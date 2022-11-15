На деокупованій Херсонщині росіяни зруйнували або пошкодили понад 3 тисячі об’єктів, - Шмигаль
Наразі відомо про знищення або пошкодження більше трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури на деокупованій території Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.
"Станом на 14 листопада, є інформація про знищення або пошкодження понад трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об’єктів у місті Херсон", - сказав він.
Шмигаль уточнив, що росіяни зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій, об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання.
Також Прем'єр-міністр розповів, що на звільненій від росіян території області працюють криміналісти, нагадавши, що вже зафіксовано більше 400 воєнних злочинів російських військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чекаємо схаває НАТО чи ні.
Це діагноз і КМУ, і ОПУ, і "шаленого принтеру" ВРУ... Дерев в Маріїнському парку повинно вистачити усім...
Рынки снижаются риск на новостях о том, что российские ракеты приземлились в Польше на границе с Украиной
15 ноября 2022, 20:30
Уолл-стрит торгуется в минусе, ориентиры находятся на дневных минимумах после новостей о том, что по меньшей мере два человека погибли после того, как российские ракеты упали в Польше, государстве НАТО, на границе с Украиной, сообщает Express.