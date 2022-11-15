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Новини
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На деокупованій Херсонщині росіяни зруйнували або пошкодили понад 3 тисячі об’єктів, - Шмигаль

шмигаль

Наразі відомо про знищення або пошкодження більше трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури на деокупованій території Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"Станом на 14 листопада, є інформація про знищення або пошкодження понад трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об’єктів у місті Херсон", - сказав він.

Шмигаль уточнив, що росіяни зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій, об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання.

Також Прем'єр-міністр розповів, що на звільненій від росіян території області працюють криміналісти, нагадавши, що вже зафіксовано більше 400 воєнних злочинів російських військових.

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Автор: 

Шмигаль Денис (4632) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+4
Бездіяльність, що призвела до значних матеріальних збитків та злочинна бездіяльність, що призвела до загибелі людей.

Це діагноз і КМУ, і ОПУ, і "шаленого принтеру" ВРУ... Дерев в Маріїнському парку повинно вистачити усім...
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15.11.2022 20:40
+2
Незабаром у платіжках росіян за ЖКП з'явиться пункт - на відбудову інфраструктури України.
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15.11.2022 20:38
+2
А чому дивуватися? Нищити все навкруги в генах у цього збіговиська орків. Кацапи цим займалися з часів зрощення з монголо-татарами. Орда вона і буде ордою через тисячу років.Все що вони вміють-це руйнувати.
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15.11.2022 20:39
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Незабаром у платіжках росіян за ЖКП з'явиться пункт - на відбудову інфраструктури України.
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15.11.2022 20:38 Відповісти
Ой не пиши такого, бо в нас з нашим найвеличнішим скоріше таке з'явиться. Навіть після скасування військового часу, наш невтікший нікого з України випускати не буде, бо для його національності треба знайти дурня українця, який за копійки повинен буде відбудовувати країну. Так завжди було і буде.
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15.11.2022 20:47 Відповісти
Російські ракети вдарили по Польщі.

Чекаємо схаває НАТО чи ні.
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15.11.2022 20:38 Відповісти
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15.11.2022 20:40 Відповісти
Відкрий новини чи що.
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15.11.2022 20:47 Відповісти
Звідки така інформація?
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15.11.2022 20:48 Відповісти
схавают трусы
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15.11.2022 20:53 Відповісти
А чому дивуватися? Нищити все навкруги в генах у цього збіговиська орків. Кацапи цим займалися з часів зрощення з монголо-татарами. Орда вона і буде ордою через тисячу років.Все що вони вміють-це руйнувати.
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15.11.2022 20:39 Відповісти
Бездіяльність, що призвела до значних матеріальних збитків та злочинна бездіяльність, що призвела до загибелі людей.

Це діагноз і КМУ, і ОПУ, і "шаленого принтеру" ВРУ... Дерев в Маріїнському парку повинно вистачити усім...
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15.11.2022 20:40 Відповісти
Цікава новина...
Рынки снижаются риск на новостях о том, что российские ракеты приземлились в Польше на границе с Украиной

15 ноября 2022, 20:30

Уолл-стрит торгуется в минусе, ориентиры находятся на дневных минимумах после новостей о том, что по меньшей мере два человека погибли после того, как российские ракеты упали в Польше, государстве НАТО, на границе с Украиной, сообщает Express.
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15.11.2022 20:41 Відповісти
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15.11.2022 20:42 Відповісти
https://www.fxstreet.com/news/markets-flip-risk-off-on-news-that-russian-missiles-land-in-nato-state-poland-on-ukraine-border-202211151830 https://www.fxstreet.com/news/markets-flip-risk-off-on-news-that-russian-missiles-land-in-nato-state-poland-on-ukraine-border-202211151830

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15.11.2022 20:47 Відповісти
А Подоляк казав що вони теж люди.
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15.11.2022 20:48 Відповісти
 
 