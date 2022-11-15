На деокупованій Херсонщині росіяни зруйнували або пошкодили понад 3 тисячі об’єктів, - Шмигаль

Наразі відомо про знищення або пошкодження більше трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури на деокупованій території Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"Станом на 14 листопада, є інформація про знищення або пошкодження понад трьох тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об’єктів у місті Херсон", - сказав він.

Шмигаль уточнив, що росіяни зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій, об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання.

Також Прем'єр-міністр розповів, що на звільненій від росіян території області працюють криміналісти, нагадавши, що вже зафіксовано більше 400 воєнних злочинів російських військових.

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