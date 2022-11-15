Унаслідок ракетних ударів РФ по Україні попередньо 1 людина загинула, 6 поранено, пошкоджено близько 30 об’єктів
Одна людина загинула та шість дістали травми внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.
"Ми зафіксували одного загиблого… у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація", – сказав Монастирський.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об'єктів.
"Це й приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", - розповів міністр.
За словами Монастирського, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.
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лише з під одного будинку на 20,00 витягли 2 трупа, млять.
а його ще розгрібають
видно люди монастирського не на місцях трагедії а на дорозі, косять бабло...
бо МНС там
а менти повиння бути ще раніше бо вони, **** патрульні, завжди в русі, вони, **** кругом,
де їх не треба..