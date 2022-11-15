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Новини Війна
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ЗСУ визволили 200 населених пунктів за пів місяця на півдні та Донеччині, - Міноборони

лиман,міноборони,зсу

Україїнські захисники продовжують проводити наступальні дії на південному напрямку. Від 1 листопада 2022 року Сили оборони визволили близько 5 тисяч кв. км та приблизно 200 населених пунктів на півдні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони просуваються на кількох напрямках.

"Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько 5 тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів", – наголосила Маляр.

Вона додала, що російські окупанти завдають ударів по звільнених населених пунктах, а найзапекліші бої тривають на Донеччині, де ворог щодня атакує по кілька десятків разів.

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"Водночас, ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жодний сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається", – зазначила Маляр.

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Міноборони (7455) визволення (566) ЗСУ (7642)


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Скоро начнём касапские населённые пункты от касапов звільняти..
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15.11.2022 21:46 Відповісти
Після кацапських ракет в Польщі Україні можуть дуже швидко надати (якщо ще не надали) ракети середньої дальності і зняти обмеження на їх використання. Наче й НАТО не вступає у війну, але рашистам від того краще не стане...
Сподіваюсь, що хоча б цей мінімум вони зроблять... Бо у війну вони точно не вступлять у найближчі місяці 3 (навіть зважаючи на "польский інцедент" сьогодні)....
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15.11.2022 21:56 Відповісти
Слава нашим воїнам . А наш обов*язок-не збавляти обороти їх підтримувати-донатами чи ділами.
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15.11.2022 23:07 Відповісти
Наші мужні хлопці Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2022 00:44 Відповісти
 
 