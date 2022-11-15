Масована ракетна атака України на тлі саміту G20 є доказом безпринципності Росії, - глава МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна вважає сьогоднішній ракетний обстріл Росією території України доказом безпринципності країни-агресора.

Відповідний допис вона розмістила у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі G20 Росія знову доводить свою безпринципність, розпочавши серію ударів по цивільних об'єктах в Україні. Який цинізм. Коли країни G20 збираються і намагаються знайти спільну мову, відповідь Росії - це ще одна хвиля ракет", - написала Колонна.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.