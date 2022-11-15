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Новини Війна
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Масована ракетна атака України на тлі саміту G20 є доказом безпринципності Росії, - глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна вважає сьогоднішній ракетний обстріл Росією території України доказом безпринципності країни-агресора.

Відповідний допис вона розмістила у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі G20 Росія знову доводить свою безпринципність, розпочавши серію ударів по цивільних об'єктах в Україні. Який цинізм. Коли країни G20 збираються і намагаються знайти спільну мову, відповідь Росії - це ще одна хвиля ракет", - написала Колонна.

Масована ракетна атака України на тлі саміту G20 є доказом безпринципності Росії, - глава МЗС Франції Колонна 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварійні відключення застосовуються, щоб вберегти енергосистему України від колапсу, якого добивається ворог, - Кудрицький

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково їх збила ППО.

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

Автор: 

G20 (323) обстріл (28993) росія (65856) Колонна Катрін (58)


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Топ коментарі
+9
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15.11.2022 21:41
+4
Треба говорити що не лише хутін винний, а всі громадяни раіські
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15.11.2022 21:42
+4
Мрію, щоб у ті паскуди появілась власна домовина!
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15.11.2022 21:45
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15.11.2022 21:41 Відповісти
Мрію, щоб у ті паскуди появілась власна домовина!
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15.11.2022 21:45 Відповісти
Нехай суку кацапську свині здичавілі жеруть!
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15.11.2022 21:56 Відповісти
Я думаю, що помститися їй повинні бобри! )
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15.11.2022 23:19 Відповісти
Треба говорити що не лише хутін винний, а всі громадяни раіські
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15.11.2022 21:42 Відповісти
Аяяй, как же то так! Всегда ж било наоборот...
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15.11.2022 21:44 Відповісти
А по члену НАТИ - Польщі?
Трохи складніше, так, Колонна?
Стурбованість чи занепокоєння Хранції?
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15.11.2022 21:44 Відповісти
Ипанутость так теперь называется???
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15.11.2022 21:44 Відповісти
чому ж безпринципність? це якраз принциповий акт дефекації на будь-які світові домовленності...
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15.11.2022 21:46 Відповісти
Розквіт безпринципності одних є наслідком імпотентності інших.
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15.11.2022 21:46 Відповісти
дарма ти так. Французький іноземний легіон один з кращих
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15.11.2022 21:54 Відповісти
Французький Іноземний Легіон призначений для захисту Франції і нікого крім Франції. А не "якоїсь там України" чи навіть (даруйте, пановє) Польщі.
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15.11.2022 22:01 Відповісти
не тільки.
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15.11.2022 22:25 Відповісти
пост в твиттер це ******* відповідь посадової особи країни НАТО....
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15.11.2022 21:49 Відповісти
Это называется просто - ВЗБЕСИВШАЯСЯ БЕНЗОКОЛОНКА
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15.11.2022 21:52 Відповісти
Ну от саме час показати принциповість NATO - на перший раз достатньо 3-х ракет. По бункеру "блєдной молі", по луб'янці та по кремлю. А потім, можна і "озабоченность" виразити...
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15.11.2022 21:53 Відповісти
Не беспринципности - А БЕЗНАКАЗАННОСТИ ‼️‼️‼️

называйте вещи своими именами
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15.11.2022 21:56 Відповісти
Сегодня глава МИД Нидерландов в Киеве просидел в бомбоубежище. Потрясающий спич от него с места событий уже по всем европейским каналам распространили.
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15.11.2022 22:24 Відповісти
А меня не интересует что думает МИД Франции. Меня интересует, что думает министр обороны Франции, почему Франция за год выпускает столько снарядов, которых Украине хватает на один день боёв?
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15.11.2022 22:25 Відповісти
вони перебувають у теплій ванні і вони з неї не вилізуть навіть якщо у париж прилетить,та що там франція,навіть у США як виявилось з арсеналами не все ок ,а це ж наддержава чи як?
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15.11.2022 22:39 Відповісти
Це брехня. Все у них ок з арсеналами, а важка зброя тисячами стоїть гниє на консервації. адміністрація байдена-обами не зацікавлена в поразці рашки, зброї нам дають тільки так, щоб вистачало на кривавий спротив.
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16.11.2022 11:13 Відповісти
Безпринципність...а по простому, ***** насрав вам всім на голову і чекає на реакцію!
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15.11.2022 22:36 Відповісти
макарон вже звонив куйлу??
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16.11.2022 08:22 Відповісти
 
 