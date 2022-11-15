Засідання сьомого "Рамштайну" відбудеться 16 листопада у віртуальному форматі, - Пентагон

Контактна група з питань оборони України проведе сьому зустріч у форматі "Рамштайн" у середу, 16 листопада.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони Остін і глава Об’єднаного Комітету начальників штабів Міллі очолять сьому зустріч Контактної групи з питань оборони України завтра", - сказав офіційний представник оборонного відомства США.

Зустріч проводитиметься у віртуальному форматі та модеруватиметься з Пентагону, додав він.

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Це, за словами Райдера, дасть змогу "обговорити поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує для захисту власного суверенітету від подальшої агресії РФ".

Нагадаємо, шосте засідання глав оборонних відомств у форматі "Рамштайн", до якого увійшли близько 50 країн, відбулось у жовтні в Брюсселі.

За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.