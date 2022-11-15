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Засідання сьомого "Рамштайну" відбудеться 16 листопада у віртуальному форматі, - Пентагон

резніков,рамштайн

Контактна група з питань оборони України проведе сьому зустріч у форматі "Рамштайн" у середу, 16 листопада.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр оборони Остін і глава Об’єднаного Комітету начальників штабів Міллі очолять сьому зустріч Контактної групи з питань оборони України завтра", - сказав офіційний представник оборонного відомства США.

Зустріч проводитиметься у віртуальному форматі та модеруватиметься з Пентагону, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня відбудеться сьомий "Рамштайн", обговорять військову допомогу Україні, - Пентагон

Це, за словами Райдера, дасть змогу "обговорити поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує для захисту власного суверенітету від подальшої агресії РФ".

Нагадаємо, шосте засідання глав оборонних відомств у форматі "Рамштайн", до якого увійшли близько 50 країн, відбулось у жовтні в Брюсселі. 

За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

Автор: 

оборона (4812) Пентагон (1435) допомога (8427)


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Топ коментарі
+5
Після ракет на території Польщі можна очикувати надання Україні равет середньої дальності і зняття обмежень на їх використання (тобто можна лупити по території московії).
А ще використання аеродромів нато для зльоту винищувачів F-16 з українською символікою (пілоти пройшли підготовку в США) з аеродромів таких країн НАТО, як Польща, Румунія, Болгарія...

Але... Розраховувати та сподіватись - то одне, а реальність - то зовсім інше. Спостерігаємо...
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15.11.2022 22:33
+4
Раша гудбай!
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15.11.2022 22:42
+4
Ракетки дадут, ну прям чувствую! Сами зассут нанести акт возмездия, но ракеты нам даже лучше, мы сами ударим куда надо
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15.11.2022 22:51
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шо там засідать. кацапня має здохнуть. вся з їх лічинками і свиноматками щоб новим поколінням з ними не мучитись ще. а для цього треба багацько зброї.
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15.11.2022 22:28 Відповісти
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15.11.2022 22:29 Відповісти
Раша гудбай!
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15.11.2022 22:42 Відповісти
віртуально? бояться?
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15.11.2022 22:29 Відповісти
Net. Radi skorosti vstreči.
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16.11.2022 04:06 Відповісти
Після ракет на території Польщі можна очикувати надання Україні равет середньої дальності і зняття обмежень на їх використання (тобто можна лупити по території московії).
А ще використання аеродромів нато для зльоту винищувачів F-16 з українською символікою (пілоти пройшли підготовку в США) з аеродромів таких країн НАТО, як Польща, Румунія, Болгарія...

Але... Розраховувати та сподіватись - то одне, а реальність - то зовсім інше. Спостерігаємо...
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15.11.2022 22:33 Відповісти
Ракетки дадут, ну прям чувствую! Сами зассут нанести акт возмездия, но ракеты нам даже лучше, мы сами ударим куда надо
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15.11.2022 22:51 Відповісти
Все теперь Б52 дадут нам в аренду
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15.11.2022 22:53 Відповісти
Виртуальный мир и формат...
Мы живём в Матрице,а где главный компьютер,?😛
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16.11.2022 08:47 Відповісти
 
 