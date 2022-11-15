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Новини Війна
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НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі

f16

В контексті можливого падіння російських ракет на території Польщі Північноатлантичний Альянс має провести саміт за участі України для вироблення подальших спільних дій.

Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував у твіттері повідомлення про вибухи в Польщі, нібито спричинені падінням російських ракет, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтверджує свою повну солідарність з Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою", - наголосив глава МЗС.

Серед першочергових кроків він назвав проведення саміту НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, "що змусить Росію змінити курс на ескалацію", а також надання Україні сучасних літаків типу F-15 та F-16, а також систем протиповітряної оборони, "щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети".

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"Сьогодні захистити небо України - це означає захистити НАТО", - переконаний Кулеба.

НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі 01

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

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США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Автор: 

НАТО (6509) ППО (3258) Польща (8612) літак (2935) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Нужны ракеты с дальностью 300-500 км. Надо ответки делать, а не только сбивать
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15.11.2022 23:28
+6
Співчуття рідним вбитим рашистами братів-поляків!

Якщо в село забіг скажений пес, то він буду кусати мешканців не лише однієї домівки, а й усього села

Скаженого рашиського пса, який забіг в Європу, треба пристрелити всім європейським селом!
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15.11.2022 23:38
+3
Кулеба правільно каже, хай хоч ППО дадуть, бо дати ракети швидше за все злякаються
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15.11.2022 23:38
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Нужны ракеты с дальностью 300-500 км. Надо ответки делать, а не только сбивать
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15.11.2022 23:28 Відповісти
Кулеба правільно каже, хай хоч ППО дадуть, бо дати ракети швидше за все злякаються
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15.11.2022 23:38 Відповісти
Звісно, було б непогано якби це стало Лузитанією для кацапів, але віриться в це слабко.
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15.11.2022 23:30 Відповісти
Було б в них щось подібне,вже б давно дали б.
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15.11.2022 23:35 Відповісти
Кулеба , винищувачі НАТО повинні давно винищувати кацапів . Сьогоднішній "інцендент" тільки підтвердив це .
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15.11.2022 23:38 Відповісти
Співчуття рідним вбитим рашистами братів-поляків!

Якщо в село забіг скажений пес, то він буду кусати мешканців не лише однієї домівки, а й усього села

Скаженого рашиського пса, який забіг в Європу, треба пристрелити всім європейським селом!
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15.11.2022 23:38 Відповісти
...ось коли ця зелена кулеба приш`є собі гудзик до лоба - так відразу буде й F-16, й ППО
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15.11.2022 23:40 Відповісти
Хай НАТО дасть нам наступальну зброю - і Україна захистить НАТО.
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15.11.2022 23:41 Відповісти
Рашка впевнена , що НАТО нічого цього не дасть. Схоже на те , що поки так і є...
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15.11.2022 23:41 Відповісти
ЩЕ ВЧОРА !!!
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15.11.2022 23:41 Відповісти
І ракети! Щоб бити у відповідь!
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15.11.2022 23:48 Відповісти
Правильно! Якщо самі сците їх використовувати, то нахєра вони вам потрібні???
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15.11.2022 23:56 Відповісти
НАТО нам " нічєго нє должєн", запам'ятай це кулеба .
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16.11.2022 12:17 Відповісти
 
 