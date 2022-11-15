НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі

В контексті можливого падіння російських ракет на території Польщі Північноатлантичний Альянс має провести саміт за участі України для вироблення подальших спільних дій.

Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував у твіттері повідомлення про вибухи в Польщі, нібито спричинені падінням російських ракет, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтверджує свою повну солідарність з Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою", - наголосив глава МЗС.

Серед першочергових кроків він назвав проведення саміту НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, "що змусить Росію змінити курс на ескалацію", а також надання Україні сучасних літаків типу F-15 та F-16, а також систем протиповітряної оборони, "щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети".

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"Сьогодні захистити небо України - це означає захистити НАТО", - переконаний Кулеба.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

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США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.