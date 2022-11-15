НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг
У НАТО вивчають повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі.
Про це повідомив у твіттері генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.
"НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав він і додав, що вже провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
У поширеному в західних ЗМІ коментарі представника НАТО йдеться, що Північноатлантичний Альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгоджує з нею свою позицію, повідомляє "Європейська правда".
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.
США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
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не жалкувати.
Чомусь Єрдоган не думав- збив рашиський літак і все. А ці будуть думати як би викрутитись типу це було ненавмисно
Останній німецький солдат загинув 8 травня 1945 р в Берліні ...
Теперь думайте, как дать общих 3.14здюлей ядерному преступнику. Но дать их необходимо, ибо Иван понимает только сапогом по хлебалу.
- ми прирізали не ту свинью
тому що вони разом з кацапами вбили купу людей у 50х роках
питання чому не пациіфкували кацапів
треба було з них живцем здерти шкіру
чи можна було бути впевненним на 100 відсотків, що кацапія вже не мала на час погроз ядерної зброї? не можна було
чи можна було бути впевненним, що кацапи не на фінальній стадії та не застосують її пізніше як помсту?
ядерна зброя - це така зброя, якою можна тіки погрожувати і те дуже короткий термін і обережно
Бульбофюрер: ой-йой.. *з'їдає карту с точками*
Ни чего себе!
Вместо молниеносной реакции по защите, руководитель НАТО говорит, что он сомневается в самом факте?
И это военный союз?
Все ясно с натой. Сцыкуны.
Но, не думаю, что Польша проглотит. Она может и даст свой ответ кацапам.
А НАТО потом подтяненься.
Ведь даже член НАТО Турция сама играет свою игру..
Курва, сотні ракет, летять в сторону західної України, і гіпотетично становлять небезпеку країнам альянсу, а НАТО з ПВО - на шашликах....випускайте арестовича, він зараз все пояснить...
У Столтинберга усе НАВПАКИ, по сценарію меркельші-штанмаєра !!!
За терор московіі проти МН17 скільки років соплі тягнуть члени з демократії ? А Єрдогану РЕСПЕКТ !!,