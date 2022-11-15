НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг

У НАТО вивчають повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі.

Про це повідомив у твіттері генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав він і додав, що вже провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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У поширеному в західних ЗМІ коментарі представника НАТО йдеться, що Північноатлантичний Альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгоджує з нею свою позицію, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

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