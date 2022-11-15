УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11537 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 966 62

НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг

нато

У НАТО вивчають повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі.

Про це повідомив у твіттері генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені", - написав він і додав, що вже провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська

У поширеному в західних ЗМІ коментарі представника НАТО йдеться, що Північноатлантичний Альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгоджує з нею свою позицію, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Також читайте: НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі

Автор: 

НАТО (6509) Польща (8612) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Сто процентов, перед тем как выразить обеспокоенность нужно установить все факты, что бы определится какая будет обеспокоенность, глубокая или обычная😂😂
показати весь коментар
15.11.2022 23:54
+21
Ось і генсек "швидкого реагування" виліз накінець-то. "Вивчає, виясняє, узгоджує...." Тьху.
показати весь коментар
15.11.2022 23:53
+20
Нічого НАТО не зробить окрім чесання язиком. Це колапс та деградація світової безпеки.
показати весь коментар
15.11.2022 23:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це відкритий напад на країну НАТО.
показати весь коментар
15.11.2022 23:53 Відповісти
Вони занепокоєні цим.
показати весь коментар
15.11.2022 23:55 Відповісти
Все залежить від США.Тому що 80 відсотків міці НАТО,це США.
показати весь коментар
15.11.2022 23:57 Відповісти
Ботяра завалися
показати весь коментар
16.11.2022 01:09 Відповісти
Ось і генсек "швидкого реагування" виліз накінець-то. "Вивчає, виясняє, узгоджує...." Тьху.
показати весь коментар
15.11.2022 23:53 Відповісти
генсек "швидкого реагування" - тепер це офіційне звернення до генсека НАТО.
показати весь коментар
15.11.2022 23:55 Відповісти
А по мне так "вечно озабоченный Генсек". А быстрое реагирование - это когда жители НАТО раскупают памперсы, соль, спички и свечки. И резко повышается спрос на русско-натовские разговорники и словари...
показати весь коментар
16.11.2022 08:42 Відповісти
Сто процентов, перед тем как выразить обеспокоенность нужно установить все факты, что бы определится какая будет обеспокоенность, глубокая или обычная😂😂
показати весь коментар
15.11.2022 23:54 Відповісти
Нічого НАТО не зробить окрім чесання язиком. Це колапс та деградація світової безпеки.
показати весь коментар
15.11.2022 23:54 Відповісти
Та нічого вони не зроблять. Обмежаться глибоким занепокоєнням та й усе.
показати весь коментар
15.11.2022 23:54 Відповісти
Важно щоб усі бамаги були оформлені належним чином....😕
показати весь коментар
15.11.2022 23:54 Відповісти
Чого стежити? Треба відповідати аналогично, щоб потім
не жалкувати.
показати весь коментар
15.11.2022 23:54 Відповісти
Друг з Німеччини казав що німці розуміють що рашка погана, але вони не хочуть воювати за якусь Литву чи Польщу, їм власний комфорт і підвищення цін- дорожче.
Чомусь Єрдоган не думав- збив рашиський літак і все. А ці будуть думати як би викрутитись типу це було ненавмисно
показати весь коментар
15.11.2022 23:56 Відповісти
А вони й за якийсь фатєрлянд воювати не будуть

Останній німецький солдат загинув 8 травня 1945 р в Берліні ...
показати весь коментар
16.11.2022 00:01 Відповісти
2 травня
показати весь коментар
16.11.2022 00:04 Відповісти
є таке, скинуть в хаті температуру з 26 до 24 -х це велика трагедія. це ж буде в хаті холодно.
показати весь коментар
16.11.2022 00:02 Відповісти
НАТО розуміе що в раше сумашедший дед з гранатою ?
показати весь коментар
15.11.2022 23:57 Відповісти
Кучма подонок, что доверил безопасность своей страны сцыкунам (нато) и маньякам (руские)
показати весь коментар
15.11.2022 23:59 Відповісти
Кучма подонок - распродал Украину, отдал ядерное оружие, убил гонгадзе
показати весь коментар
16.11.2022 00:00 Відповісти
і прімкнувшая до Кучми жЮля, яка продала стратегічні бомбардувальники в комплекті із 600 крилатими ракетами х-55
показати весь коментар
16.11.2022 00:04 Відповісти
Кучма нікому нічого не довіряв
показати весь коментар
16.11.2022 00:02 Відповісти
А будапешский меморандум? Каким нужго быть предателем чтобы такое подписать.
показати весь коментар
16.11.2022 00:03 Відповісти
Кучма з жЮлькою віддали стратегічну авіацію та 600 крилатих ракет рашці за газ по ціні металолома ! 👿
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Могли би і бахнуть у відповідь по мацкві - усі рашкіни ракетни системи перегнали к УКРАІНЕ - мацкву ніхто не захищае
показати весь коментар
15.11.2022 23:59 Відповісти
Так то воно так… але чомусь інші попали саме туди куди летіли(якщо їх не збили) а от саме 2 що летіли по ближчій тец попали в Польщу 😊 це сто пудів сплановано.
показати весь коментар
16.11.2022 02:18 Відповісти
Де це написано? Вони ж заходили на пуск в Курській області
показати весь коментар
16.11.2022 11:35 Відповісти
****, зачем было пацифицировать Германию? Сейчас Раша огребла бы от них от ануса до глотки, и Кенигсберг был бы дома.
Теперь думайте, как дать общих 3.14здюлей ядерному преступнику. Но дать их необходимо, ибо Иван понимает только сапогом по хлебалу.
показати весь коментар
16.11.2022 00:00 Відповісти
Кажуть, після війни, Чєрчєль сказав:
- ми прирізали не ту свинью
показати весь коментар
16.11.2022 00:03 Відповісти
Кажуть, он предлагал нанести атомный удар по красной площади. Вот у кого яйца были
показати весь коментар
16.11.2022 00:05 Відповісти
Згоден на всі сто відсотків
показати весь коментар
16.11.2022 00:05 Відповісти
🤣
показати весь коментар
16.11.2022 00:39 Відповісти
"****, зачем было пацифицировать Германию?"

тому що вони разом з кацапами вбили купу людей у 50х роках

питання чому не пациіфкували кацапів
показати весь коментар
16.11.2022 00:05 Відповісти
***** розенберги, які вкрали і передали схеми атомної зброї радянському совку!
треба було з них живцем здерти шкіру
показати весь коментар
16.11.2022 00:08 Відповісти
першу ядерну бомбу СРСР спромігся зібрати у 1949 році, часу було більш ніж достатньо
показати весь коментар
16.11.2022 00:15 Відповісти
пост-фактум легко міркувати!
показати весь коментар
16.11.2022 00:19 Відповісти
не люблю цю тезу бо вона не несе корисного змісту, деяким людям взагалі важко міркувати, то що? рівнятися на них?
показати весь коментар
16.11.2022 00:21 Відповісти
і чим вам ця теза не подобається?
чи можна було бути впевненним на 100 відсотків, що кацапія вже не мала на час погроз ядерної зброї? не можна було
чи можна було бути впевненним, що кацапи не на фінальній стадії та не застосують її пізніше як помсту?
ядерна зброя - це така зброя, якою можна тіки погрожувати і те дуже короткий термін і обережно
показати весь коментар
16.11.2022 00:29 Відповісти
Кацапи: ето ні ми!
Бульбофюрер: ой-йой.. *з'їдає карту с точками*
показати весь коментар
16.11.2022 00:02 Відповісти
"нібито падіння двох російських ракет" - а пусть Польша докажет НАТО прилеты. Они же вроде бы как "НІБИТО"... Столтенбергу нужно еще это доказать... НАТО, это клубок слизи, не спешащий отстаивать свои интересы.
показати весь коментар
16.11.2022 00:02 Відповісти
викличте рашистських спеціалістів..вони вам швидко встановлять--іспанського диспетчера ,через завод Антонов і літаком на склеених картах
показати весь коментар
16.11.2022 00:03 Відповісти
НАТО изучает ситуацию о вроде бы падению ракет...?!!!

Ни чего себе!

Вместо молниеносной реакции по защите, руководитель НАТО говорит, что он сомневается в самом факте?

И это военный союз?

Все ясно с натой. Сцыкуны.


Но, не думаю, что Польша проглотит. Она может и даст свой ответ кацапам.
А НАТО потом подтяненься.

Ведь даже член НАТО Турция сама играет свою игру..
показати весь коментар
16.11.2022 00:04 Відповісти
Ответ молниеносный. Выслать с страны всех руских. Разорвать дип отношения. Для начала
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Мо краще було б розiрвати руцьку курву!
показати весь коментар
16.11.2022 01:01 Відповісти
Поляки кстати возмущаются тем, что им запретили передать свои МиГи Украине. Мне кажется, что мы их скоро получим...
показати весь коментар
16.11.2022 08:48 Відповісти
Після цього випадку в Польщі, про яке закрите небо над Україною, ми можемо когось просити, і на когось надіятися.
Курва, сотні ракет, летять в сторону західної України, і гіпотетично становлять небезпеку країнам альянсу, а НАТО з ПВО - на шашликах....випускайте арестовича, він зараз все пояснить...
показати весь коментар
16.11.2022 06:26 Відповісти
Так сбивайте всё, что вылетает с фашистского дурдома в сторону Украины. Так будет безопасно и для стран НАТО.
показати весь коментар
16.11.2022 00:12 Відповісти
Турція з Ердоганом показово знищили срюській літак з рашистами, а потім висловили своє занепокоєння!!
У Столтинберга усе НАВПАКИ, по сценарію меркельші-штанмаєра !!!
За терор московіі проти МН17 скільки років соплі тягнуть члени з демократії ? А Єрдогану РЕСПЕКТ !!,
показати весь коментар
16.11.2022 00:12 Відповісти
Какая молниеносная реакция НаТА...они ещё комиссию создадут для расследования ,типо а действительно ли на них напали и нет....до Нового года будет мониторить ситуацию выделяя глубокое незапокоiння
показати весь коментар
16.11.2022 00:20 Відповісти
Це можливість закрити небо над Україною, але для цього потрібні залізні яйця. Тому все закінчиться вибаченнями за те що на шляху ракет виявилася Польща, не виключати ж її з альянсу.
показати весь коментар
16.11.2022 00:24 Відповісти
Що бл#дь там ЩЕ УЗГОДЖУВАТИ!!! ТРЕБАИНЕ СЦЯТЬ У ШТАНИ А **#ШИТИ СВІТОВЕ ЗЛО - РФ УСІМ СВІТОМ!!!
показати весь коментар
16.11.2022 00:32 Відповісти
"Ната стежить"... Вони повиннi були захищати, а не тiльки стежити.
показати весь коментар
16.11.2022 00:59 Відповісти
Всім нам дуже б хотілося щоб луснули по параші у відповідь та цього не буде. Зроблять вигляд що то випадковість.Навіть так і не дозволять хімарсом разок стріляти по Ростову чи Бєлгороду. Навпаки зараз за нафтопровід нам навішують. Наступна випадковість буде коли ракети впадуть на пунктах пропуск
показати весь коментар
16.11.2022 02:23 Відповісти
а тепер переносимось в часи, коли Україна в НАТО: обстріл ракетами, загиблі, а НАТО тільки збирається створювати комісію по вивченню проблеми. А воно нам надо? Україні потрібно додатково шукати механізми дієвішого та оперативнішого захисту
показати весь коментар
16.11.2022 05:12 Відповісти
Хтось написав-"час істини" От воно - коротко і ясно характеризує саму суть НАТО, чекаємо...А поки ви там будете в чистеньких мундирах і при повних регаліях щось "вирішувати" дайте українцям робити свою справу, мочити русню. Що для цього потрібно вам добре відомо. Бо такий варіант, що слідуючі "блукаючі" ракети вже будуть і в Брюсселі...а вам того треба?
показати весь коментар
16.11.2022 07:05 Відповісти
Саме до цього і зводиться уся "боєздатність" нато.
показати весь коментар
16.11.2022 07:13 Відповісти
Пора закупить партию Шахидов в Иране, в обмен на двигатели с Мотор-Сичи. И послать всех озабоченных в Бучу!
показати весь коментар
16.11.2022 08:50 Відповісти
 
 