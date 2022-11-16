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Російська конспірологічна теорія про падіння в Польщі українських ракет ППО - неправда, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував російські повідомлення про те, що у Польщі впали українські ракети.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ.

"Росія наразі просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не має купувати російську пропаганду чи посилювати її повідомлення. Цей урок мав бути вивчений уже давно після збиття MH17", - написав міністр у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації"

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Автор: 

крилаті ракети (1076) Польща (8612) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Так підсерати самі собі можуть тільки москалі.
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16.11.2022 00:19
+9
Я писал - если путлер исчезает с медиапространства на 3 дня - жди терракта. Предыдущие такие выходки бункерного заканчивались терактами в Германии, Франции, Турции. Является ли ракетный удар по территории Польши преднамеренными - 100% преднамеренны.
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16.11.2022 00:29
+8
Оооо, все.... Зараз гутієріши і столтенберги почнуть нове розслідування і тоді суд в гаазі через 10 років скаже точно, чиї то були ракети...

Розходимося. НАТА вже НЕТА!
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16.11.2022 00:29
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і по чому стріляли наші ракети ППО у напрямку Польщі?

чи доречно коментувати кацапську маячню на рівні міністра? є ризик сповзання в дисусію про іблісів
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16.11.2022 00:19 Відповісти
То з секретних українських лабораторій вирвалися бойові індики і ключем полетіли бомбардувати Париж.
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16.11.2022 07:25 Відповісти
Так підсерати самі собі можуть тільки москалі.
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16.11.2022 00:19 Відповісти
Так це ми пуляли ракетами по своій краіні і Польщі ?🙁
Кацапи , ви зовсім охриніли і навіть не розумієте у що вляпались 😠
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16.11.2022 00:20 Відповісти
Розслабся, нічого їм не буде. Вже офіційно заявили, що будуть консультації по 4 статті. Альянс просто проковтнув це, отже тепер московити можуть піти ще далі.
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16.11.2022 01:00 Відповісти
а вони що? правду колись казали?
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16.11.2022 00:26 Відповісти
Пісня *****: а ну - ка принеси мой чемоданчик,а ну-ка принеси,а ну-ка принеси,а ну-ка принеси мой чемоданчик( сильно страшно)))))
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16.11.2022 00:27 Відповісти
Я писал - если путлер исчезает с медиапространства на 3 дня - жди терракта. Предыдущие такие выходки бункерного заканчивались терактами в Германии, Франции, Турции. Является ли ракетный удар по территории Польши преднамеренными - 100% преднамеренны.
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16.11.2022 00:29 Відповісти
Оооо, все.... Зараз гутієріши і столтенберги почнуть нове розслідування і тоді суд в гаазі через 10 років скаже точно, чиї то були ракети...

Розходимося. НАТА вже НЕТА!
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16.11.2022 00:29 Відповісти
надо признать, что до 5 в нато считать не научились....
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16.11.2022 00:33 Відповісти
Нравится мне анекдот:
"Кто в классе разбил окно?"
"Мойша"
"Ну так ты же, Ваня, кидал в него камень"
"Так он виноват, что увернулся"

ПЕРЕСТАНЬТЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!!!
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16.11.2022 00:38 Відповісти
А чому не брехня? Шо за якесь формулювання дитяче???
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16.11.2022 00:49 Відповісти
Чому не працювало ППО поляків? Який тип ракети прилетів в Польщу.,бо то могло бути щось спеціальне,щоб звинуватити Україну.? Бо осколки тожно не летять 10 км і не роблять таких вирв.
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16.11.2022 01:00 Відповісти
Пишуть що залишки х-101. Тобто можливий носій ЯО.
Схожа за уламками залетіла 04.03.2022 на дачу Зеленського.
https://tsn.ua/ato/na-podvir-ya-dachi-zelenskogo-v-koncha-zaspi-vpav-ymovirno-ulamok-raketi-foto-1997461.html

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16.11.2022 01:10 Відповісти
Красиво так лежит, во круг никаких повреждений. Похоже что это PR ракета. В тексте не указано что за она.
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16.11.2022 01:18 Відповісти
У нас тут по всей Украине тысячи этих "PR" ракет крылатых разных модификаций с ********** валяются, сам видел, а обломки разлетаются далеко и что немаловажно все даже маленькие детальки подписанные для идентификации.
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16.11.2022 01:32 Відповісти
Мы сейчас не про Украину, а про Конча Заспу верно ?
На запрос в гугле "ракетный удар конча заспа" показывает только обломок во дворе дачи Зеленского, правильно ?
За всю войну ни одного прилёта на Банковую, Раде, Правительству, СБУ так ведь ?
Ну вот.
А про дачи Зеленского и русских пока на слуху только как он свою итальянскую дачу русским во время войны сдавал.
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16.11.2022 01:53 Відповісти
Це вам ********** казав? Про дачу ? Кому він здавав? А як же Кабаєва((
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16.11.2022 04:02 Відповісти
https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/forte-dei-marmi-la-villa-di-zelensky-affittata-ai-russi-la-nostra-telefonata-alla-titolare-del-contratto-e-la-risposta-dell-agenzia-audio-1.100082177 Це казала IL terreno
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16.11.2022 07:41 Відповісти
Я сейчас за то, что это обломок ракеты ********** вне **********. То есть отмазаться у них не получится. И эскалация будет, они этого добились.
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16.11.2022 06:23 Відповісти
Недавно розказували про гавриків із ГШ які прокладають курс кожної ракети і визначають цілі. Займались видно своїми справами і про.....ли координати. А тепер будуть шукати, по лапотній традиції, непричетних.
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16.11.2022 01:32 Відповісти
кулеба або гандон(агент), або довПойоб!!!! Класична тактика, сипати брєдові заяви, а ти - виправдовуйся, як тєрпіла!!!! Чого ви(кулеби і т. д.) не сипете заявами без доказів, шоб виправдовувались КАЦАПИ!!!! Заявляйте про ймовірний кацапскій слід в турціі, про причепність кацапіі до короновірусу, вибухи на нордстрімі, привязати до глоб. потепління..... шо попало!!!! нехай вони виправдовуються, треба перестати бути ТЄРПІЛАЙ!!!! нападати навіть інформаційно.......
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16.11.2022 03:41 Відповісти
Щоб виглядати подібним чином?
Як **********? Чи як Лавркінь?
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16.11.2022 04:03 Відповісти
Неправда чи брехня?
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16.11.2022 06:24 Відповісти
Дуже цинічна направда
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16.11.2022 08:12 Відповісти
Кулеба та Зеля звикли тільки виправдиватися перед Московією.
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16.11.2022 08:28 Відповісти
А какая разница - чья на самом деле была эта ракета?
Нужно думать над тем, как с пользой использовать это событие!
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16.11.2022 11:13 Відповісти
 
 