Російська конспірологічна теорія про падіння в Польщі українських ракет ППО - неправда, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував російські повідомлення про те, що у Польщі впали українські ракети.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ.

"Росія наразі просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не має купувати російську пропаганду чи посилювати її повідомлення. Цей урок мав бути вивчений уже давно після збиття MH17", - написав міністр у твіттері.

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Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.