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Новини Війна
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Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російських ракет

дуда

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", - повідмив президент України.

Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста, підкреслив Зеленський.

Також читайте: Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) крилаті ракети (1076) Польща (8612) Дуда Анджей (778)


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цікаво що рішали....
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16.11.2022 01:05 Відповісти
Різали скільки ракет передати щоб русню бомбит
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16.11.2022 01:06 Відповісти
Брати поляки тримайтесь...
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16.11.2022 01:09 Відповісти
Співчуття рідним загиблих!

Сили духу та сміливості польському народу;

.
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16.11.2022 01:14 Відповісти
Співчуття родинам - пиз*а підерації...
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16.11.2022 01:15 Відповісти
видео с места падения ракеты в Польше
https://charter97.org/ru/news/2022/11/16/524368/
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16.11.2022 01:21 Відповісти
Це - 5-та стаття Статуту НАТО...
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16.11.2022 02:21 Відповісти
 
 