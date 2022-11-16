Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російських ракет

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", - повідмив президент України.

Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста, підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.