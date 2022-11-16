Вчорашня масована атака на Україну: на Львівщині вражено 3 об’єкти критичної інфраструктури, 1 постраждалий у важкому стані
Під час масованої атаки по Україні в Львівську область прилетіли понад 10 ворожих ракет.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, більшість з них збили сили ППО.
!ПвК "Захід", Герої. Дякуємо! На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан - важкий", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.
"Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни. Вірте у ЗСУ. Вистоїмо", - резюмує він.
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Alex Alex #500309
показати весь коментар16.11.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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