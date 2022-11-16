УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12213 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 987 1

Вчорашня масована атака на Україну: на Львівщині вражено 3 об’єкти критичної інфраструктури, 1 постраждалий у важкому стані

ракета,рф

Під час масованої атаки по Україні в Львівську область прилетіли понад 10 ворожих ракет.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість з них збили сили ППО.

!ПвК "Захід", Герої. Дякуємо! На жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан - важкий", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

"Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни. Вірте у ЗСУ. Вистоїмо", - резюмує він.

Також читайте: Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із електропостачанням, – "Укренерго"

Автор: 

ракети (4051) Козицький Максим (126) Львівська область (2454)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
показати весь коментар
16.11.2022 10:41 Відповісти
 
 