Байден про падіння ракет у Польщі: Ми з’ясуємо, що саме сталося і визначимо наступний крок
Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Європейського союзу та "Великої сімки" вибух на території Польщі в селі Пшеводув внаслідок можливої ракетної атаки Росії.
Сторони дійшли висновку щодо необхідності дочекатися результатів розслідування. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден зазначив у Twitter.
Як зазначається, на екстреній зустрічі зі світовими лідерами з приводу інциденту та загибелі двох людей у Люблінському воєводстві на сході Польщі неподалік кордону з Україною Байден відзначив "прихильність Сполучених Штатів підтримці польського розслідування".
"Ми домовилися підтримати польське розслідування вибуху у сільській місцевості неподалік кордону з Україною. І я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося", - сказав американський президент.
Після цього світові лідери мають намір колективно визначити "наш наступний крок у міру розслідування".
"Серед людей за столом була повна одностайність", - наголосив Байден.
Крім того, на зустрічі обговорили нелюдські російські ракетні атаки, які Кремль застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, додав президент США.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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"... мають намір колективно визначити наш наступний крок у міру розслідування..."
Тут "колективно" мабуть мається на увазі - разом з Угорщиною на принципах одностайності ? Ну, як положено в Альянсі...
Мене збентежила стаття в литовській "Республікі", де з посиланням на неї пишуть, що нібито Байден зранку заявив "малоймовірно, що ракета запущена з нарасії"... Байден натякнув на Україну?
НАФУЙ ТАКУ ДПА АГЕНТУРУ. Чи байден?
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jbidenas-mazai-tiketina-kad-raketa-sukelusi-sprogima-lenkijoje-buvo-paleista-is-rusijos/
Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
Тільки Стурбовані тай годі
https://youtu.be/UydGg9ze1kA
і тут The Guardian його процитували
https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
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"...Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, убившая двух человек на территории Польши, была выпущена из России.
Мистер Байден говорил после того, как он созвал "экстренную" встречу лидеров стран "Большой семерки" и НАТО в Индонезии рано утром в среду для консультаций по поводу инцидента, в результате которого погибли два человека в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.
"Есть предварительная информация, которая это не подтверждает", - сказал мистер Байден журналистам, отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России.
"По траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим".
Выпущена не с рф а с Беларуси
Только что это меняет?
Це ж треба ТАК боятися, не дай Боже, сказати щось таке, що образить парашку!!! Вже БІЛЬШ обережніше висказатися неможливо!
шарахнуть по нефтяным промыслам России ?
И отморозиться - тунгусское чудо, не иначе ...
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.
Маршал Тухлочевский.1920год.
Правда пилюлей получил от маршала Пилсудского па самые турецкие памидоры...драпал так..что поймали аж за Москвой...🤣🤣🤣конь Будулая не помог...Тухачевский его обогнал по дороге..Страх...страшная сила ..🤣
номерная ********* дениска навоняла прокисшими щами да лаптями. ))
- ракети, які впали у Польщі, це не ракети ППО (надто великі вирви у грунті),
- кацапські ракети все ж вискоточна зброя,
Як такі ракети так промахнулись?
Можна допустити, що це були "підранки" - ракети кацапські, але пошкоджені нашою ППО.
Малоімовірно те, що це був навмисний удар кацапів, чи провокація західних спец. служб.