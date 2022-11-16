УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12539 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 481 96

Байден про падіння ракет у Польщі: Ми з’ясуємо, що саме сталося і визначимо наступний крок

польща

Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Європейського союзу та "Великої сімки" вибух на території Польщі в селі Пшеводув внаслідок можливої ракетної атаки Росії.

Сторони дійшли висновку щодо необхідності дочекатися результатів розслідування. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден зазначив у Twitter.

Як зазначається, на екстреній зустрічі зі світовими лідерами з приводу інциденту та загибелі двох людей у Люблінському воєводстві на сході Польщі неподалік кордону з Україною Байден відзначив "прихильність Сполучених Штатів підтримці польського розслідування".

"Ми домовилися підтримати польське розслідування вибуху у сільській місцевості неподалік кордону з Україною. І я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося", - сказав американський президент.

Після цього світові лідери мають намір колективно визначити "наш наступний крок у міру розслідування".

"Серед людей за столом була повна одностайність", - наголосив Байден.

Крім того, на зустрічі обговорили нелюдські російські ракетні атаки, які Кремль застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, додав президент США.

Також читайте: На території Польщі впала ракета російського виробництва, - МЗС

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Байден Джо (2892) Польща (8612) ракети (4051) США (23303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Спорим? Зараз НАТО не думає як відповісти россії,а як це все красиво зам'яти
показати весь коментар
16.11.2022 06:28
+25
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ.

Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
показати весь коментар
16.11.2022 06:30
+16
Не поспішайте, треба більше фактів. Нехай у Берлін чи Париж спершу парочку залетить
показати весь коментар
16.11.2022 06:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не поспішайте, треба більше фактів. Нехай у Берлін чи Париж спершу парочку залетить
показати весь коментар
16.11.2022 06:27 Відповісти
У Берлін чи Париж це довго дуже чекати, унас нема стільки часу.
показати весь коментар
16.11.2022 07:55 Відповісти
"...збираюся переконатися, що ми з"ясуємо, що саме сталося..."
"... мають намір колективно визначити наш наступний крок у міру розслідування..."
Тут "колективно" мабуть мається на увазі - разом з Угорщиною на принципах одностайності ? Ну, як положено в Альянсі...
показати весь коментар
16.11.2022 08:44 Відповісти
До Угорщини ще додайте Турцію) Ще не вияснили, що сталося (ще небійсь на роки з'ясовуватимуть), але вже Пердоган просить не звинувачувати росію
показати весь коментар
16.11.2022 11:28 Відповісти
******* готовьтесь к очередному обнищанию и виноват в этом будет ваш маньяк ********** с вашей рабской поддержкой.
показати весь коментар
16.11.2022 06:28 Відповісти
росіяни звикли х*й без солі їсти, їм до обнищання не звикати.
показати весь коментар
16.11.2022 08:07 Відповісти
Спорим? Зараз НАТО не думає як відповісти россії,а як це все красиво зам'яти
показати весь коментар
16.11.2022 06:28 Відповісти
Ага. Они до усрачки боятся конфликта с Россией. Первые все комментарии в инете были об этом, я специально смотрел.
показати весь коментар
16.11.2022 06:32 Відповісти
Обстріляти територію краіни НАТО крилатою ракетою напередодні чергового "Рамштайну" це звичайно прециндент,тому надіюсь лише на одне,що нам нарешті дадуть літаки і ракети на 300 КМ
показати весь коментар
16.11.2022 06:35 Відповісти
Они разгоняют, что виновата Украина. Тупые аборигены, чего с них взять.
показати весь коментар
16.11.2022 06:37 Відповісти
Не ну не перегинайте, ніхто окрім кацапів не заявляв,що винна Україна...поки що
показати весь коментар
16.11.2022 06:40 Відповісти
Писали уже. Я не знаю чего там было и как на самом деле.
показати весь коментар
16.11.2022 06:42 Відповісти
А шо ви так спішете. Ви шо були на місці падіння, чи у вас є данні рлс та маршрут польоту ракети. Да, Байден вже сказав, шо в нього є данні і має сумнів шо ракета запущена з рф і відмовився далі коментувати - йде рослідування.
показати весь коментар
16.11.2022 08:41 Відповісти
Нихрена не тупые. Кацапская пропаганда очень распространена зарубежом. Ближний восток, латин. америка и азия вообще плотно на ней сидит. Так что эти вбросы будут звучать очень громко, а обыватель не привык разбираться..
показати весь коментар
16.11.2022 12:19 Відповісти
100%
показати весь коментар
16.11.2022 07:27 Відповісти
була б та ж сама реакція навіть як би ракета попала в житловий будинок і загинули десятки людей
показати весь коментар
16.11.2022 07:59 Відповісти
Ви впевнені шо ракети були з рф, а не українськи ППО - таке поняття як рослідування вам не відомо - поки не буде висновків спецов та коміссії - хоч головою об стіну.
показати весь коментар
16.11.2022 08:57 Відповісти
Реакції НАТО не буде(я хотів би помилятися). Єдина країна НАТО яка б дала рф *****, це УКРАЇНА. Але Україна не член НАТО, тому думаю вони просто ковтнуть
показати весь коментар
16.11.2022 06:30 Відповісти
Після війни нам треба добряче подумати чи приймати те НАТО в Україну чи ні.
показати весь коментар
16.11.2022 09:14 Відповісти
Хто знаєте чия така агентура ДПА?
Мене збентежила стаття в литовській "Республікі", де з посиланням на неї пишуть, що нібито Байден зранку заявив "малоймовірно, що ракета запущена з нарасії"... Байден натякнув на Україну?
НАФУЙ ТАКУ ДПА АГЕНТУРУ. Чи байден?

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jbidenas-mazai-tiketina-kad-raketa-sukelusi-sprogima-lenkijoje-buvo-paleista-is-rusijos/
показати весь коментар
16.11.2022 10:59 Відповісти
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ.

Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
показати весь коментар
16.11.2022 06:30 Відповісти
НАТО разве что на другой бок во сне перевернётся.
показати весь коментар
16.11.2022 06:37 Відповісти
Та Нічого не буде Такого Щоб Злякався той Карлик вОвА...
Тільки Стурбовані тай годі
показати весь коментар
16.11.2022 06:31 Відповісти
И где тут Байден сказал что ракеты летели не с территории рашки? Где тут Байден сказал что ракеты относятся к классу С300? Пропагандоны кремлевские и сюда свои лживые пятаки вставили
показати весь коментар
16.11.2022 06:32 Відповісти
Та ні, про с300 Баден не казав. Казав тільки що є інформація що ракета не з оркостану прилетіла ось тут
https://youtu.be/UydGg9ze1kA
і тут The Guardian його процитували

https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
показати весь коментар
16.11.2022 06:42 Відповісти
Зараз в The Guardian по вашому посиланню написано: "Ракеты российского производства упали в стране, убив двух человек провоцируя встречи на саммите G20 и НАТО"
показати весь коментар
16.11.2022 09:23 Відповісти
Ботва-гуляй.
показати весь коментар
16.11.2022 07:32 Відповісти
В калюжу пердь.🤦
показати весь коментар
16.11.2022 06:33 Відповісти
Хоробро зглотнуть і звитяжно промовчать
показати весь коментар
16.11.2022 06:35 Відповісти
Ось так!!!
_________________________________________________________________________________
"...Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, убившая двух человек на территории Польши, была выпущена из России.
Мистер Байден говорил после того, как он созвал "экстренную" встречу лидеров стран "Большой семерки" и НАТО в Индонезии рано утром в среду для консультаций по поводу инцидента, в результате которого погибли два человека в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.

"Есть предварительная информация, которая это не подтверждает", - сказал мистер Байден журналистам, отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России.

"По траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим".
показати весь коментар
16.11.2022 06:37 Відповісти
Ага, може ще скаже, що Польща себе обстрілює
показати весь коментар
16.11.2022 06:43 Відповісти
Даже если это наша С-300, что это меняет? Кто-то уже отменил причинно-следственные связи?
показати весь коментар
16.11.2022 06:43 Відповісти
А что там наша ракета забыла?
показати весь коментар
16.11.2022 06:44 Відповісти
Ракеты с300 самоуничтожаются в воздухе. Чтобы ими стрелять по земле их кацапы специально переделывают
показати весь коментар
16.11.2022 06:51 Відповісти
Байден мав на увазі що - судячи з траєкторії польоту , ракета могла прилетіти з території Білорусі . .
показати весь коментар
16.11.2022 06:50 Відповісти
Або з окупованих територій
показати весь коментар
16.11.2022 06:56 Відповісти
Ага, з КНДР! Вони зараз з переляку надумають! Мюнхєн - 1938 року нічому Захід не навчив!
показати весь коментар
16.11.2022 07:46 Відповісти
Байден трусливый клоун. Разведка США мнгновенно заявила что ракеты были запущены рашкой. Спутниковая разведка ведется непрерывно. Тут труда не составляет определить кто и откуда. А сейчас якобы у всех такие ракеты есть.
показати весь коментар
16.11.2022 07:13 Відповісти
Точно. Вони, здається, ведуть переговори про версію
показати весь коментар
16.11.2022 07:18 Відповісти
Пропетлял просто

Выпущена не с рф а с Беларуси

Только что это меняет?
показати весь коментар
16.11.2022 07:44 Відповісти
Во блин, так может из Германии прилетела.
показати весь коментар
16.11.2022 09:06 Відповісти
При таком уровне технологий и спутникового отслеживания Байден не знает и нужно дополнительно расследовать? Верю-верю. Лет 10 минимум.
показати весь коментар
16.11.2022 06:42 Відповісти
Хотів би помилитись, але щось підказує, що буде "всебічне розлідування" і закінчиться пшиком. Буду дуже радий, що не правий
показати весь коментар
16.11.2022 06:42 Відповісти
Ну они уже третий месяц расследуют кто же взорвал Северный Поток. Факт в том что эта история сильно поднасрала тем переговорам которые идут сейчас между Россией и США в Стамбуле.
показати весь коментар
16.11.2022 06:43 Відповісти
рабсеяне в любом случае вам за это будет хуже.
показати весь коментар
16.11.2022 06:45 Відповісти
grygoryč sduru navredil staršomu bratu
показати весь коментар
16.11.2022 11:05 Відповісти
Як завжди спускають на гальмах як інцидент аби зайвий раз не дратувати путєна...))
показати весь коментар
16.11.2022 06:47 Відповісти
Десь будуть так розслідувати,як малаазійський боїнг
показати весь коментар
16.11.2022 07:00 Відповісти
Щось я "дуже глибоко стурбований" такою реакцією США.
показати весь коментар
16.11.2022 07:02 Відповісти
Ek, nebylo v tom sele omeriganskix turistov či praktikantov fermerov...
показати весь коментар
16.11.2022 11:06 Відповісти
Та нічого ви не зробите
показати весь коментар
16.11.2022 07:03 Відповісти
Уламки ракет на місці вибуху належать російській ракеті Х-101, - повідомляє польський журналіст після контакту з військовим експертом.
показати весь коментар
16.11.2022 07:07 Відповісти
Підкажіть будь ласка, по збитому в 2014-му боїнгу щось чутно за результати розслідування?
показати весь коментар
16.11.2022 07:11 Відповісти
17-го листопада суд оголосить вирок...мабуть
показати весь коментар
16.11.2022 08:06 Відповісти
Оперативно, і дев'яти років не пройшло...
показати весь коментар
16.11.2022 08:22 Відповісти
Так і думав, що безхребетні почнуть проводити "детальне розслідування" і в результаті зільються, як і у випадку вбивства польської еліти.
показати весь коментар
16.11.2022 07:25 Відповісти
"...я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося..." - це звучить ПРЕКРАСНО!😂
Це ж треба ТАК боятися, не дай Боже, сказати щось таке, що образить парашку!!! Вже БІЛЬШ обережніше висказатися неможливо!
показати весь коментар
16.11.2022 07:35 Відповісти
Как бы там ни было, но после вчерашнего, для Украины не быдет лимита по дальности и применению ракет. Вон , вчера, на параше , один аэродром стерли с лица земли, как и не было его. судя по всему, из него взлетел самолет, шо выпустил ракеты по Польше.
показати весь коментар
16.11.2022 07:39 Відповісти
привет...! ссылочку про аэродром дай - почитать хорошее хочется...!
показати весь коментар
16.11.2022 08:00 Відповісти
Пересмотрите вчерашнего Ганапольского на Прямом. Там эта тема поднималась паном Мiрошнiченко.
показати весь коментар
16.11.2022 08:41 Відповісти
А я казав, що вони будуть соплі жувати, навіть, коли по ним ядером вдарять! А мені казали: "тааа, буде миттєва відповідь!" Ага, чекайте!
показати весь коментар
16.11.2022 08:17 Відповісти
Пора вже проявляти велику обеспокоенність.
показати весь коментар
16.11.2022 08:27 Відповісти
*****, после такого неужели НАТО так трудно
шарахнуть по нефтяным промыслам России ?
И отморозиться - тунгусское чудо, не иначе ...
показати весь коментар
16.11.2022 08:30 Відповісти
ftaroj mitiarit
показати весь коментар
16.11.2022 11:07 Відповісти
Бляха муха - теперь дело про ракету в Польше. Они там хоть с Боингом малазийским скоро закончат - тут уже новое дело на ближайшие 10 лет. Кастраты билять ожиревшие...
показати весь коментар
16.11.2022 08:35 Відповісти
Этот обстрел Польши не случайность, а проверка НАТО на вшивость.
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.
показати весь коментар
16.11.2022 08:49 Відповісти
mne, kak liudine interesujuščeisia lingvistikoju prosto cikavo, - "proverka na všivostj" ce obščeslavianskaja pogovorka, či fino-ugorsko-mokšanskaja? V litovskoj move ničego takogo i blizko netu.
показати весь коментар
16.11.2022 11:10 Відповісти
Кто хочет - тот поймёт.
показати весь коментар
16.11.2022 12:13 Відповісти
Такой гвавт)))))Вы думаете в НАТО дибилы сидят???Или Вы уважаемые,считаете что НАТО будет реагировать на заявления наших министров и президента.Никакой реакции не будет!!!Всмысле ядерной войны.Тут правы люди,пишущие о разведке и спутниках.....Шило в мешке не утаишь,ночью все всё знали.Есть уже реакция мировых СМИ что и как.Кто смотрит не только марафон...тому всё понятно)))Так бывает...Ну плевать,главное будет помощь 30 с лишним милиардов.....А кацапню мы сами будем давить,никто кроме нас....Слава ЗСУ!!И слава Богу у нас есть боевые генералы!!!!А у них есть мы!!!Слава Украине!!!
показати весь коментар
16.11.2022 08:49 Відповісти
ЧМОбики идут на Вильно, Варшаву и Берлин...
Маршал Тухлочевский.1920год.

Правда пилюлей получил от маршала Пилсудского па самые турецкие памидоры...драпал так..что поймали аж за Москвой...🤣🤣🤣конь Будулая не помог...Тухачевский его обогнал по дороге..Страх...страшная сила ..🤣
показати весь коментар
16.11.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 09:25 Відповісти
po domašnemu
показати весь коментар
16.11.2022 11:13 Відповісти
a de e to Viljno? Vilnius v Litve znaju, nus,... mabutj de jaka derevnia s takim nazviskom šče e?
показати весь коментар
16.11.2022 11:12 Відповісти
40т соляры для УКРАИНЫ и выражение обеспокоенности полякам, а прибалтам приготовиться
показати весь коментар
16.11.2022 08:59 Відповісти
а пригожинським ні? Nakuj ne xodil?
показати весь коментар
16.11.2022 11:14 Відповісти
Реєстрація 5 листопада 2022
показати весь коментар
16.11.2022 11:15 Відповісти
.

номерная ********* дениска навоняла прокисшими щами да лаптями. ))
показати весь коментар
16.11.2022 11:27 Відповісти
Жалюгідні відмазки. НАТО на чолі із США зараз виглядають як зграя домашніх жирних і лінивих котів, що бояться напасти на подертого пацюка, який забіг у їх дім і жере з їх миски.
показати весь коментар
16.11.2022 09:36 Відповісти
"На хлопський розум" ситуація виглядає такою:
- ракети, які впали у Польщі, це не ракети ППО (надто великі вирви у грунті),
- кацапські ракети все ж вискоточна зброя,
Як такі ракети так промахнулись?
Можна допустити, що це були "підранки" - ракети кацапські, але пошкоджені нашою ППО.
Малоімовірно те, що це був навмисний удар кацапів, чи провокація західних спец. служб.
показати весь коментар
16.11.2022 10:27 Відповісти
Ганьба редакторам Цензор! Звідки ви берете такі назви - Пшеводув? Скільки треба "вдути", щоб таке слово придумати? Може це тупість чи навмисна "денацифікація" всього українського? Чи може "шлангували" уроки мови коли топоніми проходили? Назву селу: Переводів, дали українці. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 .
показати весь коментар
16.11.2022 10:40 Відповісти
Чё произошло? - На НАТО напали...
показати весь коментар
16.11.2022 10:47 Відповісти
Главное вована не огорчайте а то он обидится.
показати весь коментар
16.11.2022 11:20 Відповісти
Эти натовские тряпки ничем не ответят, потому как трусы и ничтожества.
показати весь коментар
16.11.2022 11:20 Відповісти
козломорді все гавкають, але наш стрижень все щильніше заходить і їхню ду*у! росслабтеся і хекайте від насолоди, як казав ваший головний казьол - єслібі бабушка била дєдушкай...
показати весь коментар
16.11.2022 11:40 Відповісти
Мы выясним что произошло и проявим озабоченность и мастурбованність
показати весь коментар
16.11.2022 12:30 Відповісти
NATO zassalo i skazalo sho to ne Rasha
показати весь коментар
18.11.2022 07:34 Відповісти
 
 