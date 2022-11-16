Байден про падіння ракет у Польщі: Ми з’ясуємо, що саме сталося і визначимо наступний крок

Президент США Джо Байден обговорив із лідерами країн Європейського союзу та "Великої сімки" вибух на території Польщі в селі Пшеводув внаслідок можливої ракетної атаки Росії.

Сторони дійшли висновку щодо необхідності дочекатися результатів розслідування. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден зазначив у Twitter.

Як зазначається, на екстреній зустрічі зі світовими лідерами з приводу інциденту та загибелі двох людей у Люблінському воєводстві на сході Польщі неподалік кордону з Україною Байден відзначив "прихильність Сполучених Штатів підтримці польського розслідування".

"Ми домовилися підтримати польське розслідування вибуху у сільській місцевості неподалік кордону з Україною. І я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося", - сказав американський президент.

Після цього світові лідери мають намір колективно визначити "наш наступний крок у міру розслідування".

"Серед людей за столом була повна одностайність", - наголосив Байден.

Крім того, на зустрічі обговорили нелюдські російські ракетні атаки, які Кремль застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, додав президент США.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.