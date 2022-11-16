Дуда про падіння російських ракет у Польщі: НАТО перебуває у режимі готовності

Північноатлантичний альянс готовий відреагувати на можливе влучання російської ракети по території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці канцелярії президента Польщі Анджея Дуди у мережі Твіттер.

"Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності. Ми підвищили рівень готовності Збройних сил Польщі, в тому числі протиповітряної оборони. Наші літаки підтримуватимуть літаки союзників", - заявили у канцелярії із посиланням на слова президента Польщі.

У відомстві додали, що Польща "діє спокійно та зважено".

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.