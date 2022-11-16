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Дуда про падіння російських ракет у Польщі: НАТО перебуває у режимі готовності

ракета,польща

Північноатлантичний альянс готовий відреагувати на можливе влучання російської ракети по території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці канцелярії президента Польщі Анджея Дуди у мережі Твіттер.

"Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності. Ми підвищили рівень готовності Збройних сил Польщі, в тому числі протиповітряної оборони. Наші літаки підтримуватимуть літаки союзників", - заявили у канцелярії із посиланням на слова президента Польщі.

У відомстві додали, що Польща "діє спокійно та зважено".

Також читайте: Байден про падіння ракет у Польщі: Ми з’ясуємо, що саме сталося і визначимо наступний крок

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

НАТО (6509) Польща (8612) ракети (4051) росія (65856) Дуда Анджей (778)


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Топ коментарі
+21
Цей альянс обісрався що у лютому. Нічого окрім балачок не буде.
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16.11.2022 07:10
+17
Як не хоче НАТО відповідати орді, сциться, то тоді надайте відповідне озброєння Україні.
Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
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16.11.2022 07:08
+16
.

достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:58
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Всьо харашо, прекрасная маркіза!...
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16.11.2022 06:51 Відповісти
Давайте уже в качестве ответки организуйте спокойную торговлю для Украины по морю, всем польза будет
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16.11.2022 06:51 Відповісти
Готовності до атаки чи до відступу?
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16.11.2022 06:56 Відповісти
Макрон-Франція підписала акт про капітуляцію
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16.11.2022 07:00 Відповісти
.

достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:58 Відповісти
.

а яка рiзниця "єто спеціально!" чи "єто не спеціально!" ?

є факт удару по члену НАТО внаслiдок агресii паРашi.

першопричина всього - немотивована злочинна пiдла агресiя паРашi проти України.

"раздражительним" потрiбно ставати роздратованими та звiльнятися вiд кацапiзмiв, бо будуть пекельнi бороша.))

.
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16.11.2022 09:22 Відповісти
Глубочайше занепокоєння.....
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16.11.2022 07:01 Відповісти
Інфантильність НАТО уб'є саму нату.
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16.11.2022 07:02 Відповісти
Як не хоче НАТО відповідати орді, сциться, то тоді надайте відповідне озброєння Україні.
Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
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16.11.2022 07:08 Відповісти
Цей альянс обісрався що у лютому. Нічого окрім балачок не буде.
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16.11.2022 07:10 Відповісти
ху@лостан - організатор і вдохновітєль усіх войн на планеті і він же це радбез оон.
Як цю муйню гутерешь пояснює внукам?
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16.11.2022 07:11 Відповісти
Ну,якісь дві ракетки впали "випадково",треба трішечки потерпіти івсе буде гаразд! Скаже Столтенберг полякам.
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16.11.2022 07:11 Відповісти
Він таке скаже навіть якщо рашостан відкрито нападе на Польщу.
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16.11.2022 08:23 Відповісти
НАТО выразит очень глубокую обеспокоеность и на том все закончится, и через 3 дня все всё забудут.
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16.11.2022 07:15 Відповісти
На кордонах НАТО коїться геноцид, нічим не вмотивовані ракетні обстріли цивільних та військових, тисячі загиблих,

і все це поступово стало "нормою", буденністю...
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16.11.2022 07:18 Відповісти
Пора заменить бесполезного Енса.
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16.11.2022 07:21 Відповісти
Он и так лишь выполняет функции "свадебного генерала". Проблема системная и она заключается в том, что власть на Западе находится в руках бюрократов, коррупционеров, слабаков и просто ничтожеств.
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16.11.2022 08:04 Відповісти
Ми звикли сприймати НАТО як потужну силу через те, що там багато країн.

Але в цьому й слабкість, бо призводить до колективної БЕЗвідповідальності, особливо з боку тих членів, яких це не зачіпляє.

А деякі члени НАТО взагалі перетворилися на кацапських вассалів, яка там війна!
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16.11.2022 07:23 Відповісти
Реально Європа відчула відлуння війни , отримала один із тих "пострілів", які українці переживають кожен день і просто це проковтнула😡
Загинуло дві людини, для чого тоді декларувати, що ви демократії, якщо не взмозі покарати зло, захистити власні цінності.
Об вас витирають ноги, а ви мовчки це сприймаєте.
Пздець, просто шок.
Україна б'ється за усіх, а Європа десь там збоку мовчки споглядає🙄
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16.11.2022 07:26 Відповісти
Вам занепокоєння мало?
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16.11.2022 07:31 Відповісти
Посилять ППО, поганяють танчики біля кордону, може ще з 10 військових США прилетить до Польщі щоб "посилити східний фланг НАТО", зроблять пару гучних заяв, роздуваючи ніздрі, родичам загиблих видадуть цукерку. Все.
А ви чогось чекали? Пасажири з Боінга передають вітання.
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16.11.2022 08:28 Відповісти
MH17 🛫 Russia = terrorist
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18.11.2022 07:27 Відповісти
Підвищений режим готовності до стурбованості.
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16.11.2022 07:30 Відповісти
Мда, всегда готов! Что то напоминает? Очередную озбОченность и глЫбокое выразят.
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16.11.2022 07:30 Відповісти
НАТО імпотенти, це вже очевидно!
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16.11.2022 07:34 Відповісти
Именно для того, чтобы запостить этот высер, ты и зарегистрировался на Цензоре?
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16.11.2022 07:55 Відповісти
"Вчіть англійську" - слушай, чудо. Я тебе еще на нескольких языках пояснить могу, кроме родного. Вы, кацапские боты, работаете по максимально примитивной и очевидной схеме и то упорство, с которым вы, бабочки-однодневки, пытаетесь переложить вину на Украину, сразу выдает ваше козлиное происхождение.
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16.11.2022 08:19 Відповісти
АтчАяньій північний альянс, просто АтчАяньій! Аж страшно!
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16.11.2022 07:37 Відповісти
як та в Полщі кажуть?
до прдели така готовність
як що ви їх не збили
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16.11.2022 07:56 Відповісти
... в режимі готовності з хєром в роті
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16.11.2022 08:10 Відповісти
Не нужно про поляков плохо говорить - они с литовцами ближе всех к нам! И ****** здорово ошиблось - хотел ударить по НАТО то нужно было по венграм шарахнуть. А поляки молчать не будут и ЕС поставят на уши в связи с этим. И польское лобби в США помощнее украинского.
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16.11.2022 08:18 Відповісти
Поляки мовчати не будуть, то правда. Як не будуть мовчати прибалти. Проблема в тому, що мовчати будуть західні, "члени" НАТО.
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16.11.2022 08:32 Відповісти
<Як не будуть мовчати прибалти>...

Правильно, тому що "прибалти" це анахронізм, що канув у льоту разом з есесерією.
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16.11.2022 11:22 Відповісти
************* будет будет отварачиваться до конца - правакация!
Поэтому самый лучший ответ будет - послать пару Томагавков прямо в Дом офицеров авиационной базы в Энгельсе. И сказать, шо это тоже провокация - какой-то русский мажлр купил себе томагавки и прикалывается. А шо - пусть доказывают! Не нравится суд в Гааге - подавайте в райсуд в Зажопинске - томагавкам все равно...
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16.11.2022 08:23 Відповісти
"Збираємо", "скликаємо", "обговорюємо" ... а, насправді - жуємо соплі перед тим, як вчергове висловити чергове занепокоєння. Може навіть глибоке!
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16.11.2022 08:35 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



Косплеить Гитлера, так косплеить. Подумал Путин и нанёс удар по Польше!
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16.11.2022 08:35 Відповісти
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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16.11.2022 08:37 Відповісти
bednyj fuckыn.. Ta nata tvoj dom truba skoro šatatj bude...
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16.11.2022 11:24 Відповісти
альянс выражает обеспокоенность... Прибалтам приготовиться...
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16.11.2022 08:57 Відповісти
V spam, nomernaja kussaba.
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16.11.2022 11:25 Відповісти
Оператор спутал Азимут и дальность полета рюSSкого дерьма..., такая фигня бывает... подводку Курск завалили свои же дебилы в Баренцевом море.. Вяликий карабель пальнул торпеду...и попал в подлодку...успешно...😛
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16.11.2022 09:02 Відповісти
Точно так погиб и маршал Неделин на космодроме Байконур вначале 60-х годов..
Рукожопые..Шариковы.🦍🦍🦍.. Сээрр 🤣
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16.11.2022 09:05 Відповісти
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
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16.11.2022 09:29 Відповісти
Піднімайте рівень стурбованості поступово, бо наступного разу не буде куди його піднімати. Не поспішайте
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16.11.2022 09:30 Відповісти
Дуда про падение рашистских ракет - это было не падение а попадание, а если это было падение, то куда же они летели, на Германию или на Францию?
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16.11.2022 09:32 Відповісти
ми глюбоко озабочены,пузатые гиниралы ЕС ждут пэнсии...
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16.11.2022 10:03 Відповісти
А де ж було пильне натівське ПРО?
Мабуть жде рішучого занепокоєння від G20, дозволу збивати в письмовій формі від Столтенберга, чи ждуть, що скаже "пан" ***** з цього приводу, чи що напишуть Трамп та Байден в Твіттері?
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16.11.2022 10:06 Відповісти
Буде занепокоєння... Потім пуйло ще раз вгатить по сцикливому НАТО..... Потім ще.... Ще.... Ще....
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16.11.2022 10:59 Відповісти
130 км. от Пшевудова до Беларуси. Похоже с-300 запустили оттуда
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16.11.2022 11:11 Відповісти
Самолет с Качинским проглотили, и это проглотят, терпилы...
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16.11.2022 11:36 Відповісти
Наступного разу ядерна прилетить
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16.11.2022 11:43 Відповісти
Поки бачимо бюрократичну тяганину, бо керівний апарат ЄС дуже великий,
але НАТО треба реагувати трохи бистріше, поки тиша, кацапи мабуть серуть
кирпичинами від страху.
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16.11.2022 12:19 Відповісти
Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі.


Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації. Джерело:
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16.11.2022 13:02 Відповісти
 
 