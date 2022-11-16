Дуда про падіння російських ракет у Польщі: НАТО перебуває у режимі готовності
Північноатлантичний альянс готовий відреагувати на можливе влучання російської ракети по території Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці канцелярії президента Польщі Анджея Дуди у мережі Твіттер.
"Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності. Ми підвищили рівень готовності Збройних сил Польщі, в тому числі протиповітряної оборони. Наші літаки підтримуватимуть літаки союзників", - заявили у канцелярії із посиланням на слова президента Польщі.
У відомстві додали, що Польща "діє спокійно та зважено".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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а яка рiзниця "єто спеціально!" чи "єто не спеціально!" ?
є факт удару по члену НАТО внаслiдок агресii паРашi.
першопричина всього - немотивована злочинна пiдла агресiя паРашi проти України.
"раздражительним" потрiбно ставати роздратованими та звiльнятися вiд кацапiзмiв, бо будуть пекельнi бороша.))
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Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
Як цю муйню гутерешь пояснює внукам?
і все це поступово стало "нормою", буденністю...
Але в цьому й слабкість, бо призводить до колективної БЕЗвідповідальності, особливо з боку тих членів, яких це не зачіпляє.
А деякі члени НАТО взагалі перетворилися на кацапських вассалів, яка там війна!
Загинуло дві людини, для чого тоді декларувати, що ви демократії, якщо не взмозі покарати зло, захистити власні цінності.
Об вас витирають ноги, а ви мовчки це сприймаєте.
Пздець, просто шок.
Україна б'ється за усіх, а Європа десь там збоку мовчки споглядає🙄
А ви чогось чекали? Пасажири з Боінга передають вітання.
до прдели така готовність
як що ви їх не збили
Правильно, тому що "прибалти" це анахронізм, що канув у льоту разом з есесерією.
Поэтому самый лучший ответ будет - послать пару Томагавков прямо в Дом офицеров авиационной базы в Энгельсе. И сказать, шо это тоже провокация - какой-то русский мажлр купил себе томагавки и прикалывается. А шо - пусть доказывают! Не нравится суд в Гааге - подавайте в райсуд в Зажопинске - томагавкам все равно...
Косплеить Гитлера, так косплеить. Подумал Путин и нанёс удар по Польше!
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
Рукожопые..Шариковы.🦍🦍🦍.. Сээрр 🤣
НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
Мабуть жде рішучого занепокоєння від G20, дозволу збивати в письмовій формі від Столтенберга, чи ждуть, що скаже "пан" ***** з цього приводу, чи що напишуть Трамп та Байден в Твіттері?
але НАТО треба реагувати трохи бистріше, поки тиша, кацапи мабуть серуть
кирпичинами від страху.
Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації. Джерело: