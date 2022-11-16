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Резніков про трагедію у Польщі: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів"

ракета,польща

Після падіння російських ракет у Польщі міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразці російського агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у своєму Твіттері.

"Польща. Це не пророцтво, яке здійснюється. Це - реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО. Тепер боротьба по-справжньому! Час перемагати", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Дуда про падіння російських ракет у Польщі: Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Польща (8612) ракети (4051) росія (65856) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+3
НАТО соплежуи, как и Польша. Ответки не будет. Вот с парашки уже некоторые санкции сняли.
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16.11.2022 07:11
+2
Журналюги, яка "трагедія"? Правильне формулювання - "атака росії на Польщу"
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16.11.2022 07:20
+2
Не забывайте про беларусь. Усатый также думает, что с кем хочет с тем и граничит. И этим пользуются кацапы. С300В, классика жанра.
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16.11.2022 07:23
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НАТО соплежуи, как и Польша. Ответки не будет. Вот с парашки уже некоторые санкции сняли.
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16.11.2022 07:11 Відповісти
Журналюги, яка "трагедія"? Правильне формулювання - "атака росії на Польщу"
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16.11.2022 07:20 Відповісти
Не забывайте про беларусь. Усатый также думает, что с кем хочет с тем и граничит. И этим пользуются кацапы. С300В, классика жанра.
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16.11.2022 07:23 Відповісти
нєбєньзя:
рукожопьіє хохльі до сіх пор нє збілі ні одной нашей вьісокоточной ракетьі, зато збілі мн-17, самолет з польським президентом і обстрелялі Польшу....
наш хід:
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16.11.2022 07:34 Відповісти
У того небензі настільки потворне їб#ло, що навіть згадувати його огидно. А якщо розібратися-що у х#йла, що у лаврова, що у суровікіна, що у кадировдона, що у пригожина, що у облігації та інших-такі їб#льники, що на кого ж не поглянь-потвора на потворі. Дивно, чому вони ображаються, що їх орками кличуть.
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16.11.2022 07:58 Відповісти
Украину можно было быобвинить только в одном случае - если ракеты были бы выпущены намеренно по Польше с целью провокации. Во всех остальных случаях вина на стране-агрессоре.
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16.11.2022 07:51 Відповісти
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее
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16.11.2022 08:33 Відповісти
"НАТО, не бійтеся, ЗСУ з вами...."

(с) фб
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16.11.2022 13:01 Відповісти
Otshevidno shto NATO prosto govno. Vse, kotoryje imeejut jaitsa, dolzhny vstupit v VSU. Da i budet blok dvuh morei: TSHJORNOBALT.
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16.11.2022 13:17 Відповісти
 
 