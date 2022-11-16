Сили оборони вдарили по окупантах на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси. Знищено склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку та у таврійському операційному районі залишається напруженою, але підконтрольною Силам оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, підрозділи Сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях.

Противник же продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та веде активну оборону по усій лінії зіткнення, яка розмежована Дніпром.

За даними ОК "Південь", протягом бойового дня, противник завдавав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів в територіальних громадах у Херсонському, Каховському та на північному сході Бериславського району Херсонщини. Без постраждалих та втрат. Ближче до опівдня окупанти з "Градів" вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, електромережі. Внаслідок атаки, постраждала цивільна особа.

"По обіді, ворог наніс масований удар ракетами повітряного та морського базування та дронами-камікадзе по території України. Зокрема, атаковано територіальні громади у зоні відповідальності Сил оборони півдня.

23 крилаті ракети були скеровані по територіальних громадах у нашій зоні відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що cилами та засобами зенітно-ракетних підрозділів протиповітряної оборони 5 крилатих ракет знищено над Миколаївщиною, 1 над Одещиною в Подільському районі, 1 на Черкащині та 3 ракети у повітрі над Вінничиною.

"Незважаючи на добру роботу нашої протиповітряної оборони, відмічено влучання по об’єктах важливої інфраструктури Кіровоградської, Вінницької областей та РТЦК. Пошкоджень та руйнувань зазнали також об’єкти енергетичної інфраструктури у Бериславському районі Херсонщини та на Криворіжжі. У Зеленодольській громаді ракета влучила по території підприємства. Пошкоджено 2 виробничі споруди. Без людських втрат", - додають в ОК "Південь".

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Під час масованих ракетно-дронових атак по Україні ворог, в нашій зоні відповідальності, завдав удар по об’єктах критичної інфраструктури Кировоградщини, Криворіжжя та Вінничини. Тривають роботи з відновлення. Жертв немає. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 з напрямку Каспійського моря та з ростовської області.

Також повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси та виконали понад пів сотні вогневих завдань. За результатами вогневого ураження, відправлено у пакети 17 рашистів та знищено і пошкоджено 15 одиниць авто-бронетехніки, 2 самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Окрім того, знищено 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Решта втрат противника, дорозвідуються.