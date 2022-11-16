Відбито атаки ворога в районі 9 населених пунктів, під час вчорашнього масованого обстрілу збито 77 ракет, - Генштаб

Розпочалася двісті шістдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, за минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Генштаб нагадує, що протягом минулої доби Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

"Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів "Shahed-136" та один БпЛА "Оріон" знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації. Крім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так , протягом минулої доби, окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - уточнили у Генштабі.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове;

на Новопавлівському напрямку - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка;

на Запорізькому напрямку - з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе;

на Херсонському напрямку - з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.