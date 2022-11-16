Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по ворогу, вражено 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

"Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.

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