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Новини Війна
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Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по ворогу, вражено 3 позиції ЗРК, - Генштаб

повітряні,сили

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

"Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони вдарили по окупантах на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси. Знищено склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"

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армія рф (17729) втрати (4434) Повітряні сили (2730)


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читате що їх протиповітряні засоби знищує саме наша авіація вдвічі приємніше
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16.11.2022 07:43 Відповісти
 
 