Блінкен і Кулеба обговорили ситуацію з вибухом ракет на території Польщі

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Дмитро Кулеба провели переговори після кількох хвиль ракетних атак РФ по Україні, а також вибуху ракети на території Польщі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар й міністр закордонних справ обговорили потреби України, зокрема в плані енергетичної безпеки та протиповітряної оборони. Вони також обсудили поточні оцінки вибуху, який забрав двоє життів у Польщі, та пообіцяли підтримувати тісну координацію впродовж ближчих днів", - зауважується в документі за підсумками розмови.

При цьому держсекретар Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоби надати Україні те, що їй потрібно для самооборони".

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.