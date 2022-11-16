Блінкен і Кулеба обговорили ситуацію з вибухом ракет на території Польщі
Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Дмитро Кулеба провели переговори після кількох хвиль ракетних атак РФ по Україні, а також вибуху ракети на території Польщі.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар й міністр закордонних справ обговорили потреби України, зокрема в плані енергетичної безпеки та протиповітряної оборони. Вони також обсудили поточні оцінки вибуху, який забрав двоє життів у Польщі, та пообіцяли підтримувати тісну координацію впродовж ближчих днів", - зауважується в документі за підсумками розмови.
При цьому держсекретар Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоби надати Україні те, що їй потрібно для самооборони".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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Той же guardian.
US official suggests the missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile - AP
С Каспия - значит, останется один чистый Каспий -
никаких ракетоносителей и стоянок к ним.
Путин берёт НАТО "на слабо" и должен больно получить
по своему опухшему *********** носу.
А щоб кулеба поговорив із кимось що до України, жодного звіту.
МЗС- міністерство зализування сідалищ
Столтенберг на терміновому засіданні НАТО -
- Ми дуже уважно стежим за розвитком ситуації ... "
Тому французи не боялися нападу Німеччини, але й не втручалися у військові вправи Гітлера.
Зрештою досиділися рівно на жопі...