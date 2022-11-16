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Новини Війна
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Блінкен і Кулеба обговорили ситуацію з вибухом ракет на території Польщі

ракета,польща

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС України Дмитро Кулеба провели переговори після кількох хвиль ракетних атак РФ по Україні, а також вибуху ракети на території Польщі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар й міністр закордонних справ обговорили потреби України, зокрема в плані енергетичної безпеки та протиповітряної оборони. Вони також обсудили поточні оцінки вибуху, який забрав двоє життів у Польщі, та пообіцяли підтримувати тісну координацію впродовж ближчих днів", - зауважується в документі за підсумками розмови.

При цьому держсекретар Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати "продовжать тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоби надати Україні те, що їй потрібно для самооборони".

Також читайте: Резніков про трагедію у Польщі: Небо не має кордонів для російських ракет

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Стало відомо, що розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Також повідомлялось, що через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Польща (8612) ракети (4051) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
А найбільш дивує те, що ПВО НАТО виявилося звичайною фікцією, таким же імпотентом як і сам альянс....
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16.11.2022 07:53
+8
Зараз кацапи розкажуть, що їх мирні ракети спокійно летіли по-домашньому і нікого не чіпляли, але ППО Київської хунти почало ганяти бідні ракети. Загнані та знесилені ракети в рожевих трусиках впали. але вони не знали, що впали на Польщу, бо заблудилися, що може підтвердити диспетчер Карлос. Потім почнеться слідство. Кацапи витимуть, що розслідування вони не визнають, бо не допустили їх представників. Потім справу передадуть до суду в Нідерланди. А у кацапів в медах нового пакету санкцій конфіскують пару яхт олігархів, чемодан фалоімітаторів кабаєвої та косметички байкерів хірурга.
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16.11.2022 08:05
+7
Коли орки запускають свій металобрухт практично по кордону НАТО то нехай не дивуються шо їх це теж зачіпає
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16.11.2022 07:49
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Чего там обсуждать, доставайте тапок и мочите таракана. Еще таракана можно утопить, но это уже для эстетов.
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16.11.2022 07:48 Відповісти
Коли орки запускають свій металобрухт практично по кордону НАТО то нехай не дивуються шо їх це теж зачіпає
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16.11.2022 07:49 Відповісти
А найбільш дивує те, що ПВО НАТО виявилося звичайною фікцією, таким же імпотентом як і сам альянс....
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16.11.2022 07:53 Відповісти
Та кацапы и не удивляются, у них судьба по жизни, быть терпилой своих всяких там светлых горизонтов.
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16.11.2022 07:59 Відповісти
Толк також же как и обговорить это в кирилке какого-то предприятия во время обеденного перерыва.
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16.11.2022 07:56 Відповісти
Кулеба втішав обкаканого НАТОвця...
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16.11.2022 07:57 Відповісти
Виходить, що ПВО НАТО таке ж імпотентне, як цей альянс!
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16.11.2022 07:58 Відповісти
По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», - сказал Байден (цитата по https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland#top-of-blog The Guardian ).
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16.11.2022 07:59 Відповісти
Схожі..
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16.11.2022 08:03 Відповісти
та все набагато гірше..
Той же guardian.
US official suggests the missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile - AP
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16.11.2022 08:15 Відповісти
Откуда были запущены ракеты - там не должно быть ничего.
С Каспия - значит, останется один чистый Каспий -
никаких ракетоносителей и стоянок к ним.
Путин берёт НАТО "на слабо" и должен больно получить
по своему опухшему *********** носу.
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16.11.2022 08:02 Відповісти
Це у Байдена спитайте,який каже що малоймовірно що то російська ракета,інше питання а чому не було польского пво в тому регіоні,і це коли у сусіда йде війна це така безпека нато? чи впевнені що кацапи не пустять ракети?йде до того що замнуть щоб не було ескалації,проглотнуть і кацапи це відчули що сша зассало як вони ******* казать,сша зараз вигляда як росія коли в Криму в Новофедоровкі наші розбомбили літаки,а росія казала то пожежа щоб ніяк не реагувати і забути
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16.11.2022 08:04 Відповісти
Зараз кацапи розкажуть, що їх мирні ракети спокійно летіли по-домашньому і нікого не чіпляли, але ППО Київської хунти почало ганяти бідні ракети. Загнані та знесилені ракети в рожевих трусиках впали. але вони не знали, що впали на Польщу, бо заблудилися, що може підтвердити диспетчер Карлос. Потім почнеться слідство. Кацапи витимуть, що розслідування вони не визнають, бо не допустили їх представників. Потім справу передадуть до суду в Нідерланди. А у кацапів в медах нового пакету санкцій конфіскують пару яхт олігархів, чемодан фалоімітаторів кабаєвої та косметички байкерів хірурга.
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16.11.2022 08:05 Відповісти
от читаю що кулеба погороив із кимиось що до Польщі ..вже вп'яте?
А щоб кулеба поговорив із кимось що до України, жодного звіту.

МЗС- міністерство зализування сідалищ
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16.11.2022 08:12 Відповісти
"Йшов 2023 рік. російська ракета з ядерною боєголовкою вибухає біля Кракова.
Столтенберг на терміновому засіданні НАТО -

- Ми дуже уважно стежим за розвитком ситуації ... "
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16.11.2022 08:12 Відповісти
"і ні в якому разі не повинні допустити ескалації"
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16.11.2022 08:35 Відповісти
А то ***** может напасть
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16.11.2022 08:42 Відповісти
Напередодні Другої Світової війни французька армія вважалася ледве не найсильнішою в світі.

Тому французи не боялися нападу Німеччини, але й не втручалися у військові вправи Гітлера.

Зрештою досиділися рівно на жопі...
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16.11.2022 08:29 Відповісти
Смерть Поляков , также на совести Блинкина , почему F-35 не были подняты на перехват ?
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16.11.2022 08:44 Відповісти
Короче НАТО обосралось
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16.11.2022 08:46 Відповісти
Всі західні ЗМІ пишуть, що є попередні докази того,що то була наша с300 - я ж казала,вони не визнають падіння російських ракет,або щось придумають, щоб не зганьбитися.Вони не хочуть ядерної війни,як не хочуть перекидання війни на інші території . Хто винен,наші політики і керівництво, які за 30років примудрилися просрати(продати ) всю зброю,що в нас була,в тому числі і ядерну - придумали Україні 'статус' миролюбної,типу для нас це мало гарантувати безпеку. В реальності ми виявилися слабкою ланкою.
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16.11.2022 08:50 Відповісти
Ну шо,НАТА,збудилась?Розвертай попку і ротик відкрий!😂
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16.11.2022 09:58 Відповісти
 
 