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Новини Війна
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Серед окупантів шириться дезертирство. 1-й горлівський тербатальйон розформовано через втрату боєздатності, - Генштаб

рф

У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.

"Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах", - додають у Генштабі.

Також читайте: Росія відновлює практику загороджувальних загонів та розстрілу дезертирів, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) втрати (4434) дезертирство (299)


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з весни то розказують
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16.11.2022 07:53 Відповісти
Краще б його хаймерс розформував...
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16.11.2022 08:43 Відповісти
що не сподобалось воювати проти Батьківщини..., воно завжди так, така сама доля спіткає всіх зрадників та манкуртів...
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16.11.2022 09:01 Відповісти
If that is the Mayorsk village between
Backmuth and Avdikia,
then it might be good news for Ukraine.
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16.11.2022 09:19 Відповісти
ворогу Куля!!
зраднику ПАЛЯ!!!!!!
така одвічна істина предків-Запорожців!!
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16.11.2022 09:28 Відповісти
 
 