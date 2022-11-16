Серед окупантів шириться дезертирство. 1-й горлівський тербатальйон розформовано через втрату боєздатності, - Генштаб

У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за даними Генштабу, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.

"Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах", - додають у Генштабі.

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