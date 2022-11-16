Росія спланувала масштабну ракетну атаку на Україну в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW
Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:
- повністю виведе свої війська з України;
- відновить територіальну цілісність України;
- забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.
"Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.
Водночас фахівці вказали, що російська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського невдовзі після його виступу.
Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.
У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.
"Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвійськову операцію" в Україні", - підсумували в ISW.
Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.
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Вже ОБКАКАНЕ НАТО робить винними Україну!
Навіть якщо це наша ракета ППО, то винувата паРаша, яка веде обстріли нашої території.
но в Москве точно подымут вой торжества над натовскими
соплежуями и терпилами.
- Понимаю, аэродром ...
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.