Росія спланувала масштабну ракетну атаку на Україну в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:

- повністю виведе свої війська з України;

- відновить територіальну цілісність України;

- забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

"Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.

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Водночас фахівці вказали, що російська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського невдовзі після його виступу.

Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

"Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвійськову операцію" в Україні", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.