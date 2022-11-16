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Новини Війна
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Росія спланувала масштабну ракетну атаку на Україну в очікуванні виступу Зеленського на G20, - ISW

ракета

Кремль підготував масований ракетний удар 15 листопада по Україні до того, як президент Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що під час виступу український лідер наголосив, що переговори можливо вести лише тоді, коли Росія:

- повністю виведе свої війська з України;

- відновить територіальну цілісність України;

- забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.

"Ймовірно, Кремль навмисне спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія вимагає значної військової підготовки", - пояснили в ISW.

Також читайте: Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку. ФОТОрепортаж

Водночас фахівці вказали, що російська провоєнна спільнота стверджувала нібито Кремль "помстився" за "русофобські" заяви Зеленського невдовзі після його виступу.

Проте, як підкреслили в Інституті вивчення війни, неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін свідчить про незацікавленість Кремля в створенні передумов для переговорів з Україною.

У звіті також додали, що підтверджує незацікавленість РФ у мирних перемовинах і офіційний наратив Кремля навколо зустрічі G20.

"Путін не з'явився на саміт, а натомість підписав численні укази про надання почесних найменувань окупованим Росією містам України. А його речник Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявили, що Росія продовжить "спецвійськову операцію" в Україні", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Автор: 

G20 (323) армія рф (17729) Зеленський Володимир (24222) обстріл (28993) ракети (4051) росія (65856) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Associated Press дізналися у спілкуванні з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою української ППО.
_________
Вже ОБКАКАНЕ НАТО робить винними Україну!
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16.11.2022 08:04
+5
Панi та панове, закликаю Вас не бути такими гарячими, як свiже кiнське...самi знаете що. Бо кацапи, як краiна, вже виканючила навiть цвяхи, для вiка своеi домовини.
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16.11.2022 08:06
+4
НАТО должно сделать хйулу очень больно.
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16.11.2022 08:04
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НАТО должно сделать хйулу очень больно.
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16.11.2022 08:04 Відповісти
Associated Press дізналися у спілкуванні з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою української ППО.
_________
Вже ОБКАКАНЕ НАТО робить винними Україну!
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16.11.2022 08:04 Відповісти
Я вчора писав що ще будуть платити компенсацію за збиті ракети
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16.11.2022 08:11 Відповісти
Де заява НАТО, що винувата Україна?
Навіть якщо це наша ракета ППО, то винувата паРаша, яка веде обстріли нашої території.
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16.11.2022 09:26 Відповісти
НАТО ЦЕ СТАРИЙ ДІД ІМПОТЕНТ, який крім пустих розмов нічого не може!
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16.11.2022 08:05 Відповісти
Панi та панове, закликаю Вас не бути такими гарячими, як свiже кiнське...самi знаете що. Бо кацапи, як краiна, вже виканючила навiть цвяхи, для вiка своеi домовини.
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16.11.2022 08:06 Відповісти
Альянс «будет действовать осторожно», и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент. https://www.reuters.com/world/europe/nato-meet-wednesday-request-poland-consultations-diplomats-2022-11-15/ Reuters .
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16.11.2022 08:09 Відповісти
Україна напала на НАТО...круто
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16.11.2022 08:22 Відповісти
нато-колос на глиняних ногах..
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16.11.2022 08:10 Відповісти
А чЬО тада лаптеунты в Украине бегут быстрее своего поросячьего визгу? И это всего лишь только от стандартов НАТО))) :-
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16.11.2022 08:16 Відповісти
Пане, не панiкуйте.
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16.11.2022 08:27 Відповісти
Здесь может быть дебильный перелёт недоделанной ракеты,
но в Москве точно подымут вой торжества над натовскими
соплежуями и терпилами.
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16.11.2022 08:22 Відповісти
А по-моему, и нам это на руку и НАТО сухим вышло из ситуации, бо вчера на лаптестане один аэродром исчез с лица земли. Там ща - лунный пейзаж.
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16.11.2022 08:26 Відповісти
Инфа - сотка? Также как и "Каховка наша"?))
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16.11.2022 08:37 Відповісти
ссилку дай
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16.11.2022 08:42 Відповісти
Московити витратили десь біля мільярду доларів США на цей знаменитий теракт, задівши і Польшу. Все ними хзнищене відремонтують, а їм точно бюуде кришка, бо дипломатична мова, то одна річ, а насправді ми отримаємо те, що доб'є кацапа.
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16.11.2022 08:15 Відповісти
Ваша правда i отримаемо вже без лiмiтування в застосуваннi. ДаЙОшь беспилотник Руста на червoний главцвинтар латеунтii.
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16.11.2022 08:20 Відповісти
без лімітування! це ми так дуже хочемо, то ще не значить, що так і буде
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16.11.2022 08:36 Відповісти
Зашевелится вошь на гребешке !
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16.11.2022 08:24 Відповісти
- Таварищь, на красной площади курить запрезено !
- Понимаю, аэродром ...
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16.11.2022 08:24 Відповісти
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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16.11.2022 08:36 Відповісти
Что это за сказки?
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16.11.2022 08:38 Відповісти
Это телеграмм канал Генерал СВР. Там вечно такую херню пишут.
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16.11.2022 08:49 Відповісти
Всьо злились старі натівські імпотенти .. Кажуть що ракета Українська!
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16.11.2022 08:47 Відповісти
 
 