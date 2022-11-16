На Донеччині від ворожого вогню загинув один цивільний мешканець, отримали поранення - 7

Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині за добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 7 людей в області отримали поранення.

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