На Донеччині від ворожого вогню загинув один цивільний мешканець, отримали поранення - 7
Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині за добу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще 7 людей в області отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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