431 дитина загинула та понад 835 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2022 року понад 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 431 дитина загинула та понад 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 431 дитина загинула та понад 834 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

14 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні .

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.