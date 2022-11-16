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Новини Війна
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За добу росіяни вдарили ракетами С-300 та обстріляли населені пункти Харківщини. Частина області досі без світла

харківщина

Вчора ввечері ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по місту Харків та Чугуївському району. Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.

Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через удари російських військових Харків та область повністю знеструмлені, - Синєгубов

Зазначається, що протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років", - додав Синєгубов.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.

обстріл (29037) Харків (5667) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Вся Украина обстреляна и сидит без света, а мировые СМИ отвлекли ракетой в Польше

И про 40 млн народ Украины, который страдает , все забыли

« был мальчик или не был» ? А НЕБО ЗАКРЫТЬ НАД УКРАИНОЙ - СЛАБО ???
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16.11.2022 09:23 Відповісти
 
 