Не варто наполягати, що ракети були запущені з Росії по Польщі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що Росія може бути непричетною до падіння ракет у Польщі.

Про це він заявив на саміті G20 на Балі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Ердогана, причиною інциденту могла стати технічна помилка. Він закликав світових лідерів на саміті G20 не поспішати зі звинуваченнями Росії.

"Я зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Складається загальне враження, що ця ракета не російського виробництва, і ця заява відкриває шлях до певних фактів, тому не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з Росії. Це буде провокацією", - сказав він.

Президент Туреччини також наголосив на необхідності встановити діалог.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.