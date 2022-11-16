На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії з 20 "Калібрами", - ОК "Південь"
У Чорному морі поблизу узбережжя окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів Росії, Серед них 4 ракетоносії з 20 "Калібрами".
Про це передає ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів ворога, у тому числі 4 носії, споряджених двадцятьма крилатими ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.
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Тоді потрібен новий удар морськими дронами-глісерами, але вже на певне, щоби було по сценарію крейсера-попередника.