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На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії з 20 "Калібрами", - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

У Чорному морі поблизу узбережжя окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів Росії, Серед них 4 ракетоносії з 20 "Калібрами".

Про це передає ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів ворога, у тому числі 4 носії, споряджених двадцятьма крилатими ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

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корабель (1616) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678)


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всі чекають далі ударів по Польщі чи може пора топити ті корита
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16.11.2022 09:33 Відповісти
Ні, просто проти тих Калібрів є також калібри НАТО. Сьогодні покаже
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16.11.2022 09:44 Відповісти
То вже свій флагман рашисти поремонтували?
Тоді потрібен новий удар морськими дронами-глісерами, але вже на певне, щоби було по сценарію крейсера-попередника.
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16.11.2022 09:41 Відповісти
Топіть їх....всіх!!!?
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16.11.2022 10:24 Відповісти
Виходить що дрони-човни не дуже ефективно спрацювали. Потрібно вдосконалювати, бо 10 млн. на вітер.
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16.11.2022 10:48 Відповісти
 
 