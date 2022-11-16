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Новини Війна
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Сьогодні по всій Україні будуть планові вимкнення електроенергії. Застосовуватимуться і аварійні відключення, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, нові пошкодження та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

"Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Також читайте: Енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури Києва відновлено, - КМВА

Автор: 

обстріл (29037) електроенергія (6250) Укренерго (2716)


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Топ коментарі
+12
ось це правильна заява!!!
Прем'єр Нідерландів: чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари РФ по Україні
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16.11.2022 09:44
+4
Разом Вас багато, Вас не подолати. Україна понад усе
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16.11.2022 09:42
+3
Вже поляки офіційно заявили, що ракета кацапська. І це на цензорі вже є (але в нас в коментах ніхто нікого не слухає і не читає. Всі - фахівці по ракетах):


Про це https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-w-zwiazku-z-wezwaniem-ambasadora-federacji-rosyjskiej-do-msz заявили у МЗС Польщі, інформує .

"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
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16.11.2022 09:56
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Разом Вас багато, Вас не подолати. Україна понад усе
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16.11.2022 09:42 Відповісти
ось це правильна заява!!!
Прем'єр Нідерландів: чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари РФ по Україні
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16.11.2022 09:44 Відповісти
напруга в дупе...з 00:00 до 08:15 не було світла,зараз в мережі 195 вольт...микроволновка не гріє...холодильник ледве завівся...
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16.11.2022 09:46 Відповісти
а чьи это проблемы?? НАШИ С ВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЛИ ФОП ЮРЛИЦ НЕТ облэнерго которые прихапал 89% Ахметов НАПЕРСТОК УКРАЛ ПРОЩЕ ГОВОРЯ....и Я ОЧЕНЬ РАД ДА ДА ЧТО ЕМУ СНЕСЛИ ВСЕ ЕГО КОЧЕГАРКИ НА ДОНБАССЕ НА УГЛЕ СОВОК 40 И 50 ГОДОВ.. как украл так и у него снесли.. ЭТО проблема ВЛАСТИ БИЗНЕСА ДУМАТЬ строить Линии ЛЭП а у нас с Запада в Центр Восток и ЮГ нет 620 км ЛЭП а и Ахметка прихапал Бурштынску ГЭС и толку ********* ее также а где станции которые обязаны как повер банки накопычуваты энергию и работать как стабилизатор генератор батарея вливая ток там где критическая ситуация почему нет подземных подстанций как в Европе.. почему у Атомной до сих пор стоят выключенными ТРи реактора почему не зхапустили 1-2 блок Чернобыльской АЭС если это вопрос пару недель для зхапуска..если такое вэжй вэй то где работа Минэнерго правительства Президентане ******* Путин напал а где наша работа.. почему в городах населенных пунктах разводка не спрятана в землю по кабелям как в Европе??? я вполне доускаю ЗЛОВЖИВАННЯ ГРАФИКАМИ И ИГРОЙ В СЛОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ АВАРИЯ РАКЕТЫ ТРЕВОГА И ТАК ДАЛЕЕ ИМЕННО СО СТОРОНЫ ЭНЕРГЕТИКОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ КАК МАННУ НЕБЕСНУЮ желают нам поднятьв разы и кратно тарифы мол благодленствуем мы вас да пошли вы нах..конченные никак не нажретесь.. подняли тарифы в 4-6 раз на все и результат ДТЭК Ахметова воей на болотах нема запчастынь на ремонт сетей трансформаторов и подстанций линий ЛЭП...а как же суки ******** РАВ ТАРИФЫ 2 ГОДА НА НГАДУТЫХ В 380-620% стоимости балансовой всех облэнерго нарисовалис потолка и реальность показала что приписки реально то не дают баланс запчастей тресформаторов и прочего для ремонта и где УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОЩЕНИИ ДТЭК И НКРЕКП утвердившего такие с потолка тарифы РАВ???!! ***** А ЧТО МЫ К ОПЛАТЕ ЗА СВЕТ ОБЯЗАНЫ ЕЩЕ И НОВУЮ АЭС ПРИКУПИТЬ ЧТО ЛИ????
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16.11.2022 10:37 Відповісти
do nas vzhe yidut USA modulni reaktory. ☢
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18.11.2022 07:32 Відповісти
вот поэтому и 190. Из-за отключений. Через минут 5 уравновешиватся начнет. Но это у вас. У меня Киев после длительных отключений чётко 230. А вот летом в жару 190 при кондишинах и бойлерах
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16.11.2022 10:51 Відповісти
я п'ять років,починаючи з 2011,бися сам з облєнерго. тому що в мережі влітку було 180,а взимку-150...але я добився заміни як лінії так і трансформатора.
зараз навіть попри відключення,перепаду з напругою не було,а тащо сталася вказує на погану генерацію,бо якщо на ТП приходить замість 10кВ 8 або 7,то ТП не витягне потрібну напругу.
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16.11.2022 16:33 Відповісти
Вже поляки офіційно заявили, що ракета кацапська. І це на цензорі вже є (але в нас в коментах ніхто нікого не слухає і не читає. Всі - фахівці по ракетах):


Про це https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-w-zwiazku-z-wezwaniem-ambasadora-federacji-rosyjskiej-do-msz заявили у МЗС Польщі, інформує .

"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
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16.11.2022 09:56 Відповісти
ОДНЕ ЯСНО - ВЛАДА МУТИТЬ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЙ, НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ТО ЩО ЕНЕРГОКОМПАНІЇ ОСБСТРІЛЮЮТЬ. ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ = АХМЕТКА
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16.11.2022 11:41 Відповісти
ta de ti generatory modulni? ☢
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19.11.2022 10:46 Відповісти
 
 