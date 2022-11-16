Сьогодні по всій Україні будуть планові вимкнення електроенергії. Застосовуватимуться і аварійні відключення, - "Укренерго"

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, нові пошкодження та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

"Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

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