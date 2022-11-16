Сьогодні по всій Україні будуть планові вимкнення електроенергії. Застосовуватимуться і аварійні відключення, - "Укренерго"
Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, нові пошкодження та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.
"Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.
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Прем'єр Нідерландів: чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари РФ по Україні
зараз навіть попри відключення,перепаду з напругою не було,а тащо сталася вказує на погану генерацію,бо якщо на ТП приходить замість 10кВ 8 або 7,то ТП не витягне потрібну напругу.
Про це https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-w-zwiazku-z-wezwaniem-ambasadora-federacji-rosyjskiej-do-msz заявили у МЗС Польщі, інформує .
"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.