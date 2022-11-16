Прем’єр-міністр Ніделандів про вибух ракети у Польщі: Цього б не сталось, якби не жахливі ракетні удари РФ по Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що чиєю б не була ракета, яка впала на території Польщі, причиною цього є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Рютте зазначив, що G7 і нинішні члени НАТО скликали зустріч сьогодні вранці на Балі під час G20, щоб обговорити інцидент у Польщі минулої ночі.

"Ми єдині в тому, що нам спочатку потрібно з'ясувати факти, а отже, чекати результатів розслідування Польщі. Ясно одне: цього б не сталося, якби не жахливі ракетні удари Росії по Україні. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії", - написав він.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.