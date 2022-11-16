Прем’єр-міністр Ніделандів про вибух ракети у Польщі: Цього б не сталось, якби не жахливі ракетні удари РФ по Україні
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що чиєю б не була ракета, яка впала на території Польщі, причиною цього є масовані ракетні удари Росії по Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Рютте зазначив, що G7 і нинішні члени НАТО скликали зустріч сьогодні вранці на Балі під час G20, щоб обговорити інцидент у Польщі минулої ночі.
"Ми єдині в тому, що нам спочатку потрібно з'ясувати факти, а отже, чекати результатів розслідування Польщі. Ясно одне: цього б не сталося, якби не жахливі ракетні удари Росії по Україні. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії", - написав він.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
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Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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Але у України немає ракет С-300 з модифікацією "земля-земля". Цю доробку рашисти зробили відносно недавно.
А стандартна ракета С-300 "земля-повітря" призначена для вибуху в повітрі на багато маленьких частин для ураження повітряних цілей.
Ракетами С-300 "земля-земля" рашисти обстрілюють і наземні цілі, зокрема Харків.
Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми.
УКРАЇНА ТАКОГО НЕ ПРОПОНУВАЛА.
То про яку відмову ...уйла йдеться ?
https://t.me/generallsvr/225
Вчера впервые с начала военных действий в Украине президент России Владимир Путин получил «предложения мира». Мы уже рассказывали о том, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, с попыткой выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения, конечно с учётом интересов российского руководства. Поступившее вчера «предложение мира» исходит от страны-посредника, но канал который использовали для передачи и лица, участвующие в процессе, не вызывают сомнений в серьёзных намерениях стороны. Более того, Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а «зацепиться» за шанс, который ему может быть представлен и обдумать свои пожелания «в деталях» не меняя концепцию основных пунктов предложения.
Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.
Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение.
Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц.
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15.11.2022 8:02 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/229
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.
Клявся помідорами і кораном
"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Две батареи зенитных ракетных комплексов https://www.unian.net/war/kompleksy-nasams-dlya-ukrainy-v-pentagone-sdelali-novoe-zayavlenie-o-zakupke-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11922561.html NASAMS с ракетами к ним, которые США передадут Украине в рамках нового пакета военной помощи для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО), смогут прикрыть максимум два объекта.
Україна -2 шт.
планується 6.
на жаль,не скоро... (
скоріш за все, мова йде про те, що Україна отримає всі шість додаткових NASAMS впродовж наступних 24 місяців. Більш реалістична, з урахуванням можливого прискорення виробництва, оцінка у можливості виготовлення декількох ЗРК за перші 12 місяців.
Про це заявили у МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Там нема, що розслідувати - по маркуванню на уламках за 5 хвилин можна все походження встановити.
Корбан опублікував (тут на цензорі в блогах) карту з місцем падіння ракети - рядом проходить високовольтна ЛЕП Україна- Польща. Зерносушарка - це кацапи трохі промазали...
ПИТАННЯ ДО НАТО.