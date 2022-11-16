Фонд гарантування вкладів отримав достатньо коштів для розрахунків з усіма кредиторами банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завдяки продажу на аукціоні "Prozorro.Продажі" майнових прав або фактично права судитись за офісну будівлю банку "Аркада" по вул. Ольгинській, за 351 млн грн отримав достатньо коштів для розрахунку з усіма кредиторами банку "Аркада" – громадянами та бізнесом.

Про це розповіла заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай в колонці "Хайп довкола продажу офісу банку "Аркада": факти VS маніпуляції".

За рік до банкрутства банку, нагадала Білай, компанія-забудовник, пов’язана із акціонером "Аркади", взяла кредит у фізичної особи на суму 260 млн грн, а банк передав у заставу за цим кредитом цій фізичній особі свій найкращий актив — будівлю головного офісу та земельну ділянку на Ольгинській вартістю на третину всіх активів банку. Через непогашення кредиту банк втратив цей актив, у серпні 2020 року став неплатоспроможним, а кредитори банку могли втратити всі свої кошти.

Фонд гарантування вкладів намагався повернути актив на баланс "Аркади" через звернення до судів, офіційні заяви до правоохоронних органів та публічні заклики до правоохоронців і суддів не потурати діям шахраїв та захистити права кредиторів банку, проте за два роки суди так і не стали на бік громадян та українського бізнесу.

На аукціоні в системі Prozorro.Продажі 10 жовтня, анонсованому ще у вересні, Фонд з 26-ої спроби продав майнові права, або фактично право переможця торгів продовжувати домагатися відновлення права власності на будівлю головного офісу банку "Аркада" за 351 млн грн.

Покупець розрахувався з банком, говорить Білай, і після закриття угоди отриманих коштів буде достатньо для задоволення вимог кредиторів банку "Аркада", окрім колишніх власників банку та пов’язаних з фінустановою осіб, відповідно до законодавства.

Це був останній шанс розрахуватися із кредиторами банку "Аркада", підкреслили у Фонді, адже, як показує практика, час не грає на їх користь. Уже наступне рішення суду могло фінально узаконити виведення активів з банку. Це стало б справжнім подарунком тим, хто ці активи із "Аркади" вивів, а кредитори банку не отримали б ані копійки.