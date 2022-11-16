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В окупованій Луганській області мешканцям пропонують оформити кредит в обмін на паспорт РФ, - ОВА
Мешканцям Луганської області пропонують оформити споживчий кредит на п’ять років. Але лише за наявності паспорта Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"Споживчий кредит на п’ять років за умови пред’явлення паспорта РФ – таку рекламу зробив один із російських банків, що діє на окупованій частині Луганська. Чим ще можна вимусити клієнта отримати паспорт, як не грошима, котрі потрібно віддати лише через декілька років. А можливо, і не потрібно буде", - йдеться в повідомлення.
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Sorokin Stanislaw
показати весь коментар16.11.2022 10:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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