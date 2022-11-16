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Новини Окуповані території
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В окупованій Луганській області мешканцям пропонують оформити кредит в обмін на паспорт РФ, - ОВА

паспорт,рф

Мешканцям Луганської області пропонують оформити споживчий кредит на п’ять років. Але лише за наявності паспорта Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА

"Споживчий кредит на п’ять років за умови пред’явлення паспорта РФ – таку рекламу зробив один із російських банків, що діє на окупованій частині Луганська. Чим ще можна вимусити клієнта отримати паспорт, як не грошима, котрі потрібно віддати лише через декілька років. А можливо, і не потрібно буде", - йдеться в повідомлення. 

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Автор: 

окупація (6740) паспорт (1158) Луганська область (4891)


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Идиотский заголовок. Звучит так, буд-то отдаешь паспорт - получаешь взамен кредит.
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16.11.2022 10:23 Відповісти
 
 