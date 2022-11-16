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Новини Війна
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Позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона "тхнуть некомпетентним архаїчним совком", - продюсер Sky News Сафаров

херсон

У Sky News наполягають, що акредитації мають повернути всім журналістам - і іноземним, і українським.

Про це повідомив продюсер Sky News Азад Сафаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перебуваючи у Херсоні три дін він побачив "неймовірно щасливих людей нарешті вільного міста".

"А ще ми побачили абсолюту некомпетентність керівництва об’єднаного пресцентру ОК Південь та всього Херсонського напрямку. Так, Sky News дійсно першими серед ЗМІ увійшли в Херсон. Але це сталось не за нашим бажанням. Ще 11 листопада, в день коли ЗСУ звільнили Херсон, ми були в 20 км від Херсону разом з іншими крутими медіа агенціями і каналами. Ми обдзвонили все керівництво південного напрямку, але чули лише - ні, ні в Херсон не можна. Нам не потрібен був ексклюзив, нам потрібно було не проґавити момент щирої радості людей, які зустрічають ЗСУ.

12 листопада ми зрозуміли, що нема сенсу більше чекати на чудо від ОК Південь. Тамтешне керівництво прес-ценру абсолютно далеко від знань про журналістику і комунікації. Всі останні місці війни вони спілкуються з журналістами в стилі місцевих царьків до яких прийшли слуги. Кожного разу коли я дзвоню їх керівництву, я маю вислуховувати тираду про те, які ми погані всі журналісти, як женемось за ексклюзивом, через нас всіх обстрілють тощо і тощо. Тобто люди, які отримують від держави зарплату замість того, щоб через ЗМІ робити безкоштовну рекламу ЗСУ і країні, своїми ж руками нищать всю комунікацію на світ. Одною рукою вони просять допомогу у світі, іншою - нишать комунікацію зі світом.

Читайте також: Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

Тому ми звернулись напряму до топ-офіцерів і вони з першого слова зрозуміли нащо нам в Херсон і одразу погодились повезти нас туди", - зазначив Сафаров.

Він заявив, що пресслужба ОК "Південь" роздавала інтерв’ю з "погрозами позбавити всіх журналістів, які потрапили в Херсон" і такі дії "тхнуть некомпетентним архаїчним совком".

Один з керівників пресслужби ОК "Південь" заявив, що журналісти таким чином нібито "створили напругу в інформаційному середовищі".

Читайте: Українські та іноземні журналісти закликають владу повернути акредитацію медіа, які висвітлювали події в Херсоні

"Найсмішніше, що в цей же день коли ми та інші журналісти увійшли в Херсон, відео і фото з міста також постили ОК Південь. Але авжеж вони не створювали інформаційної напруги. Бо авжеж в комунікаціях вони знаються краще Sky News, CNN, hromadske.ua, Українська правда та інших. А ще найсмішніше те, що 12 листопада Херсон був на думку ОК Південь небезпечним, а 14 листопада той самий прес-центр запхав 300 журналісів в автобуси (один з автобусів по дорозі поламався) і привіз в Херсон. Бо Президент приїхав. Це при тому що, 14 листопада в місті так само було чутно роботи нашої арти і місто так само було все ще заміноване рашистами. Керівництво пресценру ОК Південь має негайно піти зі своїх посад. Ці люди дискредитують в очах світу і ЗСУ, і Міноборони і саму країну. Через їх дії, я і мої колеги заспокоюємо іноземних журналістів, що Україна це не Росія, що це не цензура, а абсолютно некомпетентність людей совка, які сидять на керівних посадах пресслужб", - наголосив продюсер Sky News.

Він наполягає, що акредитації мають повернути всім журналістам - і іноземним, і українським.

"Потрібно чітко налагодити роботу зі ЗМІ - 1 акредитація для всієї роботи в Україні. Не можуть бути стопятсот додаткових дозволів, акредитацій, листувань, переписок, переговорів. Це просто нісенитниця. Не треба ставити палки в роботу ЗМІ. ОК "Південь" має вибачитись офіційно перед журналістами, особливо перед українськими, які ризикують своїм життям ще більше ніж іноземні. Адже в українських ЗМІ нема броньованих авто, страховки, людини з безпеки в команді тощо", - підсумував Сафаров.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".

"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.

Читайте: Омбудсмен Лубінець звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам

Автор: 

журналістика (1778) Херсон (3421)


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Топ коментарі
+36
Зеля це і є совок.
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16.11.2022 10:22
+28
Чекаю ,коли вже проти зелених американці введуть санкції
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16.11.2022 10:18
+28
Репортаж CNN із Херсона тоді був просто шикарним , але ж там не було
головних ,, переможців" Зекоманди , от і отримали на горіхи 😠


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16.11.2022 10:28
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Чекаю ,коли вже проти зелених американці введуть санкції
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16.11.2022 10:18 Відповісти
Ніколи американці на такий крок не підуть. У дипломатії накладання санкцій на владу іншої держави- негативний крок до України. А то виходить одночасно на владу рашки наклали, і на українську. До того-ж, такі заходи спричинять недовіру в американському суспільстві до України. У нашому випадку бажати санкцій до влади - бажати послаблення чи навіть припинення допомоги в цілому.
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16.11.2022 11:45 Відповісти
а я сподіваюсь ,що буде розслідування розкрадання держави під час війни ,коли зелені втратять владу
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16.11.2022 11:54 Відповісти
Звісно буде. Питання лише коли...
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16.11.2022 12:53 Відповісти
Тобто терпіти в Києві і по цілій Україні співи терористичної організаці РПЦ нормально, бо не на часі і недемократично. А узурпувати медіа простір і ганяти журналістів - нормально...
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17.11.2022 08:10 Відповісти
Поправочка - абсолютна некомпетентність ОПи, як завжди.
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16.11.2022 10:18 Відповісти
Одной лишь некомпетентностью это нельзя объяснить. Эти действия спланированы и имеют системный характер. Недавние голосования в ООН это подтверждают.
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16.11.2022 10:20 Відповісти
да эта там вот та маланеская дебилка Маляр по блату пристроенная.. вечно орущая про тайны и говорящая с нами как с юыдлом и дебилами
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16.11.2022 10:24 Відповісти
це не "некомпетентність", це саботах, на рівні державної зради !!!
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16.11.2022 10:31 Відповісти
Ти неправий на 100%. В опи більш ніж висока компетентність. Їх ціль - дисркедитація та розвал України. Справляються вони на відмінно.
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16.11.2022 14:13 Відповісти
Установление тотального контроля за СМИ - это первый шаг к построению диктатуры.
ху*ло также начинало именно с этого.
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16.11.2022 10:18 Відповісти
Мабуть Ви не в курсі, але з початку введення військового стану міністерство оборони та інші відомства могли взагалі заборонити "чесні новини", ввести жорстку воєнну цензуру. Якщо були позбавлені ті чи інші журналісти, певно є за що.
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16.11.2022 10:23 Відповісти
Любая власть просто в восторге от таких граждан, как Вы.
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16.11.2022 10:27 Відповісти
Сер-гей,випий баночку зелених соплєй
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16.11.2022 10:28 Відповісти
як заборононити ??? це що вам червоний кацапо-совок і 2Світова ???
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16.11.2022 10:33 Відповісти
Читайте постанову КМУ.
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16.11.2022 10:52 Відповісти
та срати я хотів, з найвищої дзвіниці Києва і Львова, на ці зелені, наркоманські постанови !!! CNN & SkyNews це засоби масової інформації найкращих, найвідданіших союзників України у цій війні - без допомоги США і В.Британії, кацапи вже б окупували якщо не усю то більшу частину України !!! до того ж CNN це рупор демократичної, правлячої на даний момент у США, партії !!! то може для ЗМІ таких союзників було б доцільно зробити спеціальнний статус, не не випендрюватися різними недолугими наркоманськими постановами, що не мають нічого спільного зі здоровим глуздом ???
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16.11.2022 11:02 Відповісти
CNN перші показали репортаж зустрічі ЗСУ мешканцями Херсону - це вразило весь світ, люди закордоном зрозуміли, чого варті "референдуми" в Херсощіні за приєднання до РФ. Самеза це ( ви -"мабуть єза що") СНН и Скай лишилиліцензій? Чи за те, що журналісти прибули туди довізиту Зе, і все захоплення світу, позитив дісталися мешканцям і ЗСУ, а не "найвеличнішому"
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16.11.2022 10:34 Відповісти
самі вирішуєте, у якій країні хочете жити, вільній чи авторитарній. така поведінка еліт є, щонайменше, смішна і дурна
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16.11.2022 11:15 Відповісти
Зеля це і є совок.
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16.11.2022 10:22 Відповісти
а ще хворобливо ревнивий до чиєїсь першості в новинах...в приємних новинах або в привітаннях...
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16.11.2022 10:46 Відповісти
Це аж ніяк не "некомпетентність"!
Вони там всі теле- кінопрод'юсери і менеджери. У цій сфері вони чудово розуміють, що роблять.
Це - антиукраїнська діяльність ОПи...
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16.11.2022 10:23 Відповісти
А що ви очікували від Єрмака ?
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16.11.2022 13:19 Відповісти
Це не вона на фото, навіщо брешеш?
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16.11.2022 10:50 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмиств и есть дремучий Дохлый совок... сдох 🤣🤣🤣🦍🦍🦍и хрен с ним.. рукожопым
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16.11.2022 10:25 Відповісти
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16.11.2022 10:25 Відповісти
Як можна коментувати дурість...
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16.11.2022 10:26 Відповісти
цікаво, чому різна мілко-зрістна піздота завжди намагається захопити владу?
це якась компенсація знущань в дитинстві? як не диктатор, то мелкій піздюк!
треба на законодавчому рівні обмежувати можливість буди у владі зрістом від 1,90м
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16.11.2022 10:26 Відповісти
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16.11.2022 10:49 Відповісти
Це не комплекси. це наслілки рішень виборця. якщо і перевіряти на закомплексованість, розум та критичне мислення, то саме його. Влада діє від імені і за дорученням свого виборця.
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16.11.2022 11:53 Відповісти
100%. Комплекс неповноцінності та жага абсолютної влади - завжди поєднані.
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16.11.2022 11:58 Відповісти
Я завжди підтримувала речницю Маляр,але фото Херсона змінило думку. Дивитися на зе,як на бога,хоча по вулиці шли справжні Боги-захисники
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16.11.2022 10:27 Відповісти
Є фото, на якому Маляр з МО милується Єрмаком, який тисне руку Резниченку, якого звинувачують у розкраданні державних коштів.

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16.11.2022 10:50 Відповісти
А найвеличніший Зєля, як завжди, із висунутим язиком.
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16.11.2022 10:51 Відповісти
Що Малярша, що Гуменючка - обидві - тупі курки...
Гуменючка з 6 по 11 листопада тренділа, що в Херсоні "пастка" (зрозуміло, не сама придумала, це їй в ОПі наказали трендіти таке), то тіпа починати масштабний наступ небезпечно.
А в цей час орки стройними колонами, із технікою та музикою відходили через переправи на лівий берег.
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16.11.2022 11:15 Відповісти
У жiночки,як мiнiмум оргазм...))
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16.11.2022 14:44 Відповісти
Репортаж CNN із Херсона тоді був просто шикарним , але ж там не було
головних ,, переможців" Зекоманди , от і отримали на горіхи 😠


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16.11.2022 10:28 Відповісти
перебуваючи у Херсоні три дні він побачив "неймовірно щасливих людей нарешті вільного міста".

От якби гундосика побачив, то медаль отримав би. А побачив людей, то втратив акредитацію.
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16.11.2022 10:36 Відповісти
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16.11.2022 10:38 Відповісти
"Одною рукою вони просять допомогу у світі, іншою - нишать комунікацію зі світом." Джерело:

Як влучно сказано! Останні 9 місяців це - просто алгоритм дій дєрьмаковської шобли з ОПи під прикриттям ширми з зелебубочного диктора, який озвучує завчені "правильні" тексти.
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16.11.2022 10:43 Відповісти
А нинішні малороси при владі - це і є махровий "совок"...
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16.11.2022 10:45 Відповісти
Маланськi малороси...))
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16.11.2022 14:48 Відповісти
Заезжать в город где полно шпийонов,колоборантов и переодетых свинособак, и снимать сюжеты с нашими войсками, можно только с разрешения военного командования, что бы военные знали сколько журналистов в городе, с каких компаний и их имена. Иначе каждый сам себе на уме и будет бродить где вздумается, снимать что вздумается, даже то что может навредить. Или переодетую офицерскую свинью захотят вдруг вывезти, скажут что он наш оператор и все дела.
Еще и умничают мля.
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16.11.2022 10:49 Відповісти
І тебе прийняв в квітні 2022.)
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16.11.2022 11:00 Відповісти
Який саме сюжет показав розташування наших військ у Херсоні?
Я бачила тільки відео з вулиць міста, на яких було багато людей з українськими прапорами.
І жителів Херсона, які обіймали наших воїнів.
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16.11.2022 10:56 Відповісти
Ігоре Білик. Дивна у вас логіка. Війна йде по усій Україні. Страждають усі регіони. Шпионів , колобарантів і просто зрадників, поціновувачів російської сили (не перодягнених) і на неокупованій території достатньо. сама тимчасова окупація окремих регіонів це підтвердила (тобто вони там жили і до війни, але чекали окупації). такі є і на мирній території. Так що тепер по вашому заборонити новини взагалі, а людям усім куди дітися?
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16.11.2022 12:03 Відповісти
треба сказати що від деяких західних кореспондентів тхне совком.
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16.11.2022 10:50 Відповісти
Хто з таких був в Херсоні?
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16.11.2022 10:58 Відповісти
Гарне формулювання: "деяких". Типовий совєцький прийом. Так можна лити лайно на будь-кого.
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16.11.2022 12:02 Відповісти
Скай ньюз обломали ОПе всю пиар-акцию, связанную с освобождением Херсона. Они очень хотели попиариться, хотели, чтобы их первыми встречали жители Херсона, но первыми херсонцы встречали бойцов ЗСУ. И это справедливо, потому что освободили Херсон - ЗСУ.
А то, когда общество задает вопросы "кто разминировал минные заграждения на Чонгаре?", обществу говорят, - мы не знаем, а как Херсон освободили, так сразу же нашлось много героев, которые решили примазаться к заслугам ЗСУ.
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16.11.2022 10:50 Відповісти
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16.11.2022 10:57 Відповісти
закомплексованим зебілам-аніматорам, "пролюбившим усе" серце крається, коли амплодисменти і овації призначаються не їм - (трошки попрацював і серед "акторської богеми", надивився..)..
Найвеличнівшиве вже вкотре, на увесь Світ, демонструє свої не найкращі риси спасібА, вкОтре вже, 73% інтелохтуалам, как-бєзразніци
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16.11.2022 11:04 Відповісти
а в чем проблема с цензурой во время войны? она то как раз и должна быть. проблема больше в двойных стандартах. по-правильному все материалы (и зе- и не зе и "хороших" и "плохих") должны собираться пересматриваться цензурироваться, заблюриваться\запикиваться где привязка к местности\лица и т.д. и т.п. ну и общий пул для ленивых со всем готовым.
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16.11.2022 11:15 Відповісти
Новая выходка Зеленского ошарашила весь мир
https://www.youtube.com/watch?v=8vTISKJV7-k
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16.11.2022 11:26 Відповісти
ну как вел себя прэзидент с журналистами все ********,то **** тут говорить......................................................................................................................какой то "зесовок"...................................
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16.11.2022 11:44 Відповісти
А сам Зеленский что -- не совок? 100-процентный.
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16.11.2022 12:06 Відповісти
в оп продолжают морозиться и размазывать дерьмо которым они обосрались и еще в рот чего то набрали и молчат
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16.11.2022 11:45 Відповісти
Куда бы офис президента не сунул свой ермаковский нос -- везде лажа, везде совок и некомпетентность.
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16.11.2022 12:05 Відповісти
Ісі т.зв. "слуги народу" з блаЗЄнським і є колективний реліктовий совок. Як їхні виборці. Треба визнати, що Україна в своїй критичній масі поки що залишається совком.
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16.11.2022 12:18 Відповісти
Так курва Боневтічна не приїхала, тому вас акредитації і лишили, по сценарію це він мав бути у центрі уваги )
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29.01.2023 16:59 Відповісти
 
 