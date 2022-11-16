Позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона "тхнуть некомпетентним архаїчним совком", - продюсер Sky News Сафаров
У Sky News наполягають, що акредитації мають повернути всім журналістам - і іноземним, і українським.
Про це повідомив продюсер Sky News Азад Сафаров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, перебуваючи у Херсоні три дін він побачив "неймовірно щасливих людей нарешті вільного міста".
"А ще ми побачили абсолюту некомпетентність керівництва об’єднаного пресцентру ОК Південь та всього Херсонського напрямку. Так, Sky News дійсно першими серед ЗМІ увійшли в Херсон. Але це сталось не за нашим бажанням. Ще 11 листопада, в день коли ЗСУ звільнили Херсон, ми були в 20 км від Херсону разом з іншими крутими медіа агенціями і каналами. Ми обдзвонили все керівництво південного напрямку, але чули лише - ні, ні в Херсон не можна. Нам не потрібен був ексклюзив, нам потрібно було не проґавити момент щирої радості людей, які зустрічають ЗСУ.
12 листопада ми зрозуміли, що нема сенсу більше чекати на чудо від ОК Південь. Тамтешне керівництво прес-ценру абсолютно далеко від знань про журналістику і комунікації. Всі останні місці війни вони спілкуються з журналістами в стилі місцевих царьків до яких прийшли слуги. Кожного разу коли я дзвоню їх керівництву, я маю вислуховувати тираду про те, які ми погані всі журналісти, як женемось за ексклюзивом, через нас всіх обстрілють тощо і тощо. Тобто люди, які отримують від держави зарплату замість того, щоб через ЗМІ робити безкоштовну рекламу ЗСУ і країні, своїми ж руками нищать всю комунікацію на світ. Одною рукою вони просять допомогу у світі, іншою - нишать комунікацію зі світом.
Тому ми звернулись напряму до топ-офіцерів і вони з першого слова зрозуміли нащо нам в Херсон і одразу погодились повезти нас туди", - зазначив Сафаров.
Він заявив, що пресслужба ОК "Південь" роздавала інтерв’ю з "погрозами позбавити всіх журналістів, які потрапили в Херсон" і такі дії "тхнуть некомпетентним архаїчним совком".
Один з керівників пресслужби ОК "Південь" заявив, що журналісти таким чином нібито "створили напругу в інформаційному середовищі".
"Найсмішніше, що в цей же день коли ми та інші журналісти увійшли в Херсон, відео і фото з міста також постили ОК Південь. Але авжеж вони не створювали інформаційної напруги. Бо авжеж в комунікаціях вони знаються краще Sky News, CNN, hromadske.ua, Українська правда та інших. А ще найсмішніше те, що 12 листопада Херсон був на думку ОК Південь небезпечним, а 14 листопада той самий прес-центр запхав 300 журналісів в автобуси (один з автобусів по дорозі поламався) і привіз в Херсон. Бо Президент приїхав. Це при тому що, 14 листопада в місті так само було чутно роботи нашої арти і місто так само було все ще заміноване рашистами. Керівництво пресценру ОК Південь має негайно піти зі своїх посад. Ці люди дискредитують в очах світу і ЗСУ, і Міноборони і саму країну. Через їх дії, я і мої колеги заспокоюємо іноземних журналістів, що Україна це не Росія, що це не цензура, а абсолютно некомпетентність людей совка, які сидять на керівних посадах пресслужб", - наголосив продюсер Sky News.
Він наполягає, що акредитації мають повернути всім журналістам - і іноземним, і українським.
"Потрібно чітко налагодити роботу зі ЗМІ - 1 акредитація для всієї роботи в Україні. Не можуть бути стопятсот додаткових дозволів, акредитацій, листувань, переписок, переговорів. Це просто нісенитниця. Не треба ставити палки в роботу ЗМІ. ОК "Південь" має вибачитись офіційно перед журналістами, особливо перед українськими, які ризикують своїм життям ще більше ніж іноземні. Адже в українських ЗМІ нема броньованих авто, страховки, людини з безпеки в команді тощо", - підсумував Сафаров.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".
"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.
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ху*ло также начинало именно с этого.
Вони там всі теле- кінопрод'юсери і менеджери. У цій сфері вони чудово розуміють, що роблять.
Це - антиукраїнська діяльність ОПи...
це якась компенсація знущань в дитинстві? як не диктатор, то мелкій піздюк!
треба на законодавчому рівні обмежувати можливість буди у владі зрістом від 1,90м
Гуменючка з 6 по 11 листопада тренділа, що в Херсоні "пастка" (зрозуміло, не сама придумала, це їй в ОПі наказали трендіти таке), то тіпа починати масштабний наступ небезпечно.
А в цей час орки стройними колонами, із технікою та музикою відходили через переправи на лівий берег.
головних ,, переможців" Зекоманди , от і отримали на горіхи 😠
От якби гундосика побачив, то медаль отримав би. А побачив людей, то втратив акредитацію.
Як влучно сказано! Останні 9 місяців це - просто алгоритм дій дєрьмаковської шобли з ОПи під прикриттям ширми з зелебубочного диктора, який озвучує завчені "правильні" тексти.
Еще и умничают мля.
Я бачила тільки відео з вулиць міста, на яких було багато людей з українськими прапорами.
І жителів Херсона, які обіймали наших воїнів.
А то, когда общество задает вопросы "кто разминировал минные заграждения на Чонгаре?", обществу говорят, - мы не знаем, а как Херсон освободили, так сразу же нашлось много героев, которые решили примазаться к заслугам ЗСУ.
Найвеличнівшиве вже вкотре, на увесь Світ, демонструє свої не найкращі риси спасібА, вкОтре вже, 73% інтелохтуалам, как-бєзразніци
https://www.youtube.com/watch?v=8vTISKJV7-k