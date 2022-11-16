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Новини Агресія Росії проти України
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Транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба" призупинено після удару по трансформатору в Україні, - Сійярто

транзит,дружба,нафта,нафтопровід

Робота нафтопроводу "Дружба", ймовірно, може бути відновлена протягом короткого часу, оскільки сам трубопровід не був пошкоджений.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує", - додав Сійярто.

Водночас він додав, що Угорщина має кількамісячні запаси нафти, тому до того часу постачання не буде під загрозою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моравецький про витік на нафтопроводі "Дружба": Сліди вказують на Кремль, проте висновки робити зарано

Автор: 

Угорщина (2336) нафтопровід (366) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+14
Мадьяри живуть в Європі, на чужій землі. Користуються всіма благами цивілізації.
Якщо б колись не виїхали з Уралу, то сьогодні жили б як сусіди - мансі. Яранга, снігоступи, оленячі шкіри та вогняна вода.
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16.11.2022 10:32
+14
Торопицца нинада Дело то серьёзное У когото новенький нефтеперерабатывающий заводик чуть без нефти посидит, ничего страшного
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16.11.2022 10:34
+12
кацапи їх товкли у 45 -му році ...але мабуть мало ....
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16.11.2022 10:33
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путінські підстилки !
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16.11.2022 10:30 Відповісти
Венграм газ перебили...хоть какая-то хорошая новость)
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16.11.2022 10:32 Відповісти
не нгаз, а нафту ... новина справді добра ...
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16.11.2022 10:34 Відповісти
Погано, краще б закрили нах ту "Дружбу" через неможливість швидкого відновлення, наприклад
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16.11.2022 10:32 Відповісти
Мадьяри живуть в Європі, на чужій землі. Користуються всіма благами цивілізації.
Якщо б колись не виїхали з Уралу, то сьогодні жили б як сусіди - мансі. Яранга, снігоступи, оленячі шкіри та вогняна вода.
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16.11.2022 10:32 Відповісти
В останню чергу треба відновлювати роботу цього транзиту
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16.11.2022 10:32 Відповісти
кацапи їх товкли у 45 -му році ...але мабуть мало ....
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16.11.2022 10:33 Відповісти
і в 1956 ...
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16.11.2022 10:36 Відповісти
Торопицца нинада Дело то серьёзное У когото новенький нефтеперерабатывающий заводик чуть без нефти посидит, ничего страшного
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16.11.2022 10:34 Відповісти
куярто-відра маешь? ну і вперед
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16.11.2022 10:40 Відповісти
Ну шо синку, допомогли тобі твої ляхи москалі? 🤬
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16.11.2022 10:40 Відповісти
Прохання до наших ремонтників , не поспішати з ремонтом 😠
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16.11.2022 10:42 Відповісти
Нафтопровід та газопровід працюють всі 9років вбивств та каліцтв українців,даючи можливість вбивцям заробляти на зброю,ілі єта другоє?
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16.11.2022 10:42 Відповісти
Оце вам, хлопці-угорці, дружба з москалями! А може й буде ще набагато гірше. Шукайте альтернативу російським енергоносіям. Якщо з вами ще хтось захоче мати справу...
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16.11.2022 10:43 Відповісти
У нас зараз просто нема потужностей. щоб це все перекачувати. Довго нема...
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16.11.2022 10:44 Відповісти
Так на трансформатор нужно денег прислать, чтобы все заработало, а то неизвестно когда это будет 😂
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16.11.2022 11:11 Відповісти
А *** вам угорці
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16.11.2022 11:40 Відповісти
Чудо мадьярское, перекроем вентиль и ВСЕЕ... молись кому хочешь, хоть пуйлу своему отлижи, нефти не будет....
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25.02.2023 17:34 Відповісти
 
 