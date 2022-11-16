Транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба" призупинено після удару по трансформатору в Україні, - Сійярто
Робота нафтопроводу "Дружба", ймовірно, може бути відновлена протягом короткого часу, оскільки сам трубопровід не був пошкоджений.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує", - додав Сійярто.
Водночас він додав, що Угорщина має кількамісячні запаси нафти, тому до того часу постачання не буде під загрозою.
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Якщо б колись не виїхали з Уралу, то сьогодні жили б як сусіди - мансі. Яранга, снігоступи, оленячі шкіри та вогняна вода.
ляхимоскалі? 🤬