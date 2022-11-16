Найбільші економіки світу може чекати спад через війну РФ проти України, - Світова організація торгівлі

Низка великих економік зіткнулася з реальним ризиком сповзання в рецесію через війну Росії проти України, зростання цін на продукти харчування та паливо.

Про це заявила глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Можливо, це відбудеться не скрізь, але кілька ключових країн ризикують скотитися в рецесію", - сказала агентству Оконджо-Івеала в кулуарах зустрічі лідерів G20 на Балі, Індонезія.

За її словами, вплив може бути вельми значним для ринків, що розвиваються, і бідних країн, яким для відновлення потрібен зовнішній попит з боку розвинених країн.

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СОТ минулого місяця прогнозувала, що світова торгівля зросте лише на 1,0% у 2023 році, що різко нижче за ймовірне зростання на 3,5% цього року.

"Існує так багато невизначеностей і більшість ризиків пов'язані з негативними наслідками", такими як наслідки війни в Україні та інфляція, сказала вона.

Другий день переговорів лідерів Групи G20 у середу було перервано екстреною зустріччю для обговорення повідомлень про падіння ракети на території Польщі, що посилило невизначеність щодо економічних наслідків війни РФ проти України.

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Оконджо-Івеала сказала, що вона закликала лідерів G20 поетапно скасувати обмеження на експорт продуктів харчування, які посилюються та завдають шкоди бідним країнам, підвищуючи ціни на продукти харчування.

Серед кількох яскравих моментів, які вона відзначила, президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20, щоб налагодити напружені двосторонні відносини, які є одними з факторів невизначеності, що впливають на перспективи глобального відновлення.

"Не хочеться вдаватися до подробиць, але завжди добре, коли дві найбільші економіки світу розмовляють одна з одною. Звичайно, щодо торгівлі це дуже корисно", - сказала Оконджо-Івеала про зустріч лідерів США та Китаю.

Оконджо-Івеала сказала, що вона "дуже сподівається" на якийсь прорив у реформуванні системи вирішення суперечок СОТ, яка була паралізована з 2019 року, коли адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа заблокувала призначення суддів апеляційного органу, який розглядатиме світові торговельні суперечки.

"Американці активно консультуються з іншими членами на неформальному рівні", - сказала вона, додавши, що активніша участь США допоможе прискорити прогрес у реформах з початку наступного року.

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На зустрічі у вересні міністри торгівлі країн із розвиненою економікою G7 домовилися працювати над створенням функціонуючої системи вирішення суперечок у СОТ до 2024 року.