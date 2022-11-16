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Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО, - Reuters

байден

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Про це Reuters повідомило джерело у НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Байден заявив журналістам, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте: Прем’єр-міністр Ніделандів про вибух ракети у Польщі: Цього б не сталось, якби не жахливі ракетні удари РФ по Україні

Автор: 

G-7 G7 (1046) Байден Джо (2892) НАТО (6513) Польща (8615)


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Топ коментарі
+79
***
Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - ракетні удари рф по Україні, - прем'єр Нідерландів
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16.11.2022 11:59
+53
Тобто його верся така: ми збили ракету ацапів, а вона впала на територію Польщі. Отже казус белі відсутні і можна не захищати кожний дюйс території НАТО. Всі еуропейці видихнули з полегшенням і ще з більшим завзяттям продовжили купувати кацапський газ...
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16.11.2022 11:57
+51
Українською ппо ? . Так ракети ппо на землю не падають .!! Вони спеціально сконструйовані так щоб - самознищуватись , коли не потрапляють в ціль .
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16.11.2022 11:57
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В 90-х, раша сбила Израильский Боинг возле Сочи - кучма взял вину на Украину, а у нас таких ракет никогда не было. Сейчас обосравшееся НАТО, уговорило Зе принять вину на Украину. Ссыкливое жлобьё!!! эта НАТА. Сидят на горах оружия, денег... тонут в собственном говне от страха перед Ордой, воевать не хотят... и нам оружия дают пипеткой. Пу дурак! Надо было через беларуссию идти в Европу - уже бы и похмелился, после празднования победы.
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16.11.2022 12:38 Відповісти
НАТО - така ж "мертва" структура як і ООН. Кому ще не дійшло то зараз бачите чергове "занепокоєння". А кацапи дійсно святкують бо втерли носа тому НАТО. І не зрозуміло навіщо нам вже те НАТО, треба було озброюватись з 2014 року і не чекати "занепокоєнь"
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16.11.2022 12:44 Відповісти
путлєр спробував. чекає реакції. далі буде. Н.А.Т.А - буде сцяти. причина - сцикуни. треба діяти так - як тільки росіянські ракети підіймаються в повітря на обстріл України - НАТО повідомляє що ракети спрямовані за розрахунком для провокацій країн НАТО і війська НАТО починають обстрілювати джерела запусків цих ракет.
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16.11.2022 12:39 Відповісти
СУПЕР!!! Даже ОЗАБОЧЕННОСТИ не высказали.
Во всем винавата Украина - нахера она росийские ракеты сбивает вблизи НАТО.
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16.11.2022 12:43 Відповісти
шляпа....
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16.11.2022 12:46 Відповісти
Рейтер брехлива паскуда. Байден заявляв, що несхоже на те, що ракета прилетіла з московії, і не більше. Мов, траєкторія не та. І не більше. А неназване джерело з НАТО - то вигадка Рейтер.
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16.11.2022 12:50 Відповісти
Рейтер- помийна газета. Байден говорив про те, що не схоже, що ракету запустили з московії. Не та траєкторія. І не більше. А неназване джерело в НАТО - то видумка Рейтер.
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16.11.2022 12:52 Відповісти
Там цілий котлован після "падіння" ракети ППО, але невірте очам своїм - вірте Байдену.
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16.11.2022 12:53 Відповісти
А якби це сказав Трамп? Тут би був ефект термоядерного вибуху.А так коментарі дуже стримані.Байден мудрий політик.Чи не так?
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16.11.2022 12:58 Відповісти
Тупий дід, зіпсував відношення з Саудівською Аравієй яка запропонувала США разом знищити Іран - дід послав їх нафіг, почав сам домовлятись з Іраном, саудіти не стерпіли такого приниження, прикрутили видобуток нафти, ціни на бензин підскочили і в Америці і кацапам добре.
Старість не радість.
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16.11.2022 13:10 Відповісти
Очко у Байдена не железное - уже нашли способ не злить сильно Путина! Хто всрався? Невістка!
Чиновники знают больше разведчиков! Когда в 2014 году американцы зарегистрировали пуск Бука на Донбассе они данные радаров не показывали даже союзникам несколько лет, пока уже европейцы не дошли до трибунала. Потому что боялись портить отношения с Путиным ради какой-то Украины. И на минуточку - кем тогда был Байден? А когда в 2008 году выкрутили руки Грузии и заставили заключить мир с Россией?
Говорят они все красиво, но когда нужно выбирать и выбор труден они начинают петлять жопой как болонка хвостом, только чтобы отложить тяжелое решение.
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16.11.2022 12:59 Відповісти
вот вам и байден, глотнул, обтер дрожжащие губы и "грозно ответил"
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16.11.2022 13:03 Відповісти
Смотрите глубже. Это самый простой путь не вписываться согласно ст.5 НАТО. А Столтенберг скажет, что когда эту статью разрабатывали , не думали , что так произойдет.
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Байденко всрався - краще у всьому звинуватити Україну, це ж знімає такий головняк 🤓
А ракета прилетіла з територіх Беларусі, С 300 називається.
Але після слів Байдена нічого не треба робити, погано що лайно дід Україну звинуватив
перед поляками, керівництво Польщі знає що ракети кацапські але після цього НАТО не
треба воювати з парашею.
РЕГІТ БУДЕ КОЛИ НОВІ РАКЕТИ КАЦАПІВ ВПАДУТЬ ПО ПОЛЬЩІ
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16.11.2022 13:06 Відповісти
Кацапы прямым ударом по Польше проверяли насколько бидон и НАТО не сцыкуны. Проверка подтвердила- сцыкуны. Им проще заставить Украину и Польшу признать, что это была ракета ПВО (которая вообще то должна была самоликвидироваться в воздухе и не имеет ударного взрывателя), лишь бы избиратели- богачи не очковали что будет ядерная война. Вот поэтому и ***** на нас напало- потому что администрация США и НАТО ссыкливые ссыкуны.
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16.11.2022 13:06 Відповісти
Путин кинул пробный шар и получил реакцию. При пиз де цово !
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16.11.2022 13:06 Відповісти
ерекція виявила імпотенцію
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17.11.2022 14:56 Відповісти
Когда следующая пробная кацапская ракета полетит на Варшаву, что тогда придумает ссыкливое руководство НАТО и США, лишь бы не было эскалации и жирные избиратели богатых стран спали спокойно ? Кого обвинят ? ссыкуны херовы.
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16.11.2022 13:09 Відповісти
Если очень хочется, но боишься, то можно закрыть глаза ладошками и ничего не делать.
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16.11.2022 13:11 Відповісти
Обосравшийся коллективный Илон Маск давит на руководство СШП чтоб не было эскалации любым путём, и тем приходится как- то выкручиваться. Союзнички х..евы.
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Никаких экспертиз, а Байден уже все свалил на Украину. США для того чтобы не показывать свое бездействие, или свою трусость в случае ракетных атак на страны НАТО, будут все валить на Украину. А кто стреляет в Украине по наземным целям ракетами C300 - это Россия. Теперь во всех таких случаях из-за не желания стран НАТО воевать против ядерной державы все ракетные атаки России будут вешаться на Украину.
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16.11.2022 13:14 Відповісти
Реакцию США и НАТО мы скоро ощутим не на словах ( "развелось слишком много идиотов, говорящих правильные слова"), а на деле. Реакция будет выражена в поставках дальнобойных ракет к Химерам и Стилетов к Су-24. А слова в безответственных СМИ - камуфляж, ибо язык дан воину, чтобы скрывать от врага свои настоящие мысли.
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16.11.2022 15:04 Відповісти
Не тільки путін має всіх за ідіотів, Байден теж старається. Ракети ППО вразі непотрапляння в ціль самоліквідуються в повітрі, то як на землі могла утворитись величезна вирва?
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16.11.2022 13:15 Відповісти
Не зовсім все так просто друзі. Всі добре зрозуміли, що це кацапська ракета Х-101 (висновок польських військових). тому говорити про якесь відношення українських ПВО до цього випадку не варто. Але питання в іншому: насправді ніхто за 2-х вбитих громадян Польщі не буде починати ядерну війну, тому краще прийняти таке соломонове рішення. Коли Зе упреться рогом і скаже, що це не так, ви ж обіцяли закрити нам західну частину, то вирішуйте негайно і побільше нам засобів ППО. Все дуже просто: такі ракети безслідно не пролітають і визначити повний шлях від п.А до п.Б на території Польщі немає великої складності. З космосу все видно і все відслідковується. Спитайте у Ілона Маска чи НАСА. Але може так ще треба...? Нам від того не легше, а от Європа і США таки здрейфили. А коли ще більш серйозно, то можливо що ракета летіла до об"єкта в Україні, але із -за неточності потрапила далі до Польщі, тому ніхто із-за цього з країни НАТО не буде бити по кацапах.
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16.11.2022 13:54 Відповісти
спасибо тебе вофка *****, без твоих ракет мы бы не узнали что ты не одно ***** на свете
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16.11.2022 17:13 Відповісти
Саме про це ,самоліквідацію на великій висоті ,при не влученні
в ціль переконують ураїнські військові експерти .
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16.11.2022 17:27 Відповісти
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16.11.2022 13:15 Відповісти
Нам не дадут дальние ракеты и по Москве стрелять тоже не дадут, хоть бы теми же дронами. Коллективный Илон Маск боится сгореть в ядерном пепле со своими миллиардами, потому что. Так что терпите украинцы.
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16.11.2022 13:19 Відповісти
Свома ракетами не дадуть ? 🤣
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16.11.2022 18:06 Відповісти
Директор ЦРУ был в Киеве, когда по Украине было выпущено 100 ракет,
но виновата Украина.
Я вас обожаю, дорогая редакция !
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16.11.2022 13:17 Відповісти
У цьому світі правда вже померла....
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16.11.2022 13:17 Відповісти
ЗРАДА!!!!
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16.11.2022 13:25 Відповісти
Znatshit Ukraina vinovato? Da sunte sebe eto NATO po glubzhe! ***** prosto opredeljajet granitsy s bojem. Vsjo. A NATO - eto klub raznyh stoltenbergov, u kotoryh jaits nema.....
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16.11.2022 13:29 Відповісти
сьогодні теж буде волна обстрілів ракетами
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16.11.2022 13:30 Відповісти
Знову влада зеленського обісралась. Замість того шоб сказати, шо Україна готова передати всі данні з пуску наших ракет ППО для рослідування цього інцендету, влада вдалася до чергової відмазки - це росіяни, це їх ракета, це удар по безпеки NATO, Байден та NATO це труси. Замість того, шоб сказати - ми вас просили шоб закрити небо, бо старі системи, старі ракети і повернути на свою користь та вибачитись перед поляками - ми захищали свої міста від ракетного обстрілу...а так вийшло як колись збили израїлський літак з Криму, чи ракета упала по Київу під час війскових навчань. А от тепер кацапи це все використують це на свою корість. Зашквар за зашкваром - CNN.
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16.11.2022 13:37 Відповісти
Ракету випустив пілот Волошин?
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16.11.2022 13:41 Відповісти
Байден обіссався!....
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16.11.2022 13:43 Відповісти
НАТО виклик на відкритий конфлікт з кацапією не прийняло.
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16.11.2022 13:55 Відповісти
Не даром когда то было выражение- "Театр военных действий."
Нам уже известны актеры, и плохие и хорошие, и даже режисеры. А вот сценаристы как всегда в тени .И в 1914 и в 1941г.
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16.11.2022 14:49 Відповісти
Неожиданно, мягко говоря
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16.11.2022 13:56 Відповісти
Протиповітряні ракети, а тако ж і снаряди 130мм, 100мм та 57мм і 37 мм, всі мають самоліквідацію в ПОВІТРІ! Технічно це передбачено ще під час виробництва!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✊✌️👍👏🇹🇷🇮🇩🇺🇸🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇫🇮🇦🇿🇬🇧🇸🇪🇳🇴🇪🇺🇩🇪🇯🇵😡🤯🤔❤️⚔️🇺🇦‼️
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16.11.2022 13:56 Відповісти
Байден знає що плебс схаває версію.
І Америці нічого робити не треба і НАТО віддихає, всі гарно себе почувають.
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16.11.2022 18:08 Відповісти
Кто бы сомневался...
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16.11.2022 14:02 Відповісти
"Українські ракети С-300 мають систему самоліквідації. Якщо вона не потрапляє в ціль - вона вибухає.
Спрацювати як ракета класу земля-земля вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що обломки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля".- військовий експерт Олег Жданов.
https://www.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s&t=60s&ab_channel=UKRLIFE.TV
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16.11.2022 14:04 Відповісти
Ця цивілізація цілеспрямовано рухається до знищення. І знищать її мокшанські варвари. І це буде цілком заслужено.
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16.11.2022 14:05 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор - https://socratify.net/quotes/*******-cherchill Уинстон Черчилль
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16.11.2022 14:11 Відповісти
Координати місце влучання ракети у Польщі вкрай дивно збіглись з частинами координат двох оборонних об'єктів у Києві та Львові й це може бути просто епічна помилка рашистів при підготовці польотного завдання ракети.
Ракета, яка впала у Польщі у районі селища Пшеводув могла мати координати, які були введені у РФ через дійсно епічну помилку. На вкрай дивний збіг звернуло увагу європейське видання Visegrád 24.
Зокрема координати польського селища - 50.4709, 23.9343, точне місце падіння ракети російського виробництва - невідоме, але близьке до цих значень. І вони є широтою Києва та довготою Львова. Тобто під час підготовки координат для цілі стався збій, можливо через людський фактор, коли пара широта-довгота у відповідній таблиці цілей були зміщені чи переплутані.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html

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16.11.2022 14:15 Відповісти
брехня

жодному слову байдена не вірю
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16.11.2022 15:55 Відповісти
А зеленському?
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16.11.2022 16:08 Відповісти
хто тут давно знає що я порохобот
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16.11.2022 17:41 Відповісти
Тоді тобі на шашлички...
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16.11.2022 17:28 Відповісти
Не, ну это совсем другое дело. Можно выдыхать, с РФ воевать не придется 🤡🤡🤡
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16.11.2022 15:56 Відповісти
Коротше наше ППО сбило а уламки ракети рашки впали в Польші ось і все.
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16.11.2022 15:59 Відповісти
Хочу напомнить, что Байден был вице-президентом при президенстве Обамы. Сам Обама и его администрация отличалась феноменальной трусостью. Сегодняшнее поведение Байдена меня лично нисколько не удивляет. Штаты много делают для Украины и будут дальше помогать, но надеяться на 100% можно только на себя.
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16.11.2022 16:47 Відповісти
Ракета ППО не зробить таку вирву.
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16.11.2022 17:27 Відповісти
байден не враховує те, що передача військових технологій росії може сягнути не тільки китаю та північної кореї, але й ірану і деяких арабських країн.

ще питання хто передав технології ядерної бомби індії ?

так це застарілі технології, але як бачимо НАТО сситься з ними воювати.
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16.11.2022 17:47 Відповісти
Лошара, думає раз США допомогають Україні, то можна ії у таких випадках підставляти, замість війни з Кацапієй
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16.11.2022 17:59 Відповісти
Упало дві а вибухнула одна де ціла російська. обосрались раз все валите на Україну тьху на вас.
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16.11.2022 18:09 Відповісти
Якщо ракета не наша, а заяви про нашу С300, значить у врхівках йде торг (про що, можна тільки гадати).
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16.11.2022 18:10 Відповісти
Якщо це була ракета ПРО України, яка промахнулася мимо пущеної рашистами ракети, то тоді куди влучила (чи поділась) ракера рашистів?
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16.11.2022 18:15 Відповісти
Тот же вопрос возник и у меня.
Самое забавное, это его полное игнорирование натовскими "аналитиками".
Похоже они просто избегают ситуации "казус белли". Страшно стало ...
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16.11.2022 18:41 Відповісти
Говнецом попахивает.
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16.11.2022 20:59 Відповісти
Знайшли як викрутитись, щоб Польщу заднім числом з НАТО не виключати. Не тільки у нас клоун і не один він сцикливий.
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16.11.2022 21:38 Відповісти
То есть рашка может теперь спокойно обстреливать Польшу с белорашки ракетами С-300, и валить всё на Украину.
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17.11.2022 06:17 Відповісти
Все зрозуміло, Польща наступна для бомбардувань рашистами. НАТО не буде нікого захищати - це вже факт.
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17.11.2022 16:24 Відповісти
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