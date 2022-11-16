Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО, - Reuters
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Про це Reuters повідомило джерело у НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Байден заявив журналістам, що ракета навряд чи була випущена з Росії.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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Во всем винавата Украина - нахера она росийские ракеты сбивает вблизи НАТО.
Старість не радість.
Чиновники знают больше разведчиков! Когда в 2014 году американцы зарегистрировали пуск Бука на Донбассе они данные радаров не показывали даже союзникам несколько лет, пока уже европейцы не дошли до трибунала. Потому что боялись портить отношения с Путиным ради какой-то Украины. И на минуточку - кем тогда был Байден? А когда в 2008 году выкрутили руки Грузии и заставили заключить мир с Россией?
Говорят они все красиво, но когда нужно выбирать и выбор труден они начинают петлять жопой как болонка хвостом, только чтобы отложить тяжелое решение.
А ракета прилетіла з територіх Беларусі, С 300 називається.
Але після слів Байдена нічого не треба робити, погано що лайно дід Україну звинуватив
перед поляками, керівництво Польщі знає що ракети кацапські але після цього НАТО не
треба воювати з парашею.
РЕГІТ БУДЕ КОЛИ НОВІ РАКЕТИ КАЦАПІВ ВПАДУТЬ ПО ПОЛЬЩІ
в ціль переконують ураїнські військові експерти .
но виновата Украина.
Я вас обожаю, дорогая редакция !
Нам уже известны актеры, и плохие и хорошие, и даже режисеры. А вот сценаристы как всегда в тени .И в 1914 и в 1941г.
‼️🇺🇦⚔️❤️✊✌️👍👏🇹🇷🇮🇩🇺🇸🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇫🇮🇦🇿🇬🇧🇸🇪🇳🇴🇪🇺🇩🇪🇯🇵😡🤯🤔❤️⚔️🇺🇦‼️
І Америці нічого робити не треба і НАТО віддихає, всі гарно себе почувають.
Спрацювати як ракета класу земля-земля вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що обломки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля".- військовий експерт Олег Жданов.
https://www.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s&t=60s&ab_channel=UKRLIFE.TV
Ракета, яка впала у Польщі у районі селища Пшеводув могла мати координати, які були введені у РФ через дійсно епічну помилку. На вкрай дивний збіг звернуло увагу європейське видання Visegrád 24.
Зокрема координати польського селища - 50.4709, 23.9343, точне місце падіння ракети російського виробництва - невідоме, але близьке до цих значень. І вони є широтою Києва та довготою Львова. Тобто під час підготовки координат для цілі стався збій, можливо через людський фактор, коли пара широта-довгота у відповідній таблиці цілей були зміщені чи переплутані.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html
жодному слову байдена не вірю
ще питання хто передав технології ядерної бомби індії ?
так це застарілі технології, але як бачимо НАТО сситься з ними воювати.
Самое забавное, это его полное игнорирование натовскими "аналитиками".
Похоже они просто избегают ситуации "казус белли". Страшно стало ...