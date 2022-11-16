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Новини Війна
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Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що жодних ракетних ударів по Польщі не було б, якби не вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, "нічого з цього не відбувалося б, якби не вторгнення Росії в Україну" і "це жорстока і невблаганна реальність путінської війни".

"Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки вона триває, вона буде продовжувати руйнувати світову економіку", - сказав Сунак.

Він додав, що немає "жодної людини у світі", яка б не відчула на собі вплив війни Путіна, а світові продовольчі ринки були серйозно порушені його спробами перекрити поставки українського зерна.

"Зневага Путіна до людського життя буде відчуватися в усьому світі ще багато років", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи показали удари в Польщі, як швидко може розгорітися війна, він додав, що це може призвести до ескалації конфлікту: "Польща є вірним союзником Сполученого Королівства, і я хотів би особисто запевнити в тому, що ми твердо стоїмо разом з нею і її народом в цей час".

Говорячи про те, чи може Великобританія бути втягнута у війну з Росією, він сказав, що важливо "встановити факти".

Читайте також: Китай закликав до "спокою та стриманості" після падіння ракет у Польщі

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте: Литва закликає посилити ППО на кордоні Польщі та України й на всьому східному фланзі НАТО

Автор: 

обстріл (29037) Польща (8615) росія (65925) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+2
Нехай не жують шмарклі, а переозброюють Україну новітніми системами ППО, як найшвидше.
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16.11.2022 12:26
+1
Красіво зіскочили, не дарма кінчають оксфорди...
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16.11.2022 12:36
+1
Потужна мисля!
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16.11.2022 13:36
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Если бы не Рузвельт, то Сралин бы напал и мы бы щас хавали шашлычки в Лиссабоне по ноль рублей. ....
Да он с..ка просто Аристотельскую премию заслужил!!!!
Тяните парня на награждение! Если бы Вася не вступил в говно, то вечером имел бы сикас, а не мытье полов и презрительное урчание его собаки под кличкой Сталин, а Маша бы не звонила маме с просьбой забрать ее взад от этого засранца. Вася просто проводил бабушку и нечаянно вступил в говно, а потом защитил ребенка от второго ребенка и получил поцелуем в глаз, а в лифте понятно, там то уж говна на целое пальто хватило, а жена - сотона!!11
а вот если бы с военкомом не разминулся......
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16.11.2022 12:21 Відповісти
Нехай не жують шмарклі, а переозброюють Україну новітніми системами ППО, як найшвидше.
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16.11.2022 12:26 Відповісти
Ну да. А если бы у дедушки не было б члена, то он был бы бабушкой.
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16.11.2022 12:33 Відповісти
Не факт) у дідуся був би варіант гермафродиту...
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16.11.2022 12:38 Відповісти
Що він булькоче? Вони всі вкладали шалені гроші в озброєння, що б воно іржавіло? Це озброєння як раз доцільно, що б знищити свінолупію.
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16.11.2022 12:34 Відповісти
Красіво зіскочили, не дарма кінчають оксфорди...
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16.11.2022 12:36 Відповісти
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16.11.2022 12:38 Відповісти
Если бы вы, суки дали достаточно систем ПВО, то эти ракеты не проскочили бы до Польши, хиба их запустили бы из бульбашии.
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16.11.2022 12:57 Відповісти
Потужна мисля!
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16.11.2022 13:36 Відповісти
 
 