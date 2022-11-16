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Новини Війна
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Якби я був Путіним, мені б не сподобалося те, що сказав Сі на зустрічі з Байденом, - експосол США в Росії МакФол

байден,сі

Китай не надає російському режиму підтримку у війні проти України, на яку розраховував Путін.

Про це сказав Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я прочитав те, що сказав Сі на зустрічі з Байденом, то я, якби був паном Путіним, мені б не сподобалося те, що було сказано. Нічого не було сказано на підтримку Путіна", - наголосив МакФол.

Колишній посол США в Росії зазначив, що Китай не надає Росії жодної економічної допомоги.

"Якщо говорити про практичні речі, давайте чесно скажемо: Китай надав нуль економічної підтримки Росії", - сказав він.

Майкл МакФол також наголосив, що у Росії залишилися лише два найбільших союзники.

Читайте: Китай має вирішити - він підтримує Росію чи глобальний порядок, - Яценюк

"Якщо казати про великих союзників - це Північна Корея і Іран, - то перепрошую, якщо ви говорите, що стоїте пліч-о-пліч із Іраном та Північною Кореєю у боротьбі зі Сполученими Штатами, з НАТО - з найпотужнішою країною та найефективнішим альянсом у світі, - то дійсно маєте великі проблеми", - резюмував він.

Онлайн-дискусію Київського безпекового форуму дивіться за посиланням.

Автор: 

Китай (4681) путін володимир (24088) росія (65925) Макфол Майкл (29) Київський безпековий форум (168)


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та годі...Китай не засуджує, тож це і є мовчазна підтримка. А що не постачає, не факт...можуть і через Північну Корею щось підкинути, за бажанням
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16.11.2022 12:27 Відповісти
Північна Корея і Іран повністю залежні від Китаю. Без його згоди вони нічого не роблять.
Китай - наш ворог, він поставляє зброю та елементи для виготовлення ракет та дронів через Північну Корею і Іран РФ
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16.11.2022 12:43 Відповісти
Так пуйлу не сподобалось, тому він і випустив 96 ракет по Україні. Це ж ясно як Божий день.
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16.11.2022 12:28 Відповісти
Та не треба вже шукати хоч якісь позитиви у речах китайців. Їм вірити - теж саме, що вірити *****.
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16.11.2022 12:29 Відповісти
Слова это пыль. Надо смотреть на действия. Слова поддержки и похлопывание по плечу по факту стоят меньше, чем публичное осуждение и поставки дальнобойного вооружения.
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16.11.2022 12:35 Відповісти
Cаме Китай має козирі, які дають йому можливість запобігти ядерному нападу на Україну. Найголовніше, що стримує Путіна, - це його страх перед головою Сі, який вже дорікнув Кремлю за ядерні загрози. Сі може викрити його, показати, що він блефує і завдати фатального удару по російській економіці, ввівши поріг цін на імпорт енергоносіїв.
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16.11.2022 15:39 Відповісти
 
 