Якби я був Путіним, мені б не сподобалося те, що сказав Сі на зустрічі з Байденом, - експосол США в Росії МакФол

Китай не надає російському режиму підтримку у війні проти України, на яку розраховував Путін.

Про це сказав Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я прочитав те, що сказав Сі на зустрічі з Байденом, то я, якби був паном Путіним, мені б не сподобалося те, що було сказано. Нічого не було сказано на підтримку Путіна", - наголосив МакФол.

Колишній посол США в Росії зазначив, що Китай не надає Росії жодної економічної допомоги.

"Якщо говорити про практичні речі, давайте чесно скажемо: Китай надав нуль економічної підтримки Росії", - сказав він.

Майкл МакФол також наголосив, що у Росії залишилися лише два найбільших союзники.

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"Якщо казати про великих союзників - це Північна Корея і Іран, - то перепрошую, якщо ви говорите, що стоїте пліч-о-пліч із Іраном та Північною Кореєю у боротьбі зі Сполученими Штатами, з НАТО - з найпотужнішою країною та найефективнішим альянсом у світі, - то дійсно маєте великі проблеми", - резюмував він.

Онлайн-дискусію Київського безпекового форуму дивіться за посиланням.