Російський фашист Губарєв звинуватив зрадника Сальдо у викраденні своєї дружини: РосЗМІ кажуть, що її затримали у справі про економічний злочин (оновлено)

Російський терорист Павло Губарєв стверджує, що його дружина не виходить на зв’язок, востаннє її бачили біля будівлі так званого "уряду" Херсонщини в Генічеську

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді зв'язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, - будівля уряду Херсонської області в Генічеську. Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні", - йдеться в повідомленні.

Джерело пропагандистського видання RT повідомило, що Губарєву затримали у справі про економічний злочин.

Її статус наразі невідомий.

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