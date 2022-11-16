Російський фашист Губарєв звинуватив зрадника Сальдо у викраденні своєї дружини: РосЗМІ кажуть, що її затримали у справі про економічний злочин (оновлено)
Російський терорист Павло Губарєв стверджує, що його дружина не виходить на зв’язок, востаннє її бачили біля будівлі так званого "уряду" Херсонщини в Генічеську
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді зв'язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, - будівля уряду Херсонської області в Генічеську. Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні", - йдеться в повідомленні.
Джерело пропагандистського видання RT повідомило, що Губарєву затримали у справі про економічний злочин.
Її статус наразі невідомий.
Топ коментарі
+38 Garry Grant
показати весь коментар16.11.2022 13:13 Посилання
+34 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.11.2022 13:13 Посилання
+26 Bronya Bronya
показати весь коментар16.11.2022 13:14 Посилання
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