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Російський фашист Губарєв звинуватив зрадника Сальдо у викраденні своєї дружини: РосЗМІ кажуть, що її затримали у справі про економічний злочин (оновлено)

губарєв

Російський терорист Павло Губарєв стверджує, що його дружина не виходить на зв’язок, востаннє її бачили біля будівлі так званого "уряду" Херсонщини в Генічеську

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді зв'язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, - будівля уряду Херсонської області в Генічеську. Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні", - йдеться в повідомленні.

Джерело пропагандистського видання RT повідомило, що Губарєву затримали у справі про економічний злочин.

Її статус наразі невідомий.

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Російський фашист Губарєв звинуватив зрадника Сальдо у викраденні своєї дружини: РосЗМІ кажуть, що її затримали у справі про економічний злочин 01

Автор: 

викрадення (821) Сальдо Володимир (81) Херсонська область (5856)


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Топ коментарі
+38
Ахахахаха. Отжарят даги твою ненаглядную, паша. А тебя на бутылку. Потом на швабру.
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16.11.2022 13:13
+34
Сальдо хочет поменять ее на енота?...
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16.11.2022 13:13
+26
Я так люблю,коли вони гризуться,бажано з великою кількістю крові
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16.11.2022 13:14
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Сальдо хочет поменять ее на енота?...
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16.11.2022 13:13 Відповісти
а зачем он звонит сальдо ...подозревает что сальдо е..т его жену ?
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16.11.2022 15:04 Відповісти
Сальдо вже й самого й*путь...разом з жiнкою Губарева..
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16.11.2022 15:13 Відповісти
Партизанам удачи
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16.11.2022 15:30 Відповісти
Напевно сальду єлду прикусила коли смоктала.
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16.11.2022 16:26 Відповісти
Ахахахаха. Отжарят даги твою ненаглядную, паша. А тебя на бутылку. Потом на швабру.
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Губарев куколд. Мало того что будет смотреть как его бабу **** чечены, так потом еще будет воспитовать маленьких дон-донов
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16.11.2022 13:31 Відповісти
Именно! Она уже давно всему кадыровскому батальону курит.
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16.11.2022 13:33 Відповісти
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16.11.2022 13:36 Відповісти
И в конце - на кактус
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16.11.2022 16:10 Відповісти
"Катерину Губарєву затримано в рамках кримінальної справи, з нею зараз проводяться слідчі дії", - розповів співрозмовник агентства. ГАГАГААААААА , ....ну ви поняли
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16.11.2022 17:21 Відповісти
Я так люблю,коли вони гризуться,бажано з великою кількістю крові
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16.11.2022 13:14 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 13:18 Відповісти
Подія світового рівня.
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16.11.2022 13:14 Відповісти
У Вас у слові повія помилка.
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17.11.2022 02:51 Відповісти
Доходяга Сальдо выкрал жонку и пополнил свой гарем?
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16.11.2022 13:14 Відповісти
Навряд чи після хіміотерапії в нього стоїть...
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16.11.2022 13:17 Відповісти
Олівці з нитками для цього є.)
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16.11.2022 13:23 Відповісти
Ні. То хитрий план, щоб заманити у гарем цього губарева.
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16.11.2022 13:21 Відповісти
Не здивуюся, якщо вона сама втікла від цього наркомана...
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16.11.2022 13:16 Відповісти
шо це за персонажі? вони варті згадування на українських ресурсах?
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16.11.2022 13:17 Відповісти
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16.11.2022 13:18 Відповісти
Живите втроём...жаба гадюка и игуана
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16.11.2022 13:18 Відповісти
Санта-Барбара прям будем пильно наблюдати з подіями 👀
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16.11.2022 13:19 Відповісти
Занепокоєння треба висловити)
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16.11.2022 13:24 Відповісти
їбала жаба гадюку
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16.11.2022 13:20 Відповісти
"- пашик, у меня сегодня в будівлі "уряду" херсонщини увели перчатки и я полюбила сальду" ))
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16.11.2022 13:20 Відповісти
та ну не... тут только сатисфакция !!! лучше дуэль на автоматах...
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16.11.2022 13:21 Відповісти
катька крупная рыба, даже может крупнее щуки. с завтра в столовке "уряда" открываются предрождественнские рыбные дни. месяц эту щуку будут все жарить, ещё и другим останется )))
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16.11.2022 13:32 Відповісти
Да всё в порядке. Просто Сальдо , с утра , нечаянно одел трусы Губаревой , а она трусы Сальдо . Он взял телефон Губаревой , а ей оставил свой. Бывает , не протрезвев с утра.
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16.11.2022 13:21 Відповісти
Щас начнется. Сотни операций прикрытия-пропал, пропала.
Пластические операции
И здравствуй Аргентина
Счастливая жизнь на кровавые деньги
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16.11.2022 13:22 Відповісти
Сальдо продал её кадыравцам за 5 сольдо.
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16.11.2022 13:22 Відповісти
Губарев, покупай коляску, будешь через год выгуливать сальдят.
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16.11.2022 13:24 Відповісти
Это компенсация кадыровским тик-токерам за неоправданные потери.
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16.11.2022 13:24 Відповісти
й що нам с того...
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16.11.2022 13:25 Відповісти
Дятлы.... оба.
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16.11.2022 13:29 Відповісти
Вы видели то сальдо? Да у него там уже много лет пыпирка не стоит он по этому такое же сосальдо как и спермоусов, пасивный ********
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16.11.2022 13:30 Відповісти
Надіюсь здохла вже та шльондра
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16.11.2022 13:30 Відповісти
Правительство херсонской области в Геническе ахахаха
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16.11.2022 13:30 Відповісти
В примiщеннi якого десь зникають шалави..
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16.11.2022 15:19 Відповісти
може катюха решила полковой жоной быть???... родовая загубарева???))))
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16.11.2022 13:32 Відповісти
Тільки що гіркін написав, що внього тоже жінку вкрали. В кацапиків появився новий "обичай" викрадати жінок своїх терористів!
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16.11.2022 13:32 Відповісти
На йух на нього!
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16.11.2022 13:38 Відповісти
Сальдо там сводят на конец года) Бухгалтерша может)) Короче, загуляла баба. Нехер на всяких шлюхах жениться. Паша, застрелись с горя и делов...
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16.11.2022 13:39 Відповісти
Інтрігі, скандали, расслєдованія. Оставайтесь с намі - будєт інтєрєсно.)
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16.11.2022 13:42 Відповісти
терораша тут ні до чого))
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16.11.2022 13:44 Відповісти
Шалава вирішила спробувати іншого фашиста
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16.11.2022 13:50 Відповісти
ay-yay-yay//
Sosku ukraly
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16.11.2022 13:57 Відповісти
Один конченный утырок у другого конченного утырка конченное ***..ще своровал? Однакоооо.
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16.11.2022 13:57 Відповісти
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16.11.2022 13:59 Відповісти
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Бідолашна заморилася жити з конченим наркоманом. Вирішила, що краще переїде мешкати до Спєрмоусова (вибачте, Спєрмоглотова).
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16.11.2022 14:04 Відповісти
рашистський жабогадюкінг (жаби і гадюки вибачте )
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16.11.2022 14:09 Відповісти
Яка важлива новина...
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16.11.2022 14:16 Відповісти
Ох, забавно живут же шуты в ордынском балагане- шут у шута подстилку украл, хорошо , что не основная; основная--резино-надувная в сейфе, под замком!
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16.11.2022 14:20 Відповісти
Глеб Жеглов: "И еще: ему надо со своими женами вовремя разбираться и не разбрасываться револьверами где попало"...
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16.11.2022 14:26 Відповісти
та не пережывай ты так, Павлик! там все в порядке. сальдо шмальдо ее не воровал. твою жэну кадыровцы со чмобиками на хор пустили а потом утопили в речке. всиво делов то....
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16.11.2022 14:36 Відповісти
да пёс с ней....
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16.11.2022 14:40 Відповісти
Причём тут сосальдо раковый доходяга, Пашка ищи свою шлюху у кадыровцев, небойсь пялят сейчас в ори ствола
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16.11.2022 14:57 Відповісти
я ж и гаварю: ничьо страшнава ни праизашло
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16.11.2022 15:16 Відповісти
Так вона ж міністр закордонних справ донмамбе- можливо на саміті G20
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16.11.2022 15:49 Відповісти
Она на другом саммите, если так можно сказать. Оральным искусством занимается. И не только
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16.11.2022 16:46 Відповісти
Паша, твоя Канистра тоже пошла в общую бензоколонку. Впрочем, ей не привыкать
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16.11.2022 16:44 Відповісти
А терь внимание ----"Катерину Губарєву затримано в рамках кримінальної справи, з нею зараз проводяться слідчі дії", - розповів співрозмовник агентства.
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16.11.2022 17:18 Відповісти
БУ ГА Г А ГААААА
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16.11.2022 17:19 Відповісти
Она на приёме у Стремоусова сейчас.
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16.11.2022 17:49 Відповісти
 
 