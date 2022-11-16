ВР може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах, - ЧЕСНО
16 листопада Комітет з питань державної влади підтримав за основу законопроєкт Кабміну 7476. Ця законодавча ініціатива передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій на місцях.
Про це інформує Рух ЧЕСНО, який перед початком засідання наголосив, що буде стежити за поіменним голосуванням членів профільного комітету, інформує Цензор.НЕТ.
Примітно, що голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу"), відставки якого вимагає громадський сектор та більшість нардепів у комітеті, не голосував. Так само дуже показовою є позиція депутатів, які пройшли в парламент від ОПЗЖ: Сергій Кальцев відсутній, Тетяна Плачкова не голосувала, а нардеп Дмитро Ісаєнко "утримався".
Нагадаємо, що раніше Клочко намагався через свій комітет провести один із законопроєктів ОПЗЖ, який передбачає збереження мандатів представникам проросійських партій, якщо вони до рішення суду встигли вийти з фракції.
"Наша організація спільно з низкою ЗМІ та колег із громадського сектору цього тижня вийшла із публічною заявою. Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен з нас розуміє, хто досі очолює комітет з питань свободи слова — це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує в Реєстрі держзрадників. Саме тому всі, хто були обрані в парламенті від ОПЗЖ, мають бути максимально позбавлені повноважень", — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.
Член комітету Олег Дунда ("Слуга народу") так прокоментував Руху ЧЕСНО подальше бачення у напрацюванні державної політики щодо проросійських партій: "Впевнений, що сесійна зала підтримає цей законопроєкт і місцеві ради зможемо вичистити від зрадників та колаборантів. Щодо Верховної Ради - постанова стосовно позбавлення мандатів представників ОПЗЖ вже давно зареєстрована. Вона повинна якнайшвидше бути включена до порядку денного. Всі бойки та шуфричі мають понести відповідальність за тисячі життів українців і припинити вплив на політику нашої держави. Вони адепти "русского мира", і їх не має бути в жодному державному органі. А якщо хтось із президії ВР має намір блокувати це питання, то суспільство обов’язково знатиме цих "героїв"!".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/b924acc5d39045ce8a7e5.jpg 🏛️Издание «Форбс Украина» сообщило о том, что олигарха Игоря Коломойского привело в ярость изъятие государством акций подконтрольных ему предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта». Коломойский де, совершенно не ожидал, что государство рискнет отобрать его долю.
🤬Наши источники не просто полностью подтвердили эту информацию, но и добавили ряд пикантных деталей. Например о том, что президент Зеленский в своей манере начал прятаться и категорически запретил соединять его с Коломойским. Удар на себя принял Андрей Ермак. Нам рассказали, как Коломойский кричал на Ермака что-то в стиле «Хотите закончить как Петр? Я вас Порошенко на съедение отдам! Вас порохоботы в камеры к ********** посадят!»
🤷🏻♂️Что случилось? Оговоримся сразу. Конфликт между Офисом президента и Коломойским уже реальность и вопрос сейчас, удастся ли Ермаку его погасить? Либо конфликт будет разгораться...
💰Первая причина конфликта чисто экономическая. Игорь Коломойский в сласть попиарился на якобы помощи армии в 2014 году. В реальности армии и добровольцам помогал не Коломойский, а днепропетровские и донецкие бизнесмены, которых добровольно-принудительно заставили отстегивать в соотвествующий фонд, созданный при Днепропетровской ОГА. Некоторым исключением был батальон «Днепр-1», но давайте не забывать, что это была «любовь с интересом». Бойцов «Днепра» Коломойский до поры использовал как частную армию, самый известный случай, это события возле «Укрнафты». Сломал эту милую ситуацию президент Порошенко, отправив Коломойского в отставку. Канал «1+1» в последующие годы громил рейтинг Порошенко и сейчас пытается продолжать делать тоже самое.
🤦🏼Ныне Коломойский помогать армии не считает нужным, т к считает что государство должно ему по гроб жизни. Государство же девять месяцев пыталося уговорить структуры «Приват» на льготные поставки горючего для армии. После того как Коломойскому простили кругленькую сумму долгов («через суд») и вывели его из под отвественности перед украинским законом (лишили гражданства, но не выдворили) по мнению ОП можно быть и сговорчивее. Сговорчивее Коломойский становиться не стал.
😁На эту ситуацию не раз указывали западные партнеры. Всякий раз когда правительство Украины просит у них больше денег, те отвечают в духе: «Вам деньги нужны? Вам подсказать где взять?»
💤Ситуация зашла в тупик. Денег в казне нет. Западные партнеры больше денег не дают. Премьер Шмыгаль требует решительных шагов, либо грозит подать в отставку. А заменить его некем. В этих условиях, у Коломойского изъяли ряд компаний, пообещав выдать компенсацию после войны.
😤Поверил ли в обещания Коломойский? Посмотрите, что в последние недели заговорили Дубинский, Василевская-Смаглюк и телеграм-каналы приближенные к Кириллу Тимошенко. Они еще не очерняют Зеленского, но уже обвиняют в коррупции его окружение.
🤔Ермак уже видит что дело принимает опасный оборот и пытается склонить Коломойского к мировой, используя старый аргумент, ненависть Коломойского к Порошенко. Очевидно, от конфликта между ОП и олигархом больше всех выигрывает Петр Алексеевич.
🙅🏻♂️Проблема в том, что надвигается сессия ВР на которой ОП кровь из носу нужно принять ряд необходимых законов. Источники уже сообщают, Коломойский готовит власти холодный душ. Ледяной.
Якщо норм, то чого ви до місцевих рад доїбалися?
Якщо ні, то почніть з Верховної Ради.
А... Це ж позбавить ЗЄрмачню необхідних голосів для розкоадання бюджету.
СН+ОПЗЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=WcZJGNqJD_I