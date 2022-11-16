ВР може позбавити мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах, - ЧЕСНО

16 листопада Комітет з питань державної влади підтримав за основу законопроєкт Кабміну 7476. Ця законодавча ініціатива передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій на місцях.

Про це інформує Рух ЧЕСНО, який перед початком засідання наголосив, що буде стежити за поіменним голосуванням членів профільного комітету, інформує Цензор.НЕТ.

Примітно, що голова комітету Андрій Клочко ("Слуга народу"), відставки якого вимагає громадський сектор та більшість нардепів у комітеті, не голосував. Так само дуже показовою є позиція депутатів, які пройшли в парламент від ОПЗЖ: Сергій Кальцев відсутній, Тетяна Плачкова не голосувала, а нардеп Дмитро Ісаєнко "утримався".

Нагадаємо, що раніше Клочко намагався через свій комітет провести один із законопроєктів ОПЗЖ, який передбачає збереження мандатів представникам проросійських партій, якщо вони до рішення суду встигли вийти з фракції.

"Наша організація спільно з низкою ЗМІ та колег із громадського сектору цього тижня вийшла із публічною заявою. Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен з нас розуміє, хто досі очолює комітет з питань свободи слова — це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує в Реєстрі держзрадників. Саме тому всі, хто були обрані в парламенті від ОПЗЖ, мають бути максимально позбавлені повноважень", — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

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Член комітету Олег Дунда ("Слуга народу") так прокоментував Руху ЧЕСНО подальше бачення у напрацюванні державної політики щодо проросійських партій: "Впевнений, що сесійна зала підтримає цей законопроєкт і місцеві ради зможемо вичистити від зрадників та колаборантів. Щодо Верховної Ради - постанова стосовно позбавлення мандатів представників ОПЗЖ вже давно зареєстрована. Вона повинна якнайшвидше бути включена до порядку денного. Всі бойки та шуфричі мають понести відповідальність за тисячі життів українців і припинити вплив на політику нашої держави. Вони адепти "русского мира", і їх не має бути в жодному державному органі. А якщо хтось із президії ВР має намір блокувати це питання, то суспільство обов’язково знатиме цих "героїв"!".