Ознак навмисного нападу на Польщу немає, це могла бути ракета ППО, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Швидше за все, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - зазначив польський лідер.
Він додав, що є "багато ознак" того, що це була ракета ППО, яка "на жаль, впала на територію Польщі".
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сча ты мне расскажешь кто когда и на кого напал. Сидят в Канаде ***** сцыкуны и рассказывают как любить страну издалека.
А ну теперь отвечай на мои вопросы падаль: россия(кацапстан) - враг Украины верно? Путин -***** и будет повешен, верно? мы развалим московию верно?
Объективно - кто им и что плохого сделает? За что?
Реально - вопрос воли. Реально... у меня сомнения, что эта воля хоть когда-то была. Которые вчерашняя ситуация только подтвердила.
А до франции или германии далеко. Все остальные - не в счет
Окрім того ніхто не може дати команду обстрілювати союзників. Як тут кремлівські тролі пишуть що з опи дали таку команду. Опа навряд чи має прямий зв'язок із операторами комплексу с300. якщо ти кремлівський троль вважаєш командування пво західного району зовсім тупим, то ти дуже помиляєшся. будь-який військовий розуміє, що подібні дії повісять на нього (письмового наказу ж ніхто ніколи не дасть).
все, зараз відключать світло по твоїй кацапській милості. здоров'я тобі москалику дожить до нашої перемоги і почути: что у тєбя с ліцом?
А якщо серйозно, то інколи просто противно від дебілізму політиків і зло бере, що вони й інших за дебілів мають.