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Ознак навмисного нападу на Польщу немає, це могла бути ракета ППО, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Швидше за все, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - зазначив польський лідер.

Він додав, що є "багато ознак" того, що це була ракета ППО, яка "на жаль, впала на територію Польщі".

Також читайте: МЗС Польщі про інцидент з ракетою: Це наслідок вторгнення Росії до України

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Також читайте: Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

Автор: 

Польща (8615) ракети (4057) Дуда Анджей (780)


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Топ коментарі
+38
Дві ракети плавно перетворились на одну, яка потім елегантно перетворилась на зенітну...
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16.11.2022 13:37
+31
всю брудну роботу і надалі мають робити українці - нічого іншого чекати непотрібно, навіть коли б ракети х-101 і в НАТОвську базу влучили би в Жешуві. Така нажаль реальність.
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16.11.2022 13:36
+28
«Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину», - канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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16.11.2022 13:30
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Да ты что, во время войны, а кто войну объявил и кому?
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16.11.2022 15:43 Відповісти
Что во время войны? Ты можешь четко сформулировать свой вопрос? Давай ка я тебя сынок сча прокачу. Путин - *****, шизоидный раковый карлик педофил верно? Кацапстан(параша) распадется, Украина возвысится верно сынок?
Сча ты мне расскажешь кто когда и на кого напал. Сидят в Канаде ***** сцыкуны и рассказывают как любить страну издалека.
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16.11.2022 15:54 Відповісти
Я что-то пропустил? Кто войну объявил и кому?
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16.11.2022 16:00 Відповісти
да, ты похоже вата все пропустил - уже война с москалями идет 9 месяцев Ты в курсе? Наш древний и исконный враг московия напала на Украину, ты знаешь это сынок?
А ну теперь отвечай на мои вопросы падаль: россия(кацапстан) - враг Украины верно? Путин -***** и будет повешен, верно? мы развалим московию верно?
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16.11.2022 16:08 Відповісти
9 месяцев? А восемь лет с кем воевали?
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16.11.2022 16:10 Відповісти
давай так сынок, отвечай на мои вопросы, потом будешь задавать свои, это не игра в одни ворота. Мы с москалями воюем уже 300 лет. но ты не ответил ни один мой вопрос. жду.
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16.11.2022 16:14 Відповісти
Сначала море выкопали и потом начали воевать, или совмещали копание моря и войну?
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16.11.2022 16:16 Відповісти
я жду, отвечай четко на поставленные вопросы, есть подозрение шо ты вата, не сдувайся так быстро и не пость глупых смайликов, отвечай четко и не думай здрыснуть жду ответ.
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16.11.2022 16:19 Відповісти
Жди, никуда не уходи, дождёшься когда-нибудь, потом, может быть. Ты мне интересен как таракан для энтомолога.
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16.11.2022 16:23 Відповісти
Быстро вата сдулась) Пошел на *** черт ватный обоссаный.
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16.11.2022 16:26 Відповісти
Можешь мне войну объявить, у тебя смелости хватит, ты ведь не Зельц или Порохло.
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16.11.2022 16:31 Відповісти
сынок что делать с вашими москальскими жмурами? Смотри ватан, мы наклепали уже более 82 000 русских иванов и 4500 кадыровцев ********, они гниют в наших полях. Московия будет их забирать или пусть гниют?
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16.11.2022 16:37 Відповісти
Делай что хочешь.
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16.11.2022 16:42 Відповісти
тебе не жалко своих же? ты если бы не сдрыснул, мог бы быть на их месте?
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16.11.2022 16:45 Відповісти
Мне никого не жалко, тем более я твою блевотину целиком не читаю, читать подобную белиберду это равносильно возне в куче навоза, я не по этой части.
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16.11.2022 16:51 Відповісти
Так ты сынок так и не ответил ни на один поставленный тебе вопрос, только срешь на форуме. Тебя взорвали вата и ты пригорел таки) Терпило.
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16.11.2022 16:54 Відповісти
Иди козе в трещину папаша, надоел со своим скулежом, ****** как унылое говно, воет и воет. Всё разговор закончен, может быть ещё увидимся и повожу тебе томасом по губам, похоже ты старый ***** и тебе это нравится.
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16.11.2022 16:58 Відповісти
Горишь давалка ватная, горишь)) И теперь контрольный между рог) Скажи ватан - путин сдохнет, а московия распадется верно?
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16.11.2022 17:06 Відповісти
Пацаны, а шо вы лаетесь??? Судя по тому, что наш секретарь Рнбо Данилов очень и сверх наполегливо требует допустить к месту падения ракет украинских специалистов, то есть подозрения (лично у меня) что наши С300 в приграничье с Польшей районах Львовской и Волынской областей в сбитии рашистских ракет не участвовали или ввиду полного отсутствия их там взагали, или при отсутствии ракет к этим комплексам. Уж об этом то Данилову доподлинно известно. Т.е. с нашей стороны работали другие средства ПВО, а натовцы сцутся третьей мировой.Над эти никто не думал?
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16.11.2022 17:07 Відповісти
А что или кто объективно мешает полякам присоединиться уже сейчас?
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16.11.2022 17:06 Відповісти
отсутствие железного предлога) Вчера мы надеялись, шо вот оно, сча начнется, а сегодня этот самый предлог почти исчез)
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16.11.2022 17:10 Відповісти
Окей. Допустим, вмешались они под тем предлогом, что Украина - есть дружественная держава.
Объективно - кто им и что плохого сделает? За что?
Реально - вопрос воли. Реально... у меня сомнения, что эта воля хоть когда-то была. Которые вчерашняя ситуация только подтвердила.
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16.11.2022 17:15 Відповісти
То шо ты написал - не есть предлог)) Вот ракетный удар по территории Польши - это железный предлог, обоснованный) Так шо ждем, в люболм случае рано или поздно такой предлог у наших союзников появится))
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16.11.2022 17:26 Відповісти
Це той випадок, коли сидиш на тенісних кортах, в носі колупаєш, ліниво спостерігаєш. І тут тобі 50джоулів у вигляді м*яча в "кабіну" прилітає. Ну зовсім випадково.
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16.11.2022 15:26 Відповісти
проковтнули...
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16.11.2022 16:32 Відповісти
От мне интересно шо они будут пи@деть, когда козломордия грохнет по прибалтам?
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16.11.2022 16:40 Відповісти
Тогда им придётся тащить в страны Балтии свои Томагавки и ******* по центрам принятия ******** решений имени плешивого царька ***** в рашке. Они (натовцы) пока этого не понимают, но поймут скоро. И второе - не называй страны Балтии прибалтами и прибалтикой это названия старые из совка, они (жители Латвии Литвы и Эстонии) друзья Украины и очень обижаются слыша из Украины эти совковские термины. Правильно страны Балтии или жители стран Балтии. Ферштейн Зи???
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16.11.2022 16:55 Відповісти
чому лише ці три країни - країни Балтики? Ще є Фінляндія, Швеція, Данія і тд... То як пропонуєш відрізнити цих трьох від інших?
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16.11.2022 22:47 Відповісти
что это были укр. ракеты и мы напали на НАТо. Что за странные вопросы....
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16.11.2022 23:51 Відповісти
слід очікувати ще більш цинічних ударів з боку знахабнілого кацапстану
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16.11.2022 16:46 Відповісти
Не хотят натовцы бодаться с рашкой, то ли бояться 3-й мировой, то ли сцут лично путлера, непонятно. Но в итоге, когда рашисты забомбят кого то из натовцев (скажем опять ту же Польшу, Чехию Словакию Румынию Болгарию или кого нибудь из стран Балтии) даже если случайно (у рашки остались ракеты старые и кривые) тогда вмешаться придётся. Они пока в мир играю и не понимают что и по чём…. Байден вообще с рашкой мирится хочет. Натовцы вы нам дайте танки и ракеты дальнобойные а сами (если очко сжимается отойдите в сторону!!!
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16.11.2022 16:48 Відповісти
не вмешаются, пока не нападут на сша.
А до франции или германии далеко. Все остальные - не в счет
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16.11.2022 23:52 Відповісти
есть1000 способов послать "ответку" бункерному!! блокада Калининграда ....грузовые машруты через Польшу..ужесточение санкций!!
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16.11.2022 17:49 Відповісти
Поляки могли бы спокойно шарахнуть по белорусским аэродромам с рашистской техникой, в т.ч. откуда обстреливают Украину, и морозиться "а это не мы!" "а вы докажите!"..
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16.11.2022 17:54 Відповісти
Ну ясно-щасливі що не згвалтували а просто цицьки пом'яли. Ну що ж, все відносно. Може навіть завтра сподобається-знак уваги все ж таки
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16.11.2022 18:18 Відповісти
В следующий раз, неумышленно, прилетит что-нибудь в Варшаву. Наверное, и на такой случай у них есть какая-нибудь заготовка для оправдания своих бездействии.
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16.11.2022 19:07 Відповісти
"Це була самооборона Луганської та Донецької області. Форму можна купити в будь-якому Воєнторгзі" (с) Путін. Вони мабуть всі щось одне і теж вживають....
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16.11.2022 19:28 Відповісти
Не винаватая я, он сам пришел!
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16.11.2022 19:49 Відповісти
Нет никаких доказательств, что самолет Качинского умышленно взорвали. Поляки - они такие.
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16.11.2022 20:53 Відповісти
Весь мир уже знает что это ракета Украины. Ну хватит уже врать как это делает Путин! Вам не стыдно? Такое вранье еще хуже чем признание собственной ошибки, потому что доверие между друзьями важнее. Вы идиоты что ли? Ну можно на худой конец ни подверждать ни отрицать до полного расследования. Но зачем так тупо врать? Кстати ее могли выпустить с целью убрать Залужного который якобы не контролирует ситуацию, угадайте с первого раза кому в ОПУ это выгодно. Вы думаете можно и дальше закрывать глаза на предателей в правительстве? Ну ну.
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16.11.2022 20:59 Відповісти
что значит весь мир знает? какие доказательства что это ракета ПВО Украины? да никаких. нет никаких доказательств что это ракета запущена Украиной. На переделанную росийскую похожа, с фугасным зарядом.
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16.11.2022 21:24 Відповісти
не треба свистіти про вєсь мір - доказів про те, що саме українська ракета ПВО (підкреслюю - ПВО) упала на територію Польщі нема зовсім. Тут розумні люди вже підказали: нема ознак, що зірвалася саме пвошна ракета, бо не посічена кабіна трактора і колеса причепа не порвані на ганчірку. Українцям нема сенсу переробляти ракети С-300 в фугасні по одній причині - їх немає в надлишку. І вони повинні застосуватися лише по повітряним цілям.
Окрім того ніхто не може дати команду обстрілювати союзників. Як тут кремлівські тролі пишуть що з опи дали таку команду. Опа навряд чи має прямий зв'язок із операторами комплексу с300. якщо ти кремлівський троль вважаєш командування пво західного району зовсім тупим, то ти дуже помиляєшся. будь-який військовий розуміє, що подібні дії повісять на нього (письмового наказу ж ніхто ніколи не дасть).
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16.11.2022 22:59 Відповісти
Это стало известно после того как американская разведка предоставила разведданные правительству Польши, где четко видно откуда был произведен ракетный удар. Но тем не менее этот факт не перешел в официальное заявление или ответственность Украины, несмотря на гибель 2 людей, по понятным причинам. Никто ни в чем Украину не обвиняет, но зачем отрицать очевидное? Это какие то глупые детские опрвдания. В самой современной войне, включая боевые действия НАТО были есть и будут жертвы дружественного огня, это реальность на которую нужно адекватно реагировать а не поднимать истерику.
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16.11.2022 23:32 Відповісти
ти сидячи в кацапські помийці достоменно знаєш, що американська розвідка розказує уряду Польщі? Вони мабуть через тебе передають свої послання? ти пойми нещасний мокалику - для того, аби розуміти що щось тут нне сходиться, достатньо мати хоч трошки розуму. А в тебе замість нього - кремлівська методичка.
все, зараз відключать світло по твоїй кацапській милості. здоров'я тобі москалику дожить до нашої перемоги і почути: что у тєбя с ліцом?
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16.11.2022 23:56 Відповісти
Это новости СНН. Не смотрю твой марафон любых друзив уже больше 20 лет, еще с того времени когда ты бовдур второй раз голосовал за Кучму. Я украинец и не живу в России. Я еще в 98 понял что благодаря таким как ты Украина потеряет Крым. А сейчас ты кричишь, но в этот раз мне *****. У меня свой нормальный Президент Байден и своя страна. А перемога будет благодаря моим Хаймарсам. С американским оружием даже такие дикари как талибы раком целый совок поставили.
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17.11.2022 00:38 Відповісти
Зенитные ракеты не падают.Они самоликвидируются.Это аксиома.Чтобы она упала целиком на землю русские их переделывают.
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16.11.2022 21:52 Відповісти
отож, а в нас їх і так мало, аби ще на херню витрачати. може був шахід який. по ямі (там справді була яма для вигрузки зерна, так здається), то 20 кг може й вибухнуло. Але щоби 200 - від трактора б мокрого місця не осталось би. треба старанно провести розслідування.
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16.11.2022 23:05 Відповісти
Тип ракеты.Дуда блеет,что это "могла быть" С-300. Она испарилась? Специалисту надо секунд 20,чтобы определить.Большая часть корпуса и механизмов ракеты все равно уцелеет.Заряд в боеголовке.Реальная дальность переделаной С300 70км.Нас пытаются убедить,что 2х2=22
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16.11.2022 23:20 Відповісти
так я погоджусь на такий результат множення, якщо не я платитиму , а мені заплатять
А якщо серйозно, то інколи просто противно від дебілізму політиків і зло бере, що вони й інших за дебілів мають.
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16.11.2022 23:28 Відповісти
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