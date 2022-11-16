У Дніпрі з’вився проспект Лесі Українки, вулиці імені Героя України, льотчика Кукурби й Незламна

У Дніпрі в межах дерусифікації змінили назви низки вулиць і проспектів: тепер в місті є проспект Лесі Українки й вулиця імені Героя України, льотчика Олександра Кукурби. А також сквер на честь місцевого активіста Максима Семенова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провели 29-ту сесію міськради. Дерусифікували ще низку назв вулиць і проспектів Міста. Відтепер маємо вулиці Незламну й Олександра Кукурби, українського льотчика-штурмовика, майора Повітряних сил ЗСУ і Героя України, який знищив чимало ворогів та їхньої техніки, і загинув в бою... І також у Дніпрі тепер є проспект Лесі Українки", - написав Філатов.

Також у Дніпрі з'явилася вулиця Незламна та сквер на честь міського активіста та президента асоціацій велосипедистів і екстремальних видів спорту у Дніпрі Максима Семенова.

"Максим загинув у боротьбі з рашиськими загарбниками. Він був людиною, яка могла досить жорстко критикувати міськраду. Але при цьому завжди давати слухальні та дієві поради. Без дешевих маніпуляцій і порожнього хайпу", - додав Філатов.

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