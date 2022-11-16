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Новини Декомунізація
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У Дніпрі з’вився проспект Лесі Українки, вулиці імені Героя України, льотчика Кукурби й Незламна

дніпро

У Дніпрі в межах дерусифікації змінили назви низки вулиць і проспектів: тепер в місті є проспект Лесі Українки й вулиця імені Героя України, льотчика Олександра Кукурби. А також сквер на честь місцевого активіста Максима Семенова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провели 29-ту сесію міськради. Дерусифікували ще низку назв вулиць і проспектів Міста. Відтепер маємо вулиці Незламну й Олександра Кукурби, українського льотчика-штурмовика, майора Повітряних сил ЗСУ і Героя України, який знищив чимало ворогів та їхньої техніки, і загинув в бою... І також у Дніпрі тепер є проспект Лесі Українки", - написав Філатов.

Також у Дніпрі з'явилася вулиця Незламна та сквер на честь міського активіста та президента асоціацій велосипедистів і екстремальних видів спорту у Дніпрі Максима Семенова.

"Максим загинув у боротьбі з рашиськими загарбниками. Він був людиною, яка могла досить жорстко критикувати міськраду. Але при цьому завжди давати слухальні та дієві поради. Без дешевих маніпуляцій і порожнього хайпу", - додав Філатов. 

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Автор: 

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Тепер з проспекту Лесі Українки потрібно прибрати памятник пушкіну і згодом встановити памятниу Л.Українки.
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16.11.2022 13:56 Відповісти
какому пущкину, там до сих пор стоит памятник маргелову и сташкову
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16.11.2022 15:42 Відповісти
Також Дніпро єдине місто де завдяки місцевій ВЛАДІ де непрацюють дитячі садки та школи, зато працюють на повну паркувальники, а також КП Благоустрій що приносе нашому меру значні прибутки на Кіпрські офшори.
Хай краще цей патріот про пам'ятник Пушкіну розповість який він прибирати не хоче. ЛИЦЕМІР ТА МУДАК.
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16.11.2022 13:56 Відповісти
Пан мер, зробить безплатні паркувальні майданчики, навскидку - біля Озерки, та інших місць вимушеного життєнеобхідного паркування, як роблять нормальні мери у Европі. Це вам слухальна та дієва порада, якщо ви вже вирішили з себе (раптом) змайструвати слух'яного демократа, який дивиться нарідові у рота. Це ви повинні були першочергово зробити, перш ніж строчити петиціі для єврейських громадян, оббирати містян незаконними штрафами та встановлювати європейські тарифи на парковки.
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16.11.2022 16:42 Відповісти
 
 