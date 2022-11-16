Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак
Польська система протиповітряної оборони та деякі військові частини країни на суші та морі - у стані підвищеної боєготовності після вчорашнього інциденту з падінням ракет на території Польщі.
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у твіттері напередодні засідання Ради національної безпеки міністр оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.
"Системи ППО та окремі в/ч як сухопутних військ, так і ВМФ приведені в стан підвищеної боєздатності. Польська армія стежить за ситуацією", - запевнив він.
Блащак додав, що Варшава зараз "у постійному контакті із нашими союзниками".
Зараз відбувається засідання Раднацбезу Польщі за участю президента країни Анджея Дуди, прем'єра Матеуша Моравецького, голови Міноборони Блащака та інших топчиновників і військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже сказали, шо Україна бамбіт польських фермерів....
«Нет подтверждения, что https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО».
Кроме того, президент Польши Дуда заявил: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу».
И это будет страшно. Ибо по сути - коридор для пуска ракет в полигонных условиях по одному из основных логистических маршрутов.
Вполне вероятно, замысел был именно таким. А шумиха о всяких там статьях НАТО и прочих ядерных страхах... так, просто для отвлечения внимания.
Возвращаясь к ситуации ракету сбили над територией Польши . Насколько я понимаю мнения разделились на два лагеря
1 ракета была предназначена для украины и мы не приделах ，ну это ж в украину летела ракета ну значит все нормально ，по ним каждый день бьют ракеты не плакать же из за етого .
2 росия несет ответсвенность за все происходящее ，поскольку именно росия сыплет на гражданские обьекты сотни тонн боеприпасов !
Для меня очевидно две вещи
1 не сработало польское ПВО
2НАТО снова обосралось
Ктото еще всерьез думает что НАТО будет кого то защишать ? Да если бы ракета упала бы в центр Варшавы было бы тоже **** самое !!!!!
Что делать Украине ? - Все тоже самое убивать руснявых и требовать больше ПВО для зашиты НАТО если оно такое конченное
Единственным гарантом безопасности украины может быть только армия и собственные ракеты которые если надо ***** и по рашке но никак не обосранное НАТО которому путин уже в который раз поводил гениталиями по всему их ясному обличию