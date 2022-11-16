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Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

блащак,маріуш

Польська система протиповітряної оборони та деякі військові частини країни на суші та морі - у стані підвищеної боєготовності після вчорашнього інциденту з падінням ракет на території Польщі.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у твіттері напередодні засідання Ради національної безпеки міністр оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Системи ППО та окремі в/ч як сухопутних військ, так і ВМФ приведені в стан підвищеної боєздатності. Польська армія стежить за ситуацією", - запевнив він.

Блащак додав, що Варшава зараз "у постійному контакті із нашими союзниками".

Зараз відбувається засідання Раднацбезу Польщі за участю президента країни Анджея Дуди, прем'єра Матеуша Моравецького, голови Міноборони Блащака та інших топчиновників і військових.

Читайте: Ознак навмисного нападу на Польщу немає, це могла бути ракета ППО, - Дуда

Автор: 

Польща (8615) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+12
Вже за 100 ракет мордор не осуджуете новина про ракети в польском селі вже перекрила новину атаку на Україну,і до того світ звинуватив не агрессора а жертву,Україну
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16.11.2022 13:48
+8
Нах нам это надо? Всё,польский концерт окончен. В отличие от войны Украине.
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16.11.2022 13:43
+6
Та нікуди вони не підуть, їм Ната заборонила
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16.11.2022 13:57
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Нах нам это надо? Всё,польский концерт окончен. В отличие от войны Украине.
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16.11.2022 13:43 Відповісти
пойдут бульбашей *******. Ведь ракета прилетела с територии белораши!!!
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16.11.2022 13:45 Відповісти
Та нікуди вони не підуть, їм Ната заборонила
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16.11.2022 13:57 Відповісти
Вже за 100 ракет мордор не осуджуете новина про ракети в польском селі вже перекрила новину атаку на Україну,і до того світ звинуватив не агрессора а жертву,Україну
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16.11.2022 13:48 Відповісти
Думав я,що він мав подати у відставку ,а він напружився,але то нє од страху,а од злощі)
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16.11.2022 13:50 Відповісти
З ким будуть воювати?!
Вже сказали, шо Україна бамбіт польських фермерів....
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16.11.2022 13:51 Відповісти
тобто вже дуже серйозне занепокоєння
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16.11.2022 13:52 Відповісти
Страшне і дууууууже сильне занепокоєння! Вже Україну звинувачують в обстрілі, вигороджують пуцкіна!
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16.11.2022 13:54 Відповісти
Тепер кацапи можуть вже і на Берлін спробувати. НАТО не реагує, винувата Україна. Всіх все влаштовує.
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16.11.2022 13:55 Відповісти
Генсек НАТО Столтенберг делает заявление по поводу прилета ракеты в Польшу.
«Нет подтверждения, что https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО».
Кроме того, президент Польши Дуда заявил: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу».
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16.11.2022 13:56 Відповісти
Та вы шо? Смотрите там необкончайтесь от перевозбуждения.
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16.11.2022 14:14 Відповісти
Самое неприятное в данной ситуации - что могут потребовать от нас не сбивать ракеты в определенном коридоре (вдоль границы при запуске из РБ), не официально, разумеется. Чтоб на территорию НАТО не попадало в случае промаха (а промахи могут быть).
И это будет страшно. Ибо по сути - коридор для пуска ракет в полигонных условиях по одному из основных логистических маршрутов.
Вполне вероятно, замысел был именно таким. А шумиха о всяких там статьях НАТО и прочих ядерных страхах... так, просто для отвлечения внимания.
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16.11.2022 14:19 Відповісти
Сбитая ракета падает над местом сбития +- 1 километр ，если бы ракету сбили над територией украины там бы она и упала ! Обломки же упали над територией польши ，значит и ракета была сбита над територией польши . То что руснявые могли промахнутся ？да могли Но в етой ситуации ето уже неважно потому что когда у маньяка руки по уши в крови и выясняется что он это не он выбросил мусор в неположенном месте - то от етого его жертвы не восреснут !!! Он ******* убийца и подонок!!!
Возвращаясь к ситуации ракету сбили над територией Польши . Насколько я понимаю мнения разделились на два лагеря
1 ракета была предназначена для украины и мы не приделах ，ну это ж в украину летела ракета ну значит все нормально ，по ним каждый день бьют ракеты не плакать же из за етого .
2 росия несет ответсвенность за все происходящее ，поскольку именно росия сыплет на гражданские обьекты сотни тонн боеприпасов !
Для меня очевидно две вещи
1 не сработало польское ПВО
2НАТО снова обосралось
Ктото еще всерьез думает что НАТО будет кого то защишать ? Да если бы ракета упала бы в центр Варшавы было бы тоже **** самое !!!!!
Что делать Украине ? - Все тоже самое убивать руснявых и требовать больше ПВО для зашиты НАТО если оно такое конченное
Единственным гарантом безопасности украины может быть только армия и собственные ракеты которые если надо ***** и по рашке но никак не обосранное НАТО которому путин уже в который раз поводил гениталиями по всему их ясному обличию
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16.11.2022 14:33 Відповісти
 
 