Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

Польська система протиповітряної оборони та деякі військові частини країни на суші та морі - у стані підвищеної боєготовності після вчорашнього інциденту з падінням ракет на території Польщі.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у твіттері напередодні засідання Ради національної безпеки міністр оборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Системи ППО та окремі в/ч як сухопутних військ, так і ВМФ приведені в стан підвищеної боєздатності. Польська армія стежить за ситуацією", - запевнив він.

Блащак додав, що Варшава зараз "у постійному контакті із нашими союзниками".

Зараз відбувається засідання Раднацбезу Польщі за участю президента країни Анджея Дуди, прем'єра Матеуша Моравецького, голови Міноборони Блащака та інших топчиновників і військових.

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