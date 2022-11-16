Аварійні відключення світла в Україні можливі ще протягом двох-трьох днів, - ОП про наслідки вчорашньої атаки

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом двох-трьох днів. У різних регіонах без електрики залежно від годин лишається від двох до чотирьох мільйонів абонентів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора на вечір у нас було відключено близько 10 мільйонів абонентів. Зараз цифра набагато менша, на ранок була близько 2-х мільйонів. Зараз уведені практично в усіх областях як погодинні графіки відключень, так і бувають аварійні відключення, адже ми ще стабілізовуємо систему, ще відключені кілька мільйонів споживачів: цифра від 2-х до 4-х мільйонів, у залежності від години міняється", - сказав він.

За словами Тимошенка, нині стоїть завдання перед енергетиками вийти на рівень електропостачання, який був минулого тижня. Водночас він проінформував, що у деяких містах і областях, а саме - місті Києві, Київській, Львівській і Хмельницькій областях уже вийшли на такі графіки.

Заступник керівника ОП пояснив, що аварійні відключення, які спричинені вчорашньою ракетною атакою РФ, можуть бути впродовж двох-трьох днів, оскільки різні об’єкти мають різний ступінь руйнування.

Тимошенко нагадав, що напередодні Росія випустила по Україні 96 ракет різного типу, із яких українські сили оборони збили 77, а також було запущено 10 безпілотників-шахедів, усі збито. Він додав, що зафіксовано 19 "прильотів" у 15 об’єктів енергозабезпечення в різних областях.

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При цьому заступник керівника ОП додав, що нині в Україні працюють і над розгортанням теплових пунктів для людей на випадок відключення тепло- і електроенергії.

"Ми працюємо також над проєктом теплових пунктів, які, дай Боже, нам не знадобляться, але ми розгортаємо зараз систему теплових пунктів по країні, які допомагатимуть у випадку того, якщо буде загалом блекаут у якомусь місті чи області", - зазначив він.

Заступник керівника ОП пояснив, що у таких пунктах буде тепло, чай, вода, теплі речі, необхідна їжа, інтернет, а також можливість зарядити телефони.

Водночас він запевнив, що наразі про можливу евакуацію людей із певних населених пунктів через відсутність тепла або електрики не йдеться.

"Наше головне завдання - забезпечити і електроенергією, і теплом кожне місто. Про евакуацію взагалі не йдеться, я просив би навіть і не говорити про це. Думаю, що ми всі гуртом зможемо зробити так, що не буде ніякої евакуації", - наголосив Тимошенко.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.