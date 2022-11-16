Вибухи в Польщі - результат роботи української ППО, - міністр оборони Бельгії Дедондер

Бельгія заявляє, що вибухи, які забрали життя двох людей у східній Польщі, є результатом роботи українських систем протиповітряної оборони, що використовуються для протидії російським ракетам.

Про це у середу сказала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вибухи спостерігалися у Польщі, в районі кордону з Україною. На даному етапі і виходячи з наявної інформації, це уламки від російських ракет та українських зенітних ракет, які потрапили на польську землю", - зазначила міністр.

"Аналіз все ще триває, щоб з впевненістю визначити як походження пусків, так і цілі, яких мали досягти ці ракети…", - додала вона.

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Бельгійська розвідка "залишається у прямому контакті зі службами НАТО", підкреслила міністр, закликавши до обережності щодо наслідків інциденту.

"У цих обставинах важливо зберігати спокій у наших висловлюваннях. Бельгія продовжуватиме підтримувати Україну, її армію та її народ. Водночас ми продовжуємо закликати до деескалації та негайного припинення російського вторгнення," - сказала міністр.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.