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Новини
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Вибухи в Польщі - результат роботи української ППО, - міністр оборони Бельгії Дедондер

ракета,польща

Бельгія заявляє, що вибухи, які забрали життя двох людей у східній Польщі, є результатом роботи українських систем протиповітряної оборони, що використовуються для протидії російським ракетам.

Про це у середу сказала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вибухи спостерігалися у Польщі, в районі кордону з Україною. На даному етапі і виходячи з наявної інформації, це уламки від російських ракет та українських зенітних ракет, які потрапили на польську землю", - зазначила міністр.

"Аналіз все ще триває, щоб з впевненістю визначити як походження пусків, так і цілі, яких мали досягти ці ракети…", - додала вона.

Читайте: Ознак навмисного нападу на Польщу немає, це могла бути ракета ППО, - Дуда

Бельгійська розвідка "залишається у прямому контакті зі службами НАТО", підкреслила міністр, закликавши до обережності щодо наслідків інциденту.

"У цих обставинах важливо зберігати спокій у наших висловлюваннях. Бельгія продовжуватиме підтримувати Україну, її армію та її народ. Водночас ми продовжуємо закликати до деескалації та негайного припинення російського вторгнення," - сказала міністр.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Також читайте: Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Бельгія (419) Польща (8615) ракети (4057)


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Топ коментарі
+15
Самый удобный случай сехать с темы и не применять ст.5.
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16.11.2022 14:00
+13
Так, Бельгії за кількасот кілометрів від місця події мабуть видніше
Сцикуни
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16.11.2022 14:03
+12
П...ж!! Це орковська ракета Х-101
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16.11.2022 14:00
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П...ж!! Це орковська ракета Х-101
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16.11.2022 14:00 Відповісти
Самый удобный случай сехать с темы и не применять ст.5.
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16.11.2022 14:00 Відповісти
Так, Бельгії за кількасот кілометрів від місця події мабуть видніше
Сцикуни
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Чево чево .............................
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16.11.2022 14:03 Відповісти
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16.11.2022 14:24 Відповісти
А де ППО НАТО?
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Такое ощущение что бельГЕЙцы прямо в тот момент в том селе находились и все видели
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16.11.2022 14:04 Відповісти
где фото с частью движка?
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16.11.2022 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s https://www.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s


Не біжіть швидко. Така вирва від зенітної ракети, яка самоліквідується у разі промаху ??
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16.11.2022 14:11 Відповісти
треба країнам нато уважно дивитись, коли їх будуть вябувати ракетами, інші країну будуть вигадувати відмазки, я б на місті Фінляндії й Швеції відмовився вступати в нато, особливо знаючи шо там шюхотня-турки, а робив би свій союз, звав би туди всі країни сходної європи
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16.11.2022 14:04 Відповісти
Вот и слилось хваленное НАТО. "Каждый дюйм", говорили они.
Украинской власти ни под каким предлогом не следует признавать выдумку о том, что ракета была наша и брать вину.
Запад сам выкормил ху*ла и также должен нести ответственность за недальновидность и продажность своей политики.
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16.11.2022 14:04 Відповісти
Потому что большой член измеряется в сантиметрах, а не в дюймах. Член которым ***** пробьют голову!!!
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16.11.2022 14:08 Відповісти
Когда это произойдет, то "член" явно будет украинским, поскольку западный, нерабочий, предназначен только, чтобы по малой нужде ходить.
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16.11.2022 14:15 Відповісти
💯
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16.11.2022 14:09 Відповісти
"РУЗУЛЬТАТ роботи української ППО".
Тобто, це могли бути кацапські ракети "підстрелені", але не збиті українськими ракетами ППО. На місці падіння мало б бути багато уламків кацпоракет і кілька вражаючих елементів з українських.
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16.11.2022 14:11 Відповісти
Потрібно було відразу запитати в міністра Бельгії і не створювати комісій
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Шось так всі активізувалися з "попередніми" заявами. А де заяви укр сторони?
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16.11.2022 14:17 Відповісти
не було б російських ракет, ніхто б по нім не стріляв, або просто у повітря теж би не стріляв..., але з іншого боку, загинули ні в чому не повинні люди, як наші, дві бабулі, так і з польського боку 2 робітників..., це наслідки війни...
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16.11.2022 14:18 Відповісти
Вчора Цаплiенко показав 2 фото уламкiв росiйських ракет з Киiвськоi областi та тих, що впали в Польщi. Вони iдентичнi. Тому нiякi це не С-300. Байден сцикло старе, а нато-купка iмпотентiв. Пicля цих ганебних заяв нато виникае питання. А для чого нам туди вступати? Якщо нато себе захистити не здатне. Може iх ще в сраку тепер розцiлувати за те, що вони нас не звинуватили в обстрiл Польщi. Бо могли б.
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16.11.2022 14:31 Відповісти
Тобто українська ракета ППО все таки збила ракету московитів, яка летіла в напрямку Польщі. Так в чому питання? Може всім бельгійцям памперси терміново поміняти? Но то питання не до нас- найближчий -Макрон.
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16.11.2022 14:54 Відповісти
Во всём виноВАТА скотоцапия, если бы не было войны которую она начала - то и небыло бы никакой ракеты.
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16.11.2022 16:52 Відповісти
Вот такие ситуации и проявляют: кто "дедушка", а кто "бабушка".
И в штаны заглядывать не нужно ...
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16.11.2022 19:09 Відповісти
 
 