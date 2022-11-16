Попередньо у Польщі впала ракета ППО, але Україна в цьому не винна. Росія несе всю відповідальність, - Столтенберг
Розслідування вибухів на території Польщі продовжується і потрібно зачекати на його результати. Попередній аналіз каже, що це була ракета української ППО, випущена по російській балістичній ракеті.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це – не провина України. Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - наголосив він.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
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ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
рашка ликует !
І лише Васька відпрацьовує 15 рублів
Хіба ні?
Ні, так чого гундиш
Любительниці "кварталу" не називають Лисого Лисим. Він для них Женя_Кошевой.
Ви кажете людині з Естонії захищати Україну , доки Ze-кодло прохолоджується, наїдає ряхи та отримує за це "героя України"
Людина з Естонії пише українською мовою.
Він, напевно, українець?
Де щось від зеленського і коломойського?
Такого не передали в методичках?
Зе вже майже ж створив новий союз. Забули? І що? Де він? Корону вдягнув і відчув себе властелином Всесвіту
Але, хто швидко взлітає, той ще швидше і болісно падає.
а на Украину в тот день падало почти 100 ракет... и там жеж есть все доказательства, что это руцкие ракеты убивают мирное население и громят нашу инфраструктуру оставляя Украину без света, воды и тепла... то так себе.. пустячок...
тут не про ціну... а про оцінювання маштабів біди і горя...
Терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2001_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-2 [2] ) - серія скоординованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичних атак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC ісламістської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0 «Аль-Каїда» , здійснена https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 000 осіб отримали поранення.
В порівнянні з загиблими в Україні - ніщо. Але після цього Афганістан таких кіздов отримав... а разом з ним і деякі його сусіди...
Але якшо події розгортатимуться так само мляво, то і туди куда надо долетить...
Можливо методички нові з опи отримали?
А що треба було казати? Брехати?
Я так розумію, сьогодні вилізе зе і знову буде кричати, що ми в НАТО не ідемо, і в всьому винен Порошенко.
Але вже проходили.
***, як заїбали ці недолугі зеїбанати.
О чуваках Зе убойный видос 👌
Цирк продолжается...
Байден велел проглотить и утереться, пока не перенастроят ПВО на новый уровень до 100 м.
***** счастлив, включил дурака как обычно.
Ждем новых атак на страны Восточной Европы.
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1592865996364447744 1 ч
Поляки тоже дали заднюю((( А жаль,могли хотя бы они пойти против системы,которая не дает безопасность как оказалось. Бункерное ***** опять с лицом ((( Вот такая же реакция будет и на ядерный удар. Руки у ***** развязаны.
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Байден публично заставил «проглотить» поляков российскую ракету.
По сути, сигнал прост: США и НАТО будут защищать только того и когда это решит Вашингтон. А своим пунктом про обязательную коллективную защиту вы можете подтереться…
а они разве запускали бал.ракеты??