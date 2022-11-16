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Новини Війна
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Попередньо у Польщі впала ракета ППО, але Україна в цьому не винна. Росія несе всю відповідальність, - Столтенберг

нато,столтенберг

Розслідування вибухів на території Польщі продовжується і потрібно зачекати на його результати. Попередній аналіз каже, що це була ракета української ППО, випущена по російській балістичній ракеті.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це – не провина України. Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - наголосив він.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Читайте: Пєсков: Реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна"

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Також читайте: Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

Автор: 

обстріл (29037) Польща (8615) ракети (4057) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+23
Ідіть труси витрясіть, смердить.... Боягузи!
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16.11.2022 13:59
+19
А де ППО НАТО?
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16.11.2022 14:01
+17
Все зрозуміло, розходимось...
ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
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16.11.2022 14:01
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Ідіть труси витрясіть, смердить.... Боягузи!
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16.11.2022 13:59 Відповісти
После такой сцикливой и лицемерной реакции НАТО на акт откровенной агресии, ху*ло опять начнет расчехлять свою ржавую ядерку.
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16.11.2022 14:10 Відповісти
Инцидент изчерпан,практически не начавшись.всем спасибо,все свободны!
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16.11.2022 14:35 Відповісти
У всьому винні кацапи.
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16.11.2022 14:01 Відповісти
А де ППО НАТО?
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16.11.2022 14:01 Відповісти
А вот он
https://m.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s
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16.11.2022 14:40 Відповісти
Оце так несподіванка (с)
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16.11.2022 14:01 Відповісти
Все зрозуміло, розходимось...
ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
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16.11.2022 14:01 Відповісти
фу, брехло! ракети ПВО не падають, вони самоліквідовуються
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16.11.2022 14:02 Відповісти
теоретично зенітна ракета могла бути несправна - але чомусь всі миттєво забули, що ракет було дві
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16.11.2022 16:21 Відповісти
лишь бы не 5 статья НАТО ))))...
рашка ликует !
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16.11.2022 14:02 Відповісти
Навіть Столтенберг каже , що вина РФ

І лише Васька відпрацьовує 15 рублів
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16.11.2022 14:26 Відповісти
а счего это 15 рублей ? у вас шо там, тарифы снизили? ))))
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16.11.2022 14:29 Відповісти
X-101
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16.11.2022 14:04 Відповісти
сцикливе нато й не таке скаже
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16.11.2022 14:02 Відповісти
Несцикливі мають повернутись із країн НАТО в Україну, яку потрібно захищати.
Хіба ні?
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16.11.2022 14:12 Відповісти
Невже кнури 95 кварталу повернуться ? Ці "герої України" як то Кошовий і ко.

Ні, так чого гундиш
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16.11.2022 14:24 Відповісти
Це Лисий під естонським прапором криє "сцикливе нато" ?
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16.11.2022 14:34 Відповісти
Любительница 95 квартала ты наверное за уклониста -наркоман голосовала?! Слава Украине!!!
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16.11.2022 14:40 Відповісти
Ще один ...
Любительниці "кварталу" не називають Лисого Лисим. Він для них Женя_Кошевой.
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16.11.2022 14:46 Відповісти
Та ладно!не отмазуйся!правда глаза режет?мы никому не скажем!
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16.11.2022 14:48 Відповісти
Про що не скажеш, про Лисого-***** чи про наркомана?
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16.11.2022 14:54 Відповісти
Ти знов гавкаєш не на те дерево.

Ви кажете людині з Естонії захищати Україну , доки Ze-кодло прохолоджується, наїдає ряхи та отримує за це "героя України"
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16.11.2022 14:50 Відповісти
Гавкають в твоїй сімейці.

Людина з Естонії пише українською мовою.
Він, напевно, українець?
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16.11.2022 14:56 Відповісти
Ця людина засуджує НАТО і НЕ засуджує Ze-кодло.
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16.11.2022 14:57 Відповісти
Чесно кажучи - от реально - не хотілося такого думати, казати, писати, але, - чесно кажучи - захід ЯКБИ хотів - то все б закінчилося, навіть не почавшись. отак.
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Це було зрозуміло ще 24 лютого, проте нічого вже не поробиш з їх боягузтвом, бо «коней на переправі не міняють»
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16.11.2022 14:06 Відповісти
Це зрозуміло стало десь після 1го тижня війни
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16.11.2022 14:07 Відповісти
У них другие задачи. А именно максимальное ослабления кацпаского военного потенциала руками Украины с помощюь минимальных ресурсов стран Запада как финансовых так и военных. Пора было бы уже это понять. Они прекрасно знают весь план путлера, а именно захват части Европы, а не только Украины , а воевать им сами не хочется вот и все
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16.11.2022 14:09 Відповісти
Такой вариант конечно может быть. Но если это попытка замять просто ситуацию, то все это повторится и в больше масштабе
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Класна відмазка, все, с-ки, українською кров'ю!!! Зараз піськов похвалить і цього соплежуя слідом за Байденом. А що укр сторона каже?? Нічого??
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Я так розумію,що якби в Польщі впала москальська ракета,котру збили ЗСУ, з ядерною боєголовкою,то...
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16.11.2022 14:04 Відповісти
"Це - не провина України. НАТО І Росія несуть всю відповідальність, оскільки , прийнявши в 2008 році Україну в НАТО В 2014 РОЦІ НЕ БУЛО БИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ А В 2022 НЕ БУЛО БИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І РАКЕТИ Б НІКОЛИ НЕ ПАДАЛИ НА ТЕРИТОРІЮ АНІ УКРАЇНИ.АНІ ПОЛЬЩІ.
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16.11.2022 14:04 Відповісти
Политикам нужно меньше спекулировать на теме НАТО, особенно перед выборами. А то каждый хочет урвать себе самый большой кусок пирога
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16.11.2022 14:21 Відповісти
Чому одним можна "пирога",а інших рашист знищує через те,що йому не дали "пирога"???
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16.11.2022 14:34 Відповісти
Давайте вже зброю і ППО нормальне, а то наступну ракету також "не так зіб'ємо" і полетить вона десь на Берлін
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16.11.2022 14:05 Відповісти
На шмеркельша впадёт зi своi'ма мiнськими.
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16.11.2022 14:23 Відповісти
а оце скільки розслідували?

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16.11.2022 14:05 Відповісти
А хто розслідує збиття українського літака франком, який зараз допомагає знищувати Україну?
Де щось від зеленського і коломойського?
Такого не передали в методичках?
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16.11.2022 15:09 Відповісти
Збиття Іраном
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16.11.2022 15:21 Відповісти
Де кацапська балістична ракета,по якій зі слів сцикуна єнса стріляла українська ППО?
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16.11.2022 14:06 Відповісти
та й хрін з нею з ціею ракетою. У країні війна триває 9 місяців і нічого страшного якщо й поляки зараз трохи постраждали.
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16.11.2022 14:07 Відповісти
..у такому випадку НАТЕ треба триматися ЗСУ, як воші кожуха, бо тільки Українцям, ЗСУ вистачило хоробрості битися з північною Ордою.. в принципі, так воно століттями і було, і Є..
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16.11.2022 14:11 Відповісти
спочатку буро 2 ракути, протім 1, а тепер це взагалі українська ракета.
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16.11.2022 14:13 Відповісти
Завтра скажуть, що це просто у трактора колесо лопнуло.
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16.11.2022 14:24 Відповісти
что Украина напала на НАТО
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16.11.2022 23:43 Відповісти
І де ті політики та експерти які з 2014 волали , що наше майбутнє в НАТО та ЄС ? В ЄС засрата угорщина може спокійно заблокувати всі рішення і змусити інших торгуватися та випрошувати дозволу. Ну а нато то взагалі паперовий союз сцикунів та бюрократів, які сидять на купі зброї, але бояться її застосувати. Ворог відверто та нахабно вдарив по їх території, вбив громадян, а бідони та барелі наввипередки спішать виправдати агресора, щоб не дай боже не було ескалації. На даний час єдині реальні союзники України, які будуть з нею до кінця- Польша та країни Балтії і саме союз з ними наше майбутнє.
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16.11.2022 14:15 Відповісти
+ 100500
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16.11.2022 14:29 Відповісти
Хотiлось, щоб великобританiя получилась до этого союзу...
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16.11.2022 15:14 Відповісти
Да вже було.
Зе вже майже ж створив новий союз. Забули? І що? Де він? Корону вдягнув і відчув себе властелином Всесвіту
Але, хто швидко взлітає, той ще швидше і болісно падає.
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16.11.2022 15:20 Відповісти
ОБІСРАЛИСЯ, так і скажіть. Як би не ЗСУ, орки вже би Ейфелеву башту розбирали, а ви б думали, чи стурбованіть чи занепокоєність виразити.
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Жарт про те, що це не Україні треба вступати в НАТО, а НАТО вступати в Україну, перестав бути жартом.
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Шо значить по балістичній ракеті? Як людина на цій посадіможе бути такою некомпетентною. Або це труднощі перекладу?
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16.11.2022 14:16 Відповісти
Отже, перевірку кацапами на "слабо" НАТО те пройшло. Не сумнівався.
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16.11.2022 14:16 Відповісти
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16.11.2022 14:17 Відповісти
сказали всі що Україна не винна, значить пох на ту ракету.
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16.11.2022 14:17 Відповісти
Буде смішно, якщо ця ракета летіла на Варшаву, але украінська ппо врятувала поляків
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16.11.2022 14:22 Відповісти
💯
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16.11.2022 14:37 Відповісти
майстерно викрутились - хто всрався - невістка
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16.11.2022 14:22 Відповісти
Статтю читала? Тобi сказано - вiдповiдальнicть на парашцi.
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16.11.2022 14:29 Відповісти
Это реально может так и быть...просто ошибка в координатах или старые ракеты
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16.11.2022 14:25 Відповісти
на Польшу упала ракета...
а на Украину в тот день падало почти 100 ракет... и там жеж есть все доказательства, что это руцкие ракеты убивают мирное население и громят нашу инфраструктуру оставляя Украину без света, воды и тепла... то так себе.. пустячок...
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16.11.2022 14:25 Відповісти
Життя українців небагато коштує. Але, якщо вам від цього буде легше, виявилося, що життя поляків коштує стільки ж.
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16.11.2022 14:27 Відповісти
та у всіх життя - павутиння...вітерець дунув і порвав...
тут не про ціну... а про оцінювання маштабів біди і горя...
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16.11.2022 14:32 Відповісти
Не у всіх.
Терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2001_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-2 [2] ) - серія скоординованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичних атак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC ісламістської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0 «Аль-Каїда» , здійснена https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 000 осіб отримали поранення.

В порівнянні з загиблими в Україні - ніщо. Але після цього Афганістан таких кіздов отримав... а разом з ним і деякі його сусіди...
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16.11.2022 14:52 Відповісти
висновок...ой не туди ця ракета впала )))
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16.11.2022 14:55 Відповісти
+100500
Але якшо події розгортатимуться так само мляво, то і туди куда надо долетить...
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16.11.2022 15:12 Відповісти
Не важно, чья была ракета. Но все равно виновата Россия. И следует наказать Россию, необходимо ввести новые санкции, выгнать российского посла, блокировать сообщение с Калининградом, блокировать перемещение российских грузов через Польшу и т.д.. Так это оставлять нельзя. Польша мы с тобой.
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16.11.2022 14:25 Відповісти
Але нічого ще не вирішили, а недолугі підняли вой.
Можливо методички нові з опи отримали?
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16.11.2022 14:56 Відповісти
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16.11.2022 14:25 Відповісти
Пошел ты ***** и твое НАТО. Усрались уроды западные перед кацапам. Как с Боингом ,терпилы заднеприводные. Проститутки.
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16.11.2022 14:27 Відповісти
а куди летіла балістична ракета рашистів?
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16.11.2022 14:33 Відповісти
А где тогда на корпусе рядом стоящего абсолютно (ну ОК - почти, пара стекол выбиты) целого трактора - дырки от поражающих элементов зенитной ракеты?
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16.11.2022 14:40 Відповісти
Читаю. НАТО - сцикливі, під.си і хз що.
А що треба було казати? Брехати?
Я так розумію, сьогодні вилізе зе і знову буде кричати, що ми в НАТО не ідемо, і в всьому винен Порошенко.
Але вже проходили.
***, як заїбали ці недолугі зеїбанати.
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16.11.2022 14:44 Відповісти
https://youtu.be/WcZJGNqJD_I

О чуваках Зе убойный видос 👌
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16.11.2022 14:52 Відповісти
Израильский самолёт под Крымом сбил Леонид Данилыч,а не Путлер,Украина выплатила компенсации родственникам погибшим...
Цирк продолжается...
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16.11.2022 14:45 Відповісти
Ракеты были российская С-300, но с отключенной самоликвидацией при потери цели. Шли на высоте меньше 100 м. поэтому польская ПВО их прозевала.
Байден велел проглотить и утереться, пока не перенастроят ПВО на новый уровень до 100 м.
***** счастлив, включил дурака как обычно.
Ждем новых атак на страны Восточной Европы.
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16.11.2022 15:15 Відповісти
Столенберг хорош нести дичь, кому ты горбатого лепишь , тем более многие в ПВУ служили . Не падает плять ракета ПВО и тем более не взрывается на земля .
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16.11.2022 15:27 Відповісти
Товарищ Байден, а 🐊 крокодилы літають, звичайно ні , Товарищ Столенберг каже що так.
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16.11.2022 15:30 Відповісти
Украине нужен свой военный союз. Трусость мешает делу.
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16.11.2022 16:19 Відповісти
С кем. Все европейские страны под контролем США. С Си? С Эрдоганом?
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16.11.2022 19:15 Відповісти
С Японией. Банзай!!
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16.11.2022 19:29 Відповісти
І це, шо ракета була українського ППО, в Европі було відомо відразу - там постійно висить у небі Авакс и пара топливозаправників. І як же відрегував зеленський - знов брехня, як і по Шеремету, вагнерівцям, ковіду, ударних угрупованнь на кордоні. І зеленського понесло - удар по безпеки NATO, Байден и NATO труси... А сказати - ми готові передати всі данні по пуску нашего ППО і перевернути на свою користь цей інцендент - стратегії не має.
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16.11.2022 16:20 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1592865996364447744 1 ч

Поляки тоже дали заднюю((( А жаль,могли хотя бы они пойти против системы,которая не дает безопасность как оказалось. Бункерное ***** опять с лицом ((( Вот такая же реакция будет и на ядерный удар. Руки у ***** развязаны.
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16.11.2022 16:37 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************-x46Y3aNYDT6e&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************-x46Y3aNYDT6e&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

·

Байден публично заставил «проглотить» поляков российскую ракету.

По сути, сигнал прост: США и НАТО будут защищать только того и когда это решит Вашингтон. А своим пунктом про обязательную коллективную защиту вы можете подтереться…
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16.11.2022 16:42 Відповісти
випущена по російській балістичній ракеті???
а они разве запускали бал.ракеты??
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16.11.2022 23:46 Відповісти
 
 