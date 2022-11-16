Російські загарбники вивезли в невідомому напрямку 40 мешканців смт Марківка Луганської області, - Центр національного спротиву

Окупанти продовжують депортацію українців, та вдаються до примусових заходів. З Луганської області у невідомому напрямку вивезено 40 селян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо на півдні депортація відбувається під виглядом "евакуації", де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на сході росіяни вдаються до відвертого примусу.Зокрема в смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців в невідомому напрямку, повідомляє місцеве підпілля", - йдеться в повідомленні.

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