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Новини Війна
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Виступаємо за подальше вивчення інциденту в Польщі та просимо доступу для Міноборони та ДПСУ, - Данілов

олексій,данілов

Війна Росії проти України перетворила регіон Центральної Європи на зону підвищеного ризику. Москва постійно йде на загострення, аби спричинити максимальні жертви з-поміж цивільного населення та зруйнувати критичну інфраструктуру. Жодних інших пояснень ракетним ударам бути не може.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 16 листопада 2022 року, у Києві під головуванням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки, на якому були всебічно розглянуті вчорашні події у Польщі.

"Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних.

Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте: Попередньо у Польщі впала ракета ППО, але Україна в цьому не винна. Росія несе всю відповідальність, - Столтенберг

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Також читайте: Повітряні сили максимально сприятимуть розслідуванню трагедії у Польщі, - речник Ігнат

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Польща (8615) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+11
Та ніхто нічого не дасть, сказали це ваша ракета, але ви не виновті, все добре. Це називається обісралися, але хочуть виглядати без запашка. Як що наші там знайдуть що то ракета параши, доведеться кожен дюйм землі НАТО захищати, а це робити легко язиком, а на ділі - підара*и.
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16.11.2022 14:26
+6
Нарешті прокинулися
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16.11.2022 14:22
+6
Пусть остатки покажут

И поражающие элементы

Еще траекторию входа в польское пространство
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16.11.2022 14:28
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Нарешті прокинулися
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16.11.2022 14:22 Відповісти
Вони з радості що це не кацапи повні штани наробили. Лишити нато хай провітрится, можуть далі попкорн їсти
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16.11.2022 14:25 Відповісти
.

Matka Boska, от добре, на нас каZZапи не напали...

а українцiв нехай вбивають...
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16.11.2022 15:10 Відповісти
Та ніхто нічого не дасть, сказали це ваша ракета, але ви не виновті, все добре. Це називається обісралися, але хочуть виглядати без запашка. Як що наші там знайдуть що то ракета параши, доведеться кожен дюйм землі НАТО захищати, а це робити легко язиком, а на ділі - підара*и.
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16.11.2022 14:26 Відповісти
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16.11.2022 14:28 Відповісти
Вони запускали трьома хвилями,досить уже постити цю муйню,йолопи.
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16.11.2022 14:37 Відповісти
захисник блаЗЄнбкого арЄстовісча ?
дуже непереконлива спроба.
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16.11.2022 15:05 Відповісти
Є що щесь пернути?
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16.11.2022 15:10 Відповісти
Пусть остатки покажут

И поражающие элементы

Еще траекторию входа в польское пространство
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16.11.2022 14:28 Відповісти
Ігнат вже отримав і вивчає на пам'ять методичку з легендою, отже буде домовленість аби врятувати нато від своєї ж статті...)))
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16.11.2022 14:29 Відповісти
С кем там говорить. Кацапы по стране НАТО *******,а те только сглотнули...позор. Ещё и на нас все перевести хотят. Как с Боингом. *** вам,слабаки.
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16.11.2022 14:45 Відповісти
Самі досвідчені експерти в цих вибухів зараз з України.
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16.11.2022 14:56 Відповісти
Десь прочитав таку "теорію змови"

1. СБУ по своїм таємним каналам (про них Геращенко згадував наприкінці лютого) просить фсб, щоб ті зробили так, щоб каца-ракета влупила по польському прикордонню, але щоб було мінімум жертв.
2. Раша це робить, причому так, що NATO ППО не засікає / не збиває ракету.
3. Поляки офігєвають, розуміючи, що це цілеспрямований удар, і ніяка не помилка. Екстрено збирають засідання NATO
4. Американці це теж розуміють, але не хочуть "ескалації", тому на рівні президента озвучують версію, що то українська С-300
5. Данілов каже "Що за фігня?" і ВИМАГАЄ допуску України до місця і надання правдивих доказів про тип і походження ракети
6. NATO морозиться і знаходить приводи відмовити Данілову
7. Володя Зеленський у притаманній йому гарячкуватій манері кидає на камеру фразу на зразох "Та нах** нам воно треба, те NATO?"
8. піськов виступає з заявою "ґут, Вальдемар" і хвалить Зеленського. На телемарафоні починає розкручуватися тема "NATO -- імпотенти".
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16.11.2022 15:12 Відповісти
З'їж свою теорію, та біжи швиденька в свою кацапську дірку в землі, теоретик змов!
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16.11.2022 15:46 Відповісти
WTF? "швиденька"?

Ще один такий наїзд, і буде повідомлено адміністрацію форуму.
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16.11.2022 15:50 Відповісти
А повернути цю сітуацію собі на користь зеленим депілам мосху не вистачає. І тому випустили вову. І почалось все теж саме, як і з Павлом Шереметом, вагнерівцями, ковідом, ударних угруповань русні на наших кордонах....
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16.11.2022 15:50 Відповісти
Як на мене, то це була кацапська ракета з вірогідностю 90 відсотків. Версія з помилковими координатами виглядає дуже логічно.
Але коли Дуда зробив заяву, що то була ракета російського виробництва (не російська), то вже було зрозуміло, що щось коЇться не те. Після заяви Байдена стало стовідсотково ясно, що НАТО обісралось і не бажає щось робити з цього приводу. Може більше ППО дадуть...дякуємо і за те.
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16.11.2022 17:22 Відповісти
Данілов - це душитель (навіть так: кат-виконавець) вільної преси і свободи слова в Україні.
https://www.5.ua/polityka/pryklad-svavillia-i-vybirkovosti-ariev-nazvav-khto-same-viddav-nakaz-vymknuty-telekanaly-priamyi-5-kanal-ta-espreso-292448.html "Приклад свавілля і вибірковості": Народний депутат В.Ар'єв назвав О.Данілова, який безпосередньо віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.
"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.
І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".
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17.11.2022 23:35 Відповісти
 
 