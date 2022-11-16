Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ, - ЗМІ

Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Тепер рішення повинен ухвалити уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Jutarnji, інформує Цензор.НЕТ.

Хорватське видання наголошує, що передача цих вертольотів є раціональним рішенням. Адже у деяких гелікоптерів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування. Техніка радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Капітальний ремонт уже робити не будуть.

Найбільший недолік цих вертольотів - відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності. Тому техніка значно поступається новим моделям, які використовує НАТО.

У ЗМІ зазначають, що перед цим керівництво Хорватії провело консультації з США, щоб домовитися про продаж вертольотів Black Hawk. Ними планують замінити Мі-8, які передадуть Україні.

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