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Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ, - ЗМІ

мі-8

Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Тепер рішення повинен ухвалити уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Jutarnji, інформує Цензор.НЕТ.

Хорватське видання наголошує, що передача цих вертольотів є раціональним рішенням. Адже у деяких гелікоптерів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування. Техніка радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Капітальний ремонт уже робити не будуть.

Найбільший недолік цих вертольотів - відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності. Тому техніка значно поступається новим моделям, які використовує НАТО.

У ЗМІ зазначають, що перед цим керівництво Хорватії провело консультації з США, щоб домовитися про продаж вертольотів Black Hawk. Ними планують замінити Мі-8, які передадуть Україні.

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Автор: 

Україна (5952) Хорватія (301) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+3
А 50 аваковських гелікоптерів, ще літають?
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16.11.2022 14:52
+3
Так, в буковель на відпочинок
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16.11.2022 14:54
+3
Хорватія невелика країна але передає гелікоптери це -радує !
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16.11.2022 15:52
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А 50 аваковських гелікоптерів, ще літають?
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16.11.2022 14:52 Відповісти
Так, в буковель на відпочинок
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16.11.2022 14:54 Відповісти
А тебя жаба давит, что не ты летаешь на веретене в Буковель, а был бы на месте президента, уверен, что ты бы еще и золотые лопасти поставил, вафлик ты калабарантский. Накуя ты вообще здесь свой бред несешь? Эту же куйню Рабинович и его шайка раскачивали, и ты с ихнего корыта хлебал 100пудовю
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16.11.2022 16:45 Відповісти
Все вірно, зелені жаби і літають на шашлики в гори. А Мі-8 для евакуації ранених то шо треба.
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16.11.2022 17:00 Відповісти
А як стосовно машини,що поставили нам американці для евакуації,а нею розсікає по столиці ручна шавка зеленського??
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16.11.2022 20:02 Відповісти
Піднімає взвод десанту і консолі з НУРСами
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16.11.2022 15:04 Відповісти
Воно то так....але цяя 8ка аж надто уязвима ......завалити можна навіть з кулемета!
Наші ЗСУ таких вісімок з оперативним кацапським десантом з десяток завалили.....смаженим м'ясом довго смерділо!
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16.11.2022 20:06 Відповісти
Хорватія невелика країна але передає гелікоптери це -радує !
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16.11.2022 15:52 Відповісти
Хорватам - дяка!
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16.11.2022 16:25 Відповісти
 
 