Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

У Північноатлантичного альянсу немає жодних доказів того, що РФ готує напад на країни НАТО, однак відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на Росії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, падіння ракет у Польщі сталося паралельно з масованою російською атакою на Україну.

"Розслідування цього випадку відбувається зараз і нам потрібно дочекатись його результатів, але зараз немає жодних показників, що це був плановий напад і немає жодних доказів того, що Росія готує напад на країни НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що внаслідок аналізу, який було проведено, Альянс розглядає ймовірність того, що ракета української ППО могла влучити на територію Польщі.

Столтенберг наголосив, що сьогодні буде зустріч контактної групи з оборони України, на якій буде обговорено та скоординовано допомогу, яку НАТО, країни учасниці та союзники надаватимуть Україні.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

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