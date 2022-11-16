Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі
У Північноатлантичного альянсу немає жодних доказів того, що РФ готує напад на країни НАТО, однак відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на Росії.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, падіння ракет у Польщі сталося паралельно з масованою російською атакою на Україну.
"Розслідування цього випадку відбувається зараз і нам потрібно дочекатись його результатів, але зараз немає жодних показників, що це був плановий напад і немає жодних доказів того, що Росія готує напад на країни НАТО", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що внаслідок аналізу, який було проведено, Альянс розглядає ймовірність того, що ракета української ППО могла влучити на територію Польщі.
Столтенберг наголосив, що сьогодні буде зустріч контактної групи з оборони України, на якій буде обговорено та скоординовано допомогу, яку НАТО, країни учасниці та союзники надаватимуть Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И то не факт...
Norwegian Broadcasting (NRK) reported that it later was confirmed that Kirillov was a Soviet spy and officer in the KGB who had one main mission: To recruit politicians and other Norwegians as agents and confidential contacts.
Stoltenberg wrote that he and Kirillov had contact through the last half of the 1980s, with Stoltenberg describing Kirillov as "a knowledgeable and interesting conversation partner." He said he later found out that his contact with Kirillov resulted in the Soviets compiling a file on him, in which he was called "Steklov." According to NRK's investigative program Brennpunkt, such files were compiled when a potential recruit had advanced into a higher level of "cultivation" or already was viewed as a "confidential contact."(c)
а вот если обстреляют, скажем из белорашки, это случайность, продолжаем пить пиво или колу...
У нато Нет доказательств агрессивности ( обстрел ракетами не в счёт) Путина.
А то, что Москва все время рассказывает, что она Уже Воюет с НАТО этого Столтенберг не знает?
Он не слышал, как Кремль из всех утюгов кричал- НАТО залипайте свои монетки и убирайтесь к границам 1991 года ?
Этот « генеральный секретарь» считает путинскую рассею мирным государством и у него «нет доказательств, что рф готовит нападение на страны НАТО» ?
Ну, и кто он, после этого?
З.І. Але якшо під це нам дадуть ще більше зброї то і х..й з ним.
- толька би нє трєтья міравая вайна ;
- ракет, літаків, танків, безпілотників не дамо;
- ППО трохи дамо Україні;
- а що, 96 ракет жахнули по Україні? Та пофіг, краще перемкнути глубоку стурбованість на події в Польщі.
Тобто, рашисти зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19
"Країни НАТО можна бомбити!"
А всякие ООНы,НАТы и прочие ...пусть озабоченности выражают.
Бггг... бритам то нінафіг не треба, у них свої війська, флот і ядрьона бімба. І буде Україна в союзі з країнами, у яких півтора танка на троїх? Ні, не буде. Бо країни Балтії теж не придурки.
Можете з Молдовою згуртуватись. То в військовому плані такі ж лузери.
Вот когда пол Варшавы расхерачат-тогда можно и озабоченность проявить.Глубокую.
Ага, результатів ще не має, але натівський генсек вже знає, що це не параша.
Ми вам будемо те саме розказувати, коли вас араби взривати будуть.
"У меня родственники в Запорожье" - мабудь такі ж поци, як і ти.
Хлебало завали урод, как вы нам ничего не должны!
Если у тебя непонятки с родственниками, то это не повод втягивать в ваши отношения всю Украину, так?
Тест провели.
Результат- реакцию НАТО получили. Точнее, не получили.
Все путем...
Что можно сказать?
Война в Украине не будет короткой.
Победа безусловно будет за Украиной , но это будет очень сложный и долгий путь.