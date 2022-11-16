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Новини Війна
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Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

столтенберг

У Північноатлантичного альянсу немає жодних доказів того, що РФ готує напад на країни НАТО, однак відповідальність за падіння ракет у Польщі лежить на Росії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, падіння ракет у Польщі сталося паралельно з масованою російською атакою на Україну.

"Розслідування цього випадку відбувається зараз і нам потрібно дочекатись його результатів, але зараз немає жодних показників, що це був плановий напад і немає жодних доказів того, що Росія готує напад на країни НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що внаслідок аналізу, який було проведено, Альянс розглядає ймовірність того, що ракета української ППО могла влучити на територію Польщі.

Столтенберг наголосив, що сьогодні буде зустріч контактної групи з оборони України, на якій буде обговорено та скоординовано допомогу, яку НАТО, країни учасниці та союзники надаватимуть Україні.

Читайте: НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту з ракетою в Польщі, - речник уряду ФРН

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте також: Виступаємо за подальше вивчення інциденту в Польщі та просимо доступу для Міноборони та ДПСУ, - Данілов

Автор: 

НАТО (6513) Польща (8615) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+13
Так це лише перевірка чи має ната коки
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16.11.2022 15:37
+12
т.е. если зайдут в глубь любой страны НАТО - это доказательство и тут уж надо раздупляться...
а вот если обстреляют, скажем из белорашки, это случайность, продолжаем пить пиво или колу...
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16.11.2022 15:41
+11
В Кремлі зітхнули з полегшенням, НАТА виявилась безхребетною та безпринципною. Можна безкарно шмаляти, а якщо навіть щось залетить куди не треба - Байден із Столтенбергом відмажуть і скажуть що то був вибух газу.
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16.11.2022 15:59
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Росіяни просто вдарять ракетами й усе, ніякого наступу не треба.
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16.11.2022 15:36 Відповісти
наступу і не буде, ще пара таких перехоплень ракет i нато поставить нарешті гарне ппо
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16.11.2022 15:47 Відповісти
"Где ваши доказательства? 🤡
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16.11.2022 15:36 Відповісти
Так це лише перевірка чи має ната коки
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16.11.2022 15:37 Відповісти
В Кремлі зітхнули з полегшенням, НАТА виявилась безхребетною та безпринципною. Можна безкарно шмаляти, а якщо навіть щось залетить куди не треба - Байден із Столтенбергом відмажуть і скажуть що то був вибух газу.
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16.11.2022 15:59 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!🤡🤡🤡🤡
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16.11.2022 15:38 Відповісти
Ну раз не специально, то ладно. Пара ракеток прилетит, пара тысяч народу погибнет. Ну и что. Это ж не специально. НАТО не НАТО не важно. Ведь не специально же.
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16.11.2022 16:00 Відповісти
Вот когда в..бут ракетой в дом Столтенберга - может тогда появятся доказательства.
И то не факт...
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16.11.2022 15:38 Відповісти
А если без шуток, члены НАТО должны понять - спасение утопающих дело рук самих утопающих 😁
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16.11.2022 15:39 Відповісти
Може Столтенберга Орбаном підмінили?
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16.11.2022 15:40 Відповісти
По-моему еще в феврале было ясно, что это заряженный кацапами агент. Таким его считал и до сих пор считаю, ни разу не изменив о нем своего мнения, он просто иногда для вида и имитации делает хорошие заявления, которые ни на что не влияют, но принимает решения как тотальная кацапская консерва. Завербован скорее всего секс-скандалом, но может быть и США завербован, кто лично сейчас получает наибольший доход, ведь в Европе ни одна страна от этой войны ничего не выиграла, а только попала в экономический кризис.
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16.11.2022 15:42 Відповісти
https://www.newsinenglish.no/2016/10/14/stoltenberg-still-making-headlines
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16.11.2022 15:45 Відповісти
Over a period of several years, Stoltenberg wrote in his book entitled Min historie (My story), he regularly met the cultural attaché at the Soviet embassy in Oslo over shrimp sandwiches at one of the city's oldest restaurants, Stortorvets Gjæstgiveri. Stoltenberg was convinced that the attaché, Boris Kirillov, was really working for the KGB.

Norwegian Broadcasting (NRK) reported that it later was confirmed that Kirillov was a Soviet spy and officer in the KGB who had one main mission: To recruit politicians and other Norwegians as agents and confidential contacts.

Stoltenberg wrote that he and Kirillov had contact through the last half of the 1980s, with Stoltenberg describing Kirillov as "a knowledgeable and interesting conversation partner." He said he later found out that his contact with Kirillov resulted in the Soviets compiling a file on him, in which he was called "Steklov." According to NRK's investigative program Brennpunkt, such files were compiled when a potential recruit had advanced into a higher level of "cultivation" or already was viewed as a "confidential contact."(c)
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16.11.2022 18:54 Відповісти
Есть два трупа, которые своим видом требуют возмездия за их убийство. Возмездия тем, кто их убил. И в это время десятки миллионов других граждан наглядно видят, что их в любой день и час могут убить и убийце ничего за это не будет. НАТО будет смотреть в другую сторону, скажет, что все это фейк, что вас не существует и никогда не существовало, не все так однозначно. А вы будете мертвы. Вот что видят прямо сейчас десятки миллионов человек, которые могли быть на месте двух убитых трактористов в Польше. В следующий раз ракета полетит в их жилой дом, а кацапы пускают все более и более старые ракеты, модернизируя их ночными сменами лишь бы выстрелила и плевать на все.
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16.11.2022 15:40 Відповісти
Ну якщо доказів нема, тепер для рашки фас - робіть що хочете, що там ракети по українцям, хіба їх життя та здоров'я комусь цінні...
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16.11.2022 15:41 Відповісти
т.е. если зайдут в глубь любой страны НАТО - это доказательство и тут уж надо раздупляться...
а вот если обстреляют, скажем из белорашки, это случайность, продолжаем пить пиво или колу...
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16.11.2022 15:41 Відповісти
Смотреть уже на эту морду не могу.
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16.11.2022 15:42 Відповісти
Ну чекайте ще парочку ракет
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16.11.2022 15:43 Відповісти
Цікаво є там хтось, хто дасть Столтенбергу смачного копняка?
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16.11.2022 15:43 Відповісти
ссыкуны сглотнули..... ))
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16.11.2022 15:45 Відповісти
*****,та завали хлєбало.
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16.11.2022 15:45 Відповісти
Кто нибудь в Европе может заткнуть этого идиота?!!!

У нато Нет доказательств агрессивности ( обстрел ракетами не в счёт) Путина.

А то, что Москва все время рассказывает, что она Уже Воюет с НАТО этого Столтенберг не знает?

Он не слышал, как Кремль из всех утюгов кричал- НАТО залипайте свои монетки и убирайтесь к границам 1991 года ?

Этот « генеральный секретарь» считает путинскую рассею мирным государством и у него «нет доказательств, что рф готовит нападение на страны НАТО» ?


Ну, и кто он, после этого?
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16.11.2022 15:46 Відповісти
Столтенберг- ссыкливая овца. Кадыров таких любит.
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16.11.2022 15:50 Відповісти
Цікаво, а що може стати доказом нападу? Коли прямо з-під "п'ятої точки" Столтенберга якась свинособака вкраде унітаз? Чи навіть тоді треба буде скликати якусь комісію та висловлювати стурбованість та занепокоєння?
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16.11.2022 15:51 Відповісти
А деж ППО НАТО -- як вони допустили шо на іх територію залітають ракети .
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16.11.2022 15:53 Відповісти
тільки спочатку писали про ДВІ ракети. зараз говорять про одну українську. більше ****** на те шо вирішили зам'яти тєму .
З.І. Але якшо під це нам дадуть ще більше зброї то і х..й з ним.
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16.11.2022 15:56 Відповісти
Перекладу з дипломатичної:

- толька би нє трєтья міравая вайна ;

- ракет, літаків, танків, безпілотників не дамо;

- ППО трохи дамо Україні;

- а що, 96 ракет жахнули по Україні? Та пофіг, краще перемкнути глубоку стурбованість на події в Польщі.
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16.11.2022 16:00 Відповісти
Сцикуни натівські! Поміняйте їм памперси!
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16.11.2022 16:02 Відповісти
Заяви про те, що удар біля селища Przewodow - від ракети ППО - сумнівні, бо координати місця удару: 50.4709, 23.9343 - це локації Києва по широті і Львова - по довготі.
Тобто, рашисти зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19

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16.11.2022 16:10 Відповісти
З усієї цієї риторики Рашка зробить єдиний можливий висновок:
"Країни НАТО можна бомбити!"
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16.11.2022 16:11 Відповісти
Буй з нею, з рашкою. Погане в цьому випадку, що такий висновок може зробити Китай.
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16.11.2022 16:53 Відповісти
Що НАТО, що ООН перетворилися на недієздатні організації. Але Гутеріш та Столтенберг звикли отримувати зарлатню за імітацію бурхливої діяльності
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16.11.2022 16:13 Відповісти
Не Украине нужно в трусливое НАТО стремиться-а организовать ,потом,после Победы свой союз,к которому примкнут страны Балтии,Британия, и все,кто реально готов защищать свои земли.
А всякие ООНы,НАТы и прочие ...пусть озабоченности выражают.
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16.11.2022 16:31 Відповісти
"к которому примкнут страны Балтии,Британия"

Бггг... бритам то нінафіг не треба, у них свої війська, флот і ядрьона бімба. І буде Україна в союзі з країнами, у яких півтора танка на троїх? Ні, не буде. Бо країни Балтії теж не придурки.
Можете з Молдовою згуртуватись. То в військовому плані такі ж лузери.
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16.11.2022 16:56 Відповісти
Пiдтримую! 👍🤝
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16.11.2022 17:49 Відповісти
Трусливый и недальновидный поступок НАТО, который показывает беззубость данной организации и еще больше раззадоривает *****.
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16.11.2022 16:15 Відповісти
получается летела рашистская баллистическая ракета, а мы ее сбили - сбили над территорией Украины или Польши? или ракета УЖЕ летела над территорией Польши?
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16.11.2022 16:23 Відповісти
Один раз-не ****рас.
Вот когда пол Варшавы расхерачат-тогда можно и озабоченность проявить.Глубокую.
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16.11.2022 16:26 Відповісти
Что можно было ожидать от импотенской организации НАТО, которая в начале войны спешно заявила что она ни при каких обстоятельствах не будет мешать паРаше? Теперь вот торопливо заявляют что паРаша хорошая и не будет нападать на НАТО. В добавок к проигнорированному сбитию Боинга это говорит о том, что НАТО такая бе бесполезная контора как и ООН. Не прошла проверку на вшивость. А Украине нужен союз с Британией, Польшей и Балтией.
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16.11.2022 16:38 Відповісти
👍🤝💪
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16.11.2022 17:51 Відповісти
"Розслідування відбувається зараз і нам потрібно дочекатись його результатів, але немає жодних доказів того, що Росія готує напад на країни НАТО".

Ага, результатів ще не має, але натівський генсек вже знає, що це не параша.
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16.11.2022 16:44 Відповісти
"Сами во многом виноваты! "

Ми вам будемо те саме розказувати, коли вас араби взривати будуть.
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16.11.2022 16:52 Відповісти
Готуйтеся. А коли вас будуть взривати, то ми скажемо "Сами во многом виноваты! "
"У меня родственники в Запорожье" - мабудь такі ж поци, як і ти.
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16.11.2022 17:01 Відповісти
когда мы вас сук от фашистов спасали во вмв, мы вам тоже не должны были ничего.
Хлебало завали урод, как вы нам ничего не должны!
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16.11.2022 23:21 Відповісти
Ну и нах, ты здеь это все пишешь? Хочешь в чем-то упрекнуть? Кто тебя бомбит с 2008? Арабы из кустов не в счёт...
Если у тебя непонятки с родственниками, то это не повод втягивать в ваши отношения всю Украину, так?
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16.11.2022 19:03 Відповісти
Тобто якшо вони ввалять без підготовки, просто від "широкой рузкой души", то це - ОК?
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16.11.2022 16:51 Відповісти
Так рашисти заявляють що і на Україну не нападали, просто була спецоперація. Вот ще одну спецоперацію провели зпідтишка і в Польщі. Такий собі гібридний напад.
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16.11.2022 17:08 Відповісти
Розходимося
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16.11.2022 17:55 Відповісти
Параша потирает ручки.
Тест провели.
Результат- реакцию НАТО получили. Точнее, не получили.
Все путем...

Что можно сказать?

Война в Украине не будет короткой.

Победа безусловно будет за Украиной , но это будет очень сложный и долгий путь.
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16.11.2022 17:55 Відповісти
Закрити небо - нє, нє. А раптом залетить літак з рф..
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16.11.2022 19:18 Відповісти
до речі, літак вже пострілив.
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16.11.2022 21:03 Відповісти
когда то никитка хрущев, которого царь не любит за нерешительность в Карибскому кризисе ( отказался дальше нагнетать) хотел просто закопать Запад, закатив ежа ( Кубу) в штани Америке. И начал это действо настоящего русского человека лупцуя трибуну ООН пантофлей т.е.лаптей.Но все таки унес ноги, некрасиво правда, и уронив морду лица иего просто затоптали. А последыш крысеныш поднял ставки, приказал вообще забрать манатки и убираться восвояси к своим границам иначе уже МЕТНЕТ точно. Но в Европе еще с древних времен никто не любит когда кто то один навязывает и угрожает, а особенно если это товарищи с Востока. Они буквально воспринимают призыв бородатого Карла - призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Комунизма, всеобщего благоденствия нету, остался один призрак. И с ним надо бороться.
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16.11.2022 19:22 Відповісти
Росія потикала палкою НАТО.
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16.11.2022 19:25 Відповісти
На нет и суда нет.....натавские сцыкуны....
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16.11.2022 19:36 Відповісти
это заявление- просто приглашение бомбить нато. С чем мы их и поздравляем. Путин их таки сделал.
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16.11.2022 23:23 Відповісти
 
 