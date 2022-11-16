На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області викрито і повідомлено про підозру місцевій жительці за фактом переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч.3 ст. 332 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, жінка підробляла свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном. Начебто засвідчені консульськими установами країн Євросоюзу документи чоловіки надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали як батьки трьох неповнолітніх дітей.
Одного з клієнтів підозрюваної затримали на пункті пропуску Рава-Руська. За підроблені документи він заплатив майже 3 тис. дол. США.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної під вилучено комп'ютерну техніку, 20 підроблених печаток, мобільні телефони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Засновниками фонду, через який оформляли документи для виїзду «ухилянтів» за кордон, є депутати Житомирської облради.
https://www.zhitomir.info/ Житомир.info стало відомо, що засновниками фонду, через який оформлювали документи для виїзду «ухилянтів» за кордон, є депутати Житомирської обласної ради.
Переправляв «ухилянтів» за кордон Віталій Прокопчук, а документи на виїзд оформлював через https://opendatabot.ua/c/35841862 благодійний фонд «Розвиток Полісся» , серед засновників якого є його рідний брат Валерій Прокопчук - https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/16489-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html депутат Житомирської обласної ради з фракції «Слуга народу».
Серед засновників фонду є ще один депутат Житомирської обласної ради - https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/16514-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html Петро Козенюк , який був обраний від ОПЗЖ і https://www.zhitomir.info/news_202401.html до квітня 2021 року керував комунальним готелем «Україна».
Третій співзасновник фонду - колишній депутат Житомирської обласної ради (2010 - 2015 рр.) http://6.zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/174-za-alfavitom/295-dyachen.html Андрій Дяченко , який обирався від Партії регіонів, а у 2020 році https://www.zhitomir.info/news_194997.html балотувався в мери Житомира від партії «За майбутнє».