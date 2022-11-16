На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області викрито і повідомлено про підозру місцевій жительці за фактом переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч.3 ст. 332 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жінка підробляла свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном. Начебто засвідчені консульськими установами країн Євросоюзу документи чоловіки надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали як батьки трьох неповнолітніх дітей.

Одного з клієнтів підозрюваної затримали на пункті пропуску Рава-Руська. За підроблені документи він заплатив майже 3 тис. дол. США.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної під вилучено комп'ютерну техніку, 20 підроблених печаток, мобільні телефони.

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