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На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей

генпрокуратура

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області викрито і повідомлено про підозру місцевій жительці за фактом переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч.3 ст. 332 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жінка підробляла свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном. Начебто засвідчені консульськими установами країн Євросоюзу документи чоловіки надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали як батьки трьох неповнолітніх дітей.

Одного з клієнтів підозрюваної затримали на пункті пропуску Рава-Руська. За підроблені документи він заплатив майже 3 тис. дол. США.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної під вилучено комп'ютерну техніку, 20 підроблених печаток, мобільні телефони.

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На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей 01
На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей 02
На Волині викрили схему переправлення військовозобов’язаних через кордон шляхом підробки документів про народження дітей 03

Автор: 

кордон (4815) військовий обов’язок (92) Офіс Генпрокурора (3273)


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"Слуги" + ОПЗЖ + "За майбах"! = БРИГАДА.

Засновниками фонду, через який оформляли документи для виїзду «ухилянтів» за кордон, є депутати Житомирської облради.

https://www.zhitomir.info/ Житомир.info стало відомо, що засновниками фонду, через який оформлювали документи для виїзду «ухилянтів» за кордон, є депутати Житомирської обласної ради.

Переправляв «ухилянтів» за кордон Віталій Прокопчук, а документи на виїзд оформлював через https://opendatabot.ua/c/35841862 благодійний фонд «Розвиток Полісся» , серед засновників якого є його рідний брат Валерій Прокопчук - https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/16489-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html депутат Житомирської обласної ради з фракції «Слуга народу».

Серед засновників фонду є ще один депутат Житомирської обласної ради - https://zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/16514-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html Петро Козенюк , який був обраний від ОПЗЖ і https://www.zhitomir.info/news_202401.html до квітня 2021 року керував комунальним готелем «Україна».

Третій співзасновник фонду - колишній депутат Житомирської обласної ради (2010 - 2015 рр.) http://6.zt.gov.ua/index.php/oblasna-rada/struktura-ta-personi/deputatskij-korpus/174-za-alfavitom/295-dyachen.html Андрій Дяченко , який обирався від Партії регіонів, а у 2020 році https://www.zhitomir.info/news_194997.html балотувався в мери Житомира від партії «За майбутнє».
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16.11.2022 15:42 Відповісти
читаю вже не першу статтю на цю тематику і розумію: хто хоче виїхати - виїзджає. тільки гроші за це отримує не бюджет, звідки вони б пішли на армію, соціалку і все таке, а: чиновники, судді, лікарі, прикордонники, липові "волонтерські фонди", шахраї всіх мастей.
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16.11.2022 15:51 Відповісти
з бюджету грош також отримали б чиновники, судді, лікарі, прикордонники
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16.11.2022 16:20 Відповісти
пропонуєте не платити, хай напряму отримують з таких як в статті?
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16.11.2022 16:34 Відповісти
чому ж, тільки шлях цих грошей до казни дуже заплутаний, але.... шахраїв треба викривати, ловити, саджати та кофісковувати майно на користь держави..., десь так виглядає справедливість..
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16.11.2022 16:23 Відповісти
як мешканці Волині хотілося б знати на якому напрямку 'воює' любитель 'рускава міра' Свиридов Іван Ігорович, 1970 р.н.,який завдяки голові Волинської військової адміністрації Погуляйку затесався в ЗСУ? Колишній донецький регіонал, потім ' слуга народу', потім призначений без конкурсу Погуляйком директор 'служби автомобільних доріг у Волинській області', потім звільнений Погуляйком заднім числом через корупційний скандал, а тепер військовий ЗСУ, звичайно завдяки Погуляйку. Свиридов останні роки,перебуваючи на посаді на Волині, будучи 'слугою народу', спокійно їздив в окупований Донецьк приглянути за своєю нерухомістю ,у Крим на відпочинок і навіть в Ростов. В окупованому Донецьку народжувала його дочка, оскільки для народження в Києві чи Луцьку, за словами самого Свиридова, грошей у нього не було,а в окупованому Донецьку,виявляється, для них ця послуга безкоштовна.Можливо він під Бахмутом чи Авдіївкою? Дуже сумніваюсь. Зараз Свиридов робить спробу через суд поновитися на посаді на Волині,щоб далі красти гроші з великого будівництва. Скільки ще щурів 'рускава міра' крім Погуляйка і Свиридова з подачі президента було відправлено на Волинь і скільки їх тут ще сидить? Щоб не було ситуації,коли щось розмінували чи погано замінували, хотілося б знати, скільки таких затесалося в тероборону і в ЗСУ на території Волині,оскільки ми межуємо з ворогом. До якого сценарію готує Волинь свита президента?
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16.11.2022 16:25 Відповісти
 
 