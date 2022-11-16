Гіпотеза про падіння української ракети ППО на Польщу не змінює суті, відповідальність несе Росія, - прем’єрка Італії Мелоні

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що Росія несе відповідальність за те, що 15 листопада на територію Польщі впала ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці на тлі новин із Польщі ми запитали інформацію, зустрілися та порадилися з нашими союзниками. Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, суті не змінює, оскільки, на нашу думку, відповідальність за те, що сталося, цілком несе Росія", - зазначила вона.

Вона також додала, що Італія разом із її союзниками засудили ракетні атаки Москви.

Також читайте: Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте: Пєсков: Реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна"