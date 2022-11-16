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Новини Війна
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Гіпотеза про падіння української ракети ППО на Польщу не змінює суті, відповідальність несе Росія, - прем’єрка Італії Мелоні

мелоні,джорджа

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що Росія несе відповідальність за те, що 15 листопада на територію Польщі впала ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці на тлі новин із Польщі ми запитали інформацію, зустрілися та порадилися з нашими союзниками. Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, суті не змінює, оскільки, на нашу думку, відповідальність за те, що сталося, цілком несе Росія", - зазначила вона.

Вона також додала, що Італія разом із її союзниками засудили ракетні атаки Москви.

Також читайте: Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте: Пєсков: Реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна"

Автор: 

Італія (1586) Польща (8615) росія (65925) Мелоні Джорджа (154)


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Топ коментарі
+6
все вірно...
але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
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16.11.2022 15:50
+6
Не "можуть залетіти", а залетять і дуже скоро. От побачите
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16.11.2022 15:57
+3
вже всі висловилисья з цієї теми, розібралися та зробили висновки. Досить мусолити.
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16.11.2022 15:51
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все вірно...
але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
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16.11.2022 15:50 Відповісти
Не "можуть залетіти", а залетять і дуже скоро. От побачите
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16.11.2022 15:57 Відповісти
Ну так тому й бути хай самі потім занепокоюються
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16.11.2022 16:07 Відповісти
вже всі висловилисья з цієї теми, розібралися та зробили висновки. Досить мусолити.
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16.11.2022 15:51 Відповісти
Мде... Когда Саркози нужно было срочно убрать Каддафи, как потенциального свидетеля подкупа, то НАТО впряглась сразу...
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16.11.2022 15:52 Відповісти
а кстати - че он не засветил реально все переводі бабла, єто ведь тупо не убилось от-и до убиения Каддафи то
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16.11.2022 16:01 Відповісти
Логично, когда идёт война, то какие-то ракеты падают, когда войны нет, то все рады и счастливы.
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16.11.2022 15:58 Відповісти
лисина Криси смышно лосниться- А шо скажуть, бункер глибокий...
тупо ховається
жабка лиса, у неє тупо є лиса Остробрикін чи шо там, Шойгу, от і можна нести маячню. шкода нема Рейгана. викурити щура би.
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16.11.2022 15:59 Відповісти
Сцикуни натівські!
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16.11.2022 16:01 Відповісти
Настораживает скорость проведения расследования. С МН 17 полгода не могли справиться. А здесь Байден сказал готово и все в один голос затрубили. Пуйло будет довольно, теперь и Мариуполь он будет оспаривать, что это Украина разбомбила. Армянская приблуда Симонян сейчас бьется в экстазе.
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16.11.2022 16:02 Відповісти
Слава Богу, пронесло!
НАТО не оголосило нам війну...
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16.11.2022 16:22 Відповісти
НАТО по факту обосрали ляхи!!!и ничего кроме громких лозунгов,фраз и заявлений не зделало!х.... В сраку залетел,ждём следующий
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16.11.2022 18:12 Відповісти
Констатуємо, США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 16:47 Відповісти
Як раз у випадку розпаду РФ, ядерну зброю буде набагато легше зібрати в них, бо не буде *****, не буде золотовалютних відношень а санкції залишаться. Це Поволжя, Ставропілля та Краснодарський край можуть легко забезпечити своє населення їжею, а у решти будуть великі проблеми.
В обмін на їжу та ліки повіддають.

І ще одна, дуже важлива річ. У РФ закінчився титан ще у 2009-му, тому до 24 лютого вони 100% його закуповували в нас. Також 100% цирконію закупали в нас, а без нього неможливо робити ядерні боєголовки а завод у Красноярську...

Тобто у всіх крім Краснодарського краю буде ще гірше ніж у України у 1994-му році.

Просто байден був віце-президентом у Обами, котрий міг легко зупинити цю війну ще в березні 2014-го відправивши у Чорне море декілька фрегатів... Міротворці хренові.
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16.11.2022 17:01 Відповісти
Я мрію про найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
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16.11.2022 17:03 Відповісти
Якщо тільки одні США, то багато толку не буде. Потрібно праця декількох держав.
Я підтримаю те що каже полковник Черник и що я кажу вже декілька років - нам необхідне щоб РФ розпалася десь на 15 - 20 країн і ось тоді Україна нарешті відчує себе більш менш спокійно, у деякій безпеці.
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16.11.2022 17:18 Відповісти
Був би берлусконі прем'єром, вже б гівном зійшов.
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16.11.2022 16:50 Відповісти
Ось і відповідь чия то ракета. Гіпотеза - за визначенням то припущення, а не ствердження. А от же ракета російська. Але прикрилися українцями, бо бояться війни. Сподіваюсь що висновки будуть правильними - знищення літаками НАТО росіянського флоту та літаків-бомбардувальників, да би ці утворення не наражали на небезпеку оточуючі країни. А нашим горе-коментувачам трохи б позатикатися про українську ракету.
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16.11.2022 17:15 Відповісти
Можливо у цієї Мелоні є яйця, на відміну від попередників. Але вона з упряжки Берлусконі, що сильно її знецінює.
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16.11.2022 18:18 Відповісти
Польские трактористы напряглись.
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16.11.2022 18:23 Відповісти
кацапы гребаные не переживайте скоро буде.булки разминайте обсосы.
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16.11.2022 18:41 Відповісти
 
 