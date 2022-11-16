Гіпотеза про падіння української ракети ППО на Польщу не змінює суті, відповідальність несе Росія, - прем’єрка Італії Мелоні
Глава італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що Росія несе відповідальність за те, що 15 листопада на територію Польщі впала ракета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні вранці на тлі новин із Польщі ми запитали інформацію, зустрілися та порадилися з нашими союзниками. Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, суті не змінює, оскільки, на нашу думку, відповідальність за те, що сталося, цілком несе Росія", - зазначила вона.
Вона також додала, що Італія разом із її союзниками засудили ракетні атаки Москви.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає ознак" того, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була "навмисним ударом" по країні.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
тупо ховається
жабка лиса, у неє тупо є лиса Остробрикін чи шо там, Шойгу, от і можна нести маячню. шкода нема Рейгана. викурити щура би.
НАТО не оголосило нам війну...
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
В обмін на їжу та ліки повіддають.
І ще одна, дуже важлива річ. У РФ закінчився титан ще у 2009-му, тому до 24 лютого вони 100% його закуповували в нас. Також 100% цирконію закупали в нас, а без нього неможливо робити ядерні боєголовки а завод у Красноярську...
Тобто у всіх крім Краснодарського краю буде ще гірше ніж у України у 1994-му році.
Просто байден був віце-президентом у Обами, котрий міг легко зупинити цю війну ще в березні 2014-го відправивши у Чорне море декілька фрегатів... Міротворці хренові.
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
Я підтримаю те що каже полковник Черник и що я кажу вже декілька років - нам необхідне щоб РФ розпалася десь на 15 - 20 країн і ось тоді Україна нарешті відчує себе більш менш спокійно, у деякій безпеці.