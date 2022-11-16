Інцидент з ракетою не нашкодить відносинам України і НАТО, - посол Естонії в Альянсі Луйк
Навіть якщо ракета, що вразила Польщу у вівторок вдень, була випущена Україною, то в будь-якому разі справжнім винуватцем інциденту є Росія, яка веде агресивну війну, і тому цей інцидент не зашкодить відносинам між Україною і НАТО.
Про це заявив посол Естонії в Альянсі Юрі Луйк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми досі точно не знаємо, звідки вона була запущена. Але навіть якщо це випадкова ракета, пов'язана з боротьбою України проти російських окупантів і проти шквалу ракет, запущених вчора російською стороною, то зрозуміло, що її було випущено через випадковість або технічну помилку, і це жодним чином не зашкодить відносинам між країнами НАТО та Україною", - сказав Луйк.
"Як було сказано, надання допомоги Україні буде продовжено повною мірою, і, безумовно, що більше ми надішлемо до України якісної західної техніки ППО, то ефективнішою буде Україна у своїх діях зі знищення російських ракет", - додав посол після засідання Північноатлантичної ради, на якій обговорювали інцидент.
За словами Луйка, розслідування ще триває, і поки зарано ухвалювати остаточні рішення. "Ясно те, що це випадковий інцидент, а не навмисний напад на територію НАТО", - зазначив він.
Також, за словами Луйка, точно відомо, що це ракета російського виробництва, але звідки саме її було запущено, ще належить з'ясувати.
"Остаточна визначеність настане, коли будуть отримані результати розслідування, - сказав посол. - Найважливішим, на мій погляд, є те, що на засіданні Північноатлантичної ради було наголошено, що це провина Росії, провина російського керівництва, і допомога Україні має продовжуватися в тому самому масштабі або навіть більше. Тож у цьому сенсі висновки, які були зроблені на цьому засіданні, були дуже правильними й актуальними".
"Ясно і те, що кому б не належала ця ракета, винуватцем є Росія з її повномасштабною агресією проти України, - додав Луйк. - Учора в напрямку України було випущено понад 100 ракет, тож немає сумнівів у тому, хто стоїть за цією ракетою, незалежно від того, кому вона належить".
За словами посла, всі країни НАТО переконані в тому, що це був випадковий інцидент і немає ризику, що за ним буде більш масштабна атака, тому не було визнано за необхідне задіяти 4-ту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації з іншими членами Альянсу.
"Звичайно, це не означає, що не буде подальших консультацій протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. Я також вважаю, що досить швидко буде зроблено висновок про те, звідки і ким була випущена ця ракета. Я не думаю, що це розслідування займе багато часу", - додав Луйк.
На запитання, чи планує НАТО захистити певну частину повітряного простору Західної України, щоб жодна російська чи будь-чия ще ракета не змогла приземлитися на території країн НАТО, Луйк відповів, що наразі таких планів немає.
"Наразі немає жодних планів, які безпосередньо пов'язані з будь-якими кроками НАТО на території України", - сказав Луйк.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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Адже координати місця удару: 50.4709, 23.9343 - це локації Києва - по широті і Львова - по довготі.
Тобто, рашисти умисно чи через помилку у зчитуванні цифрових даних таблиці цілей зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19
Українська влада повинна чітко заявити, що ракета кацапська і не підігрувати цій західній сцікопіхоті. Нехай захищаюь свій "дюйм"
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
Є багато теорій. Деякі такі ж легковажні, як вибух зернового пилу. На мою думку, є два варіанти: москвичі неправильно ввели цільові дані, або ракета відмовила. Наразі найчастіше пишуть, що це українська зенітна ракета. Але ефективна зенітна ракета, не влучивши в ціль, самознищується і вибухає в повітрі. Якщо він не був несправним.
Нехай заявить, що то не українська ракета. Якщо він та командування ППО в цьому впевнені.
Нещасний випадок.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит молоток
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Ray
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592809743206477832 5 ч
После безответного ракетного обстрела Польши россиянами, главный вывод: На вероятные удары рФ оружием массового поражения по Украине, украинцам нужно самим решать, как отвечать. НАТО будет долго определять тип ядерной бомбы и попадает ли заражение радиацией ЕС под 5 статью.
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
В цій ситуації головне з боку України, не робити поспішних кроків, особливо посадовцям, які напевно не можуть знати про приналежність ракети, що впала в Польщі.
Так, дуже неприємно бути відповідальними у випадковому інциденті, але якщо таки то ракета нашого ППО, то краще визнати провину. Ніяких наслідків для країни це мати не буде, про що попередили західні лідери. А от уперте заперечення своєї вини, при наявності протилежних доказів, призведе до закріплення статусу брехунів. І це буде справжньою ганьбою і в цьому випадку може призвести до перегляду відношення збоку Заходу. Нам такого не треба.
Коротше, треба не поспішати з гаслами і обвинуваченнями, а ретельно розібратися в ситуації.
А казали два експерти. Один невідомо звідкіля, а другий з нашого Міноборони. Тобто з логіки слідства - зацікавлена сторона.
Тай й висновки про Х-101 були попередніми, що як я розумію, базувались на фото уламків.
Для любителів конспірологію хочу сказати, що наші військові визнали факт роботи ППО у тому районі.
По логіці ракета повинна була самоліквідуватися. Якщо вона справна... В іншому випадку може бути все що завгодно. Це ж наслєдіє совка.
"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - зазначив Данілов.
"Я розумію бажання та позицію США сказати, що це були ракети, випущені Україною з метою збити російські ракети. Але в українських С-300 є особливості: у неї є система самоліквідації - якщо вона не потрапляє в ціль, вона вибухає. Спрацювати, як ракета класу земля-земля, вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що уламки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля". - наголосив Олег Жданов.
Також він додав, що такі боєголовки мають високоточне влучання, вони можуть відхилятися від цілі на 20-30 метрів. Водночас ПВО Польщі їх не помітила тому, що це крилата ракета. Вона може маневрувати у просторі та летить на низькій висоті.