Інцидент з ракетою не нашкодить відносинам України і НАТО, - посол Естонії в Альянсі Луйк

Навіть якщо ракета, що вразила Польщу у вівторок вдень, була випущена Україною, то в будь-якому разі справжнім винуватцем інциденту є Росія, яка веде агресивну війну, і тому цей інцидент не зашкодить відносинам між Україною і НАТО.

Про це заявив посол Естонії в Альянсі Юрі Луйк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми досі точно не знаємо, звідки вона була запущена. Але навіть якщо це випадкова ракета, пов'язана з боротьбою України проти російських окупантів і проти шквалу ракет, запущених вчора російською стороною, то зрозуміло, що її було випущено через випадковість або технічну помилку, і це жодним чином не зашкодить відносинам між країнами НАТО та Україною", - сказав Луйк.

"Як було сказано, надання допомоги Україні буде продовжено повною мірою, і, безумовно, що більше ми надішлемо до України якісної західної техніки ППО, то ефективнішою буде Україна у своїх діях зі знищення російських ракет", - додав посол після засідання Північноатлантичної ради, на якій обговорювали інцидент.

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За словами Луйка, розслідування ще триває, і поки зарано ухвалювати остаточні рішення. "Ясно те, що це випадковий інцидент, а не навмисний напад на територію НАТО", - зазначив він.

Також, за словами Луйка, точно відомо, що це ракета російського виробництва, але звідки саме її було запущено, ще належить з'ясувати.

"Остаточна визначеність настане, коли будуть отримані результати розслідування, - сказав посол. - Найважливішим, на мій погляд, є те, що на засіданні Північноатлантичної ради було наголошено, що це провина Росії, провина російського керівництва, і допомога Україні має продовжуватися в тому самому масштабі або навіть більше. Тож у цьому сенсі висновки, які були зроблені на цьому засіданні, були дуже правильними й актуальними".

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"Ясно і те, що кому б не належала ця ракета, винуватцем є Росія з її повномасштабною агресією проти України, - додав Луйк. - Учора в напрямку України було випущено понад 100 ракет, тож немає сумнівів у тому, хто стоїть за цією ракетою, незалежно від того, кому вона належить".

За словами посла, всі країни НАТО переконані в тому, що це був випадковий інцидент і немає ризику, що за ним буде більш масштабна атака, тому не було визнано за необхідне задіяти 4-ту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації з іншими членами Альянсу.

"Звичайно, це не означає, що не буде подальших консультацій протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. Я також вважаю, що досить швидко буде зроблено висновок про те, звідки і ким була випущена ця ракета. Я не думаю, що це розслідування займе багато часу", - додав Луйк.

На запитання, чи планує НАТО захистити певну частину повітряного простору Західної України, щоб жодна російська чи будь-чия ще ракета не змогла приземлитися на території країн НАТО, Луйк відповів, що наразі таких планів немає.

"Наразі немає жодних планів, які безпосередньо пов'язані з будь-якими кроками НАТО на території України", - сказав Луйк.

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Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.