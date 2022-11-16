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Новини
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Інцидент з ракетою не нашкодить відносинам України і НАТО, - посол Естонії в Альянсі Луйк

ракета,польща

Навіть якщо ракета, що вразила Польщу у вівторок вдень, була випущена Україною, то в будь-якому разі справжнім винуватцем інциденту є Росія, яка веде агресивну війну, і тому цей інцидент не зашкодить відносинам між Україною і НАТО.

Про це заявив посол Естонії в Альянсі Юрі Луйк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми досі точно не знаємо, звідки вона була запущена. Але навіть якщо це випадкова ракета, пов'язана з боротьбою України проти російських окупантів і проти шквалу ракет, запущених вчора російською стороною, то зрозуміло, що її було випущено через випадковість або технічну помилку, і це жодним чином не зашкодить відносинам між країнами НАТО та Україною", - сказав Луйк.

"Як було сказано, надання допомоги Україні буде продовжено повною мірою, і, безумовно, що більше ми надішлемо до України якісної західної техніки ППО, то ефективнішою буде Україна у своїх діях зі знищення російських ракет", - додав посол після засідання Північноатлантичної ради, на якій обговорювали інцидент.

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За словами Луйка, розслідування ще триває, і поки зарано ухвалювати остаточні рішення. "Ясно те, що це випадковий інцидент, а не навмисний напад на територію НАТО", - зазначив він.

Також, за словами Луйка, точно відомо, що це ракета російського виробництва, але звідки саме її було запущено, ще належить з'ясувати.

"Остаточна визначеність настане, коли будуть отримані результати розслідування, - сказав посол. - Найважливішим, на мій погляд, є те, що на засіданні Північноатлантичної ради було наголошено, що це провина Росії, провина російського керівництва, і допомога Україні має продовжуватися в тому самому масштабі або навіть більше. Тож у цьому сенсі висновки, які були зроблені на цьому засіданні, були дуже правильними й актуальними".

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"Ясно і те, що кому б не належала ця ракета, винуватцем є Росія з її повномасштабною агресією проти України, - додав Луйк. - Учора в напрямку України було випущено понад 100 ракет, тож немає сумнівів у тому, хто стоїть за цією ракетою, незалежно від того, кому вона належить".

За словами посла, всі країни НАТО переконані в тому, що це був випадковий інцидент і немає ризику, що за ним буде більш масштабна атака, тому не було визнано за необхідне задіяти 4-ту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації з іншими членами Альянсу.

"Звичайно, це не означає, що не буде подальших консультацій протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. Я також вважаю, що досить швидко буде зроблено висновок про те, звідки і ким була випущена ця ракета. Я не думаю, що це розслідування займе багато часу", - додав Луйк.

На запитання, чи планує НАТО захистити певну частину повітряного простору Західної України, щоб жодна російська чи будь-чия ще ракета не змогла приземлитися на території країн НАТО, Луйк відповів, що наразі таких планів немає.

"Наразі немає жодних планів, які безпосередньо пов'язані з будь-якими кроками НАТО на території України", - сказав Луйк.

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Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

НАТО (6513) Польща (8615) ракети (4057) Естонія (1642) Луйк (5)


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Топ коментарі
+24
Я щось впевнений, що ракета таки русская, а НАТО просто боїться так званої ескалації. Так як зі знищенням літака Лєха Качинського.
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16.11.2022 16:15
+23
Вся це історія з ракетою-пво дуже смердить, а обісралось тут Нато на чолі з США. Дивлюсь польські ресурси з коментарями очевидців: всі як один кажуть, що було 2 вибухи і 2 поштовхи один за другим, причому поштовхи були такими сильними, що люди селах за 10-15км і відчyвали їх і думали що то землетрус. До того ж спочатку з'явилась інформація, що ракету(одну з ракет?) ідентифікували як x-101, але після розмов з Байденом x-101 мутувала в ппо, яке, мабуть, зрикошетило від прикордонного стовпчика і опинилось на території Польщі.
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
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16.11.2022 16:19
+14
Схоже, що і "відносинам з Рашкою" воно НЕ нашкодить, раз пішла така риторика.
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16.11.2022 16:15
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Заяви про те, що удар біля селища Przewodow - від ракети ППО, є принаймні сумнівними.
Адже координати місця удару: 50.4709, 23.9343 - це локації Києва - по широті і Львова - по довготі.
Тобто, рашисти умисно чи через помилку у зчитуванні цифрових даних таблиці цілей зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19
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16.11.2022 16:14 Відповісти
Гівна цим імпотентам на лопаті, а не "українська ракета".
Українська влада повинна чітко заявити, що ракета кацапська і не підігрувати цій західній сцікопіхоті. Нехай захищаюь свій "дюйм"
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16.11.2022 16:47 Відповісти
А не будут подигрывать,оружие и деньги не дадут!
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16.11.2022 18:18 Відповісти
Так, і це має назву шантаж.
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16.11.2022 18:29 Відповісти
Так они не обязаны,и не должны!какой шантаж?у них войны нет.
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16.11.2022 18:42 Відповісти
Схоже, що і "відносинам з Рашкою" воно НЕ нашкодить, раз пішла така риторика.
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16.11.2022 16:15 Відповісти
Цікаво, а що було б, якщо ракета справді була випущена з раші?
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16.11.2022 16:15 Відповісти
Також би сказали ,що ракета летіла на Україну ,але ми на неї трохи подули і вона впала на Польщу !!!
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16.11.2022 17:04 Відповісти
Я щось впевнений, що ракета таки русская, а НАТО просто боїться так званої ескалації. Так як зі знищенням літака Лєха Качинського.
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16.11.2022 16:15 Відповісти
Вся це історія з ракетою-пво дуже смердить, а обісралось тут Нато на чолі з США. Дивлюсь польські ресурси з коментарями очевидців: всі як один кажуть, що було 2 вибухи і 2 поштовхи один за другим, причому поштовхи були такими сильними, що люди селах за 10-15км і відчyвали їх і думали що то землетрус. До того ж спочатку з'явилась інформація, що ракету(одну з ракет?) ідентифікували як x-101, але після розмов з Байденом x-101 мутувала в ппо, яке, мабуть, зрикошетило від прикордонного стовпчика і опинилось на території Польщі.
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
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16.11.2022 16:19 Відповісти
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16.11.2022 16:21 Відповісти
Teorii jest bardzo dużo. Niektóre niepoważne jak wybuch pyłu zbożowego. Moim zdaniem są dwie możliwości: moskale źle wpisali dane celu lub awaria rakiety. Obecnie najczęściej pisze się, że to jednak ukraińska rakieta przeciwlotnicza. Ale sprawna rakieta przeciwlotnicza gdy nie trafi w cel ulega samolikwidacji i eksploduje w powietrzu. Chyba że była niesprawna.
Є багато теорій. Деякі такі ж легковажні, як вибух зернового пилу. На мою думку, є два варіанти: москвичі неправильно ввели цільові дані, або ракета відмовила. Наразі найчастіше пишуть, що це українська зенітна ракета. Але ефективна зенітна ракета, не влучивши в ціль, самознищується і вибухає в повітрі. Якщо він не був несправним.
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16.11.2022 16:35 Відповісти
Ну Зєля ж "правдоруб", ліпе партнерам в очі що хоче.
Нехай заявить, що то не українська ракета. Якщо він та командування ППО в цьому впевнені.
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16.11.2022 16:22 Відповісти
ракета російська, з цим ніхто і не сперечается. Але випущено на жаль із території України. Підстав не вірити країнам НАТО немає.
Нещасний випадок.
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16.11.2022 16:22 Відповісти
Літак Лєха Качинського також в березу стукнувся. Усі країни НАТО з цим погодилися. Бо ж не починати через "якусь там дурницю" війну.
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16.11.2022 16:25 Відповісти
Так само як збитий МН-17 , "всього лиш" 298 загиблих, дрібничка не варта уваги...
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16.11.2022 16:55 Відповісти
Нато через два дня: "А был ли трактор?"
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16.11.2022 16:15 Відповісти
о, світло дали ) ну хоч по графіку )
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16.11.2022 16:15 Відповісти
Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак принимают участие в экстренной встрече лидеров на саммите G20 после того, как ракета упала в Польше недалеко от границы с Украиной в среду, 16 ноября 2022 года, в Нуса-Дуа, Индонезия. (Леон Нил
Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит молоток
--------
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16.11.2022 16:27 Відповісти
Ну типа пуйло уже не при делах! Чудны дела твои!
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16.11.2022 16:28 Відповісти
вони *******?
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16.11.2022 16:31 Відповісти


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592809743206477832 5 ч

После безответного ракетного обстрела Польши россиянами, главный вывод: На вероятные удары рФ оружием массового поражения по Украине, украинцам нужно самим решать, как отвечать. НАТО будет долго определять тип ядерной бомбы и попадает ли заражение радиацией ЕС под 5 статью.
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16.11.2022 16:32 Відповісти
...а потім почне натякати що це Україна сама себе обстріляла ЯЗ....
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16.11.2022 16:55 Відповісти
Ага, і що саме хрінове що досить швидко прийдуть до висновку що то ми самі себе підірвали.
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16.11.2022 17:02 Відповісти
Очень похоже на то,что это наши Зеленые долбоебы обосрались,- им не впервой,и это повод клянчит больше денег...
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16.11.2022 17:03 Відповісти
Дивна історія..Спочатку всі говорили що це рос крилата ракета Х-101,а тепер Захід туманно натякає на українську ракету ППО....А чому мовчить Зе-главковерх України? а то виходить що укрППО навмисно било по Польщі...
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16.11.2022 16:53 Відповісти
якщо мова про українську ракету, то там має бути наш експерт
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
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16.11.2022 16:59 Відповісти
якщо мова про українську ракету, то там має бути наш експерт
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
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16.11.2022 17:03 Відповісти
Я розумію, що нам хотілося б, щоб ракета була саме російською і якась вірогідність того, що вона може бути російською таки є. Але дійти однозначних висновків можна буде тільки після незалежного обстеження уламків, з залученням усіх сторін.
В цій ситуації головне з боку України, не робити поспішних кроків, особливо посадовцям, які напевно не можуть знати про приналежність ракети, що впала в Польщі.
Так, дуже неприємно бути відповідальними у випадковому інциденті, але якщо таки то ракета нашого ППО, то краще визнати провину. Ніяких наслідків для країни це мати не буде, про що попередили західні лідери. А от уперте заперечення своєї вини, при наявності протилежних доказів, призведе до закріплення статусу брехунів. І це буде справжньою ганьбою і в цьому випадку може призвести до перегляду відношення збоку Заходу. Нам такого не треба.
Коротше, треба не поспішати з гаслами і обвинуваченнями, а ретельно розібратися в ситуації.
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16.11.2022 17:16 Відповісти
як за день крилата ракета Х-101 ,яких нема в України, перетворилася на укрзенітну ракету невідомої марки? і чому НАТО вже розібралося....але без України?
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16.11.2022 17:30 Відповісти
Отож бо. А коли спочатку всі казали, що то (уйло, то Ната казала не робити висновків без експертизи. А тут всіх нат скликали за ніч і вирішили - нехай буде укр ракета. А наше МЗС що? Хаває?
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16.11.2022 17:46 Відповісти
А хто казав про Х101 спочатку?
А казали два експерти. Один невідомо звідкіля, а другий з нашого Міноборони. Тобто з логіки слідства - зацікавлена сторона.
Тай й висновки про Х-101 були попередніми, що як я розумію, базувались на фото уламків.
Для любителів конспірологію хочу сказати, що наші військові визнали факт роботи ППО у тому районі.
По логіці ракета повинна була самоліквідуватися. Якщо вона справна... В іншому випадку може бути все що завгодно. Це ж наслєдіє совка.
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16.11.2022 18:25 Відповісти
секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він також зазначив, що Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам українських Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - зазначив Данілов.
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16.11.2022 17:28 Відповісти
❕ Украина признала факт использования ПВО рядом с местом падения ракеты в Польше, - сообщает CNN.
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16.11.2022 17:32 Відповісти
цитата:
"Я розумію бажання та позицію США сказати, що це були ракети, випущені Україною з метою збити російські ракети. Але в українських С-300 є особливості: у неї є система самоліквідації - якщо вона не потрапляє в ціль, вона вибухає. Спрацювати, як ракета класу земля-земля, вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що уламки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля". - наголосив Олег Жданов.
Також він додав, що такі боєголовки мають високоточне влучання, вони можуть відхилятися від цілі на 20-30 метрів. Водночас ПВО Польщі їх не помітила тому, що це крилата ракета. Вона може маневрувати у просторі та летить на низькій висоті.
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16.11.2022 17:38 Відповісти
З таким настроєм,вони навряд чи захочуть воювати за країни Балтії і за Польщу,навіть,якщо буде реальне вторгнення рашистів,а не провокація.
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16.11.2022 17:48 Відповісти
Пофіг. Україна вже не хоче в таке НАТО
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16.11.2022 17:52 Відповісти
 
 