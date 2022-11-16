США, Нідерланди та Чехія працюють разом над наданням Україні сучасних танків, - Остін

Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Чехія разом працюють, аби надати Україні сучасні танки.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Остін також розповів про 7 країн, які або вже передали Україні обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити й воно в процесі доставлення.

"Ми розуміємо роль зібрання цієї контактної групи, адже нам дуже важливо координувати ту підтримку, яку потребує Україна. Ми розуміємо, що 7 країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставлення. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", - сказав посадовець.

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За словами Остіна, світ бачить успіхи ЗСУ та повинен підтримувати Україну надалі.

"Ми також впроваджуємо індустріальну програму від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Ми передбачаємо збільшення підтримки України та продовжимо навчати військових, а також надавати додаткове оборонне обладнання. ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив Остін.

Міністр також додав, що партнери повинні зробити більше, ніж можуть, щоб задовольнити ті потреби, які зараз виникають в Україні, зокрема з забезпечення безперебійної подачі електроенергії та опалення.

Нагадаємо, 16 листопада проходить сьоме засідання у форматі "Рамштайн".

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Шосте засідання глав оборонних відомств у форматі "Рамштайн", до якого увійшли близько 50 країн, відбулось у жовтні в Брюсселі.

За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.