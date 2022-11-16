США, Нідерланди та Чехія працюють разом над наданням Україні сучасних танків, - Остін
Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Чехія разом працюють, аби надати Україні сучасні танки.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Остін також розповів про 7 країн, які або вже передали Україні обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити й воно в процесі доставлення.
"Ми розуміємо роль зібрання цієї контактної групи, адже нам дуже важливо координувати ту підтримку, яку потребує Україна. Ми розуміємо, що 7 країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставлення. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", - сказав посадовець.
За словами Остіна, світ бачить успіхи ЗСУ та повинен підтримувати Україну надалі.
"Ми також впроваджуємо індустріальну програму від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Ми передбачаємо збільшення підтримки України та продовжимо навчати військових, а також надавати додаткове оборонне обладнання. ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив Остін.
Міністр також додав, що партнери повинні зробити більше, ніж можуть, щоб задовольнити ті потреби, які зараз виникають в Україні, зокрема з забезпечення безперебійної подачі електроенергії та опалення.
Нагадаємо, 16 листопада проходить сьоме засідання у форматі "Рамштайн".
Шосте засідання глав оборонних відомств у форматі "Рамштайн", до якого увійшли близько 50 країн, відбулось у жовтні в Брюсселі.
За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.
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А от ******* танки нам допоможуть... Все те саме, окрім підкресленого. Підкреслене замініти на "звільняти"
Нагадаємо, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.
Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".
Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.
Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.
Он нижче двоє щось хочуть з себе видавити, але виходить або не про зброю, або не про Швейцарію. 😁
С https://ru.wikipedia.org/wiki/1939 1939 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырьё, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырьё, продукты питания.
По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
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Они не снаряды поставляли Германии, а станки для их производства, а также металл для пушек и снарядов, танков, порох
И только в условиях начавшегося разгрома стран Оси поставки в Германию снижались, а в 1944 году был запрещён транзит немецких и итальянских военных грузов
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Вот такой у Швейцарии "нейтралитет"
Це докорінно відрізняється від того, що і в кого купувала Швейцарія.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . Те еще спасибо за рекламу скажут !!!!
Штаты очень долго запрягают И вот ето **** по капельке по глоточку .Разделили помощь по 400 лямов . Тут войну можно было бы уже закончить если бы онирожали быстрее свой лендлиз .
Украина для американцев горячий жар руками разгребает . Чтобы потом американцы и перед выборцами и перед всякими талибами с китайцами могли сказать : "вот видите американское оружие дает ***** руснявым " ведите себя тихо или тоже прилетит . Поетому это не украина должна америке а украина с америкой сейчас по сути геополитические союзники !
Европа с Амирикой теперь должны украинцам ，не много не мало я думаю речь должна идти о триллионе долларов .
Премьер Британии Сунак мочит рабZeю в сортире...🤣🤣🤣
Шариковы рабZeи...Сэээррр
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✌️💙💛