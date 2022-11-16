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США, Нідерланди та Чехія працюють разом над наданням Україні сучасних танків, - Остін

остін,ллойд

Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Чехія разом працюють, аби надати Україні сучасні танки.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Остін також розповів про 7 країн, які або вже передали Україні обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити й воно в процесі доставлення.

"Ми розуміємо роль зібрання цієї контактної групи, адже нам дуже важливо координувати ту підтримку, яку потребує Україна. Ми розуміємо, що 7 країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставлення. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", - сказав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін відкрив сьоме засідання у форматі "Рамштайн": Жорстокість Росії лише посилює нашу рішучість

За словами Остіна, світ бачить успіхи ЗСУ та повинен підтримувати Україну надалі.

"Ми також впроваджуємо індустріальну програму від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Ми передбачаємо збільшення підтримки України та продовжимо навчати військових, а також надавати додаткове оборонне обладнання. ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив Остін.

Міністр також додав, що партнери повинні зробити більше, ніж можуть, щоб задовольнити ті потреби, які зараз виникають в Україні, зокрема з забезпечення безперебійної подачі електроенергії та опалення.

Нагадаємо, 16 листопада проходить сьоме засідання у форматі "Рамштайн".

Також читайте: Парламент Чехії визнав терористичним режим в РФ

Шосте засідання глав оборонних відомств у форматі "Рамштайн", до якого увійшли близько 50 країн, відбулось у жовтні в Брюсселі.

За підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба.

Автор: 

Нідерланди (1584) США (23335) танк (2082) Чехія (1651) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11
То гівно, а не ******* танки.
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16.11.2022 17:14
+9
Як нацистам, то були готові поставляти. А як зараз Україні, то ніт-ніт: ми нейтральні / просто така конституція
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16.11.2022 16:54
+7
Стосовно танків , то у нам добре працює рашинський ленд - ліз
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16.11.2022 16:44
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Стосовно танків , то у нам добре працює рашинський ленд - ліз
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16.11.2022 16:44 Відповісти
То гівно, а не ******* танки.
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16.11.2022 17:14 Відповісти
Це дуже забавно, що Ваш коментар оцензуровано. Що поганого в слові "*******"?
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17.11.2022 12:29 Відповісти
Он потому и работает хорошо, потому что в основном это говно которое тупо сломалось прямо на поле боя даже без огневого контакта.
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16.11.2022 20:20 Відповісти
Треба було раніше пульнути...
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16.11.2022 16:47 Відповісти
"ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію." Джерело:

А от ******* танки нам допоможуть... Все те саме, окрім підкресленого. Підкреслене замініти на "звільняти"
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16.11.2022 16:49 Відповісти
а снаряды к этим танкам, производит швейцария. она и будет их поставлять.
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16.11.2022 16:50 Відповісти
Як нацистам, то були готові поставляти. А як зараз Україні, то ніт-ніт: ми нейтральні / просто така конституція
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16.11.2022 16:54 Відповісти
да может просто добра, наворованного украинскими алигархами, хранится в швейцарских банках куда меньше, чем денег наворованных парашными дгузьями *****..
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16.11.2022 17:04 Відповісти
Рахунки найбагатшого олігарха росії заблокувала Швейцарія
Нагадаємо, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.
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16.11.2022 20:59 Відповісти
А снаряди до Гепардів не дозволяє Німеччіни передати Україні
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17.11.2022 12:30 Відповісти
Можна фактів про поставки Швейцарією зброї будь-кому під час ДСВ?
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16.11.2022 17:13 Відповісти
вангую: фактів не буде
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16.11.2022 17:20 Відповісти
Саме так.
Он нижче двоє щось хочуть з себе видавити, але виходить або не про зброю, або не про Швейцарію. 😁
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16.11.2022 19:18 Відповісти
Википедия

С https://ru.wikipedia.org/wiki/1939 1939 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырьё, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырьё, продукты питания.

По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
==
Они не снаряды поставляли Германии, а станки для их производства, а также металл для пушек и снарядов, танков, порох
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16.11.2022 18:22 Відповісти
В период с 1939 по 1944 год экспорт товаров в Германию значительно превысил показатели экспорта в союзные страны - в частности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
И только в условиях начавшегося разгрома стран Оси поставки в Германию снижались, а в 1944 году был запрещён транзит немецких и итальянских военных грузов
---
Вот такой у Швейцарии "нейтралитет"
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16.11.2022 18:25 Відповісти
Які саме товари? Невже зброя та снаряди?
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16.11.2022 19:14 Відповісти
Вибач, але заради справедливості - 1941-1942 вироблені у Цюріху Ерлікон 20 мм. авіаційні гармати «MG-FF/M», (озброєні літаки Німеччини, та також і країн антигітлерівської коаліції),, годинникових механізми, -використовувалися як підривники... ну і "відмивання" рейх марки у валюту за яку нацисти купували все що їм було потрібно. Тому гітлер і не напав на Швейцарію, бо так було вигідніше. Швейцарії були продані "мессери" - явно ж не за красиві очі. Ну імутка з золотом що йшло з концтаборів і конвертувалась у валюту. Але то все за "семі печатямі". Був якось під тиском на Швейцарію короткочасно відкритий доступ до банківської таємниці, але потім знову замок і гуляйте всі полем.
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16.11.2022 18:38 Відповісти
Я питав, яку зброю і кому поставляла Швейцарія.

Це докорінно відрізняється від того, що і в кого купувала Швейцарія.
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16.11.2022 19:16 Відповісти
Дли того хто в танку не полінуюсь " 1941-1942 вироблені у Цюріху Ерлікон 20 мм. авіаційні гармати «MG-FF/M», (озброєні літаки Німеччини, та також і країн антигітлерівської коаліції),, годинникових механізми, -використовувалися як підривники... ну і "відмивання" рейх марки у валюту за яку нацисти купували все що їм було потрібно." А з поганим зором к дохтуру на....
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20.11.2022 20:19 Відповісти
Швейцарія - нейтральна федеративна республіка в Західній Європі.
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16.11.2022 21:03 Відповісти
Нічого Швейцарія нацистам не постачала, збивала німецькі літаки, давала США вивчати посаджені літаки люфтваффе. Мені їх прзиція в масть, але ***** піздвти
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17.11.2022 00:38 Відповісти
Кто сказал?
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16.11.2022 17:09 Відповісти
логика поставки "гепардов"
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16.11.2022 17:14 Відповісти
Швейцарія приймала біженців з України з лютого 2022 року. Станом на 10 серпня 2022 року в країні зареєстровано 60000 біженців-українців із Статусом С. Попри це Швейцарія відмовилася надавати Україні зброю, посилаючись на свій нейтральний статус. (Вікіпедія).
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16.11.2022 21:01 Відповісти
абрамси-тільки для оборони США від мексиканських загарбників
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16.11.2022 16:52 Відповісти
Ну или афганцам в крайнем случае
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16.11.2022 17:10 Відповісти
Що таке ******* танки? Не т72, а т72б3?
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16.11.2022 16:52 Відповісти
Не т-34, значіть *******.
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16.11.2022 16:55 Відповісти
кращє атакмс та томагавки
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16.11.2022 16:56 Відповісти
І те і те потрібно - зовсім різне призначення.
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16.11.2022 17:47 Відповісти
Хмм.. в Нідерландів жодного танка нема. Шо вони збираються поставляти? Може якесь ремонтне обладнання?
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16.11.2022 16:59 Відповісти
В них було 84 Леопард 1А-5 на зббериганні на 2016 рік.
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16.11.2022 17:58 Відповісти
В 2019 розмовляв з чуваком, який обслуговував ті танки. Він сказав шо більше нема. Все продали.
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16.11.2022 18:05 Відповісти
Пиз.ди - пиз.ди, моя губа. Могли дать втихаря уже давно. А теперь всё понятно, - пустой трёп.
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16.11.2022 17:07 Відповісти
Втиху нічого не буває.
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16.11.2022 17:30 Відповісти
Понятно тобі стане коли їх в бінокль побачиш))
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16.11.2022 17:51 Відповісти
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.

А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).

Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 17:13 Відповісти
Не боять, а не бажають. Про розпад - так, недавно навіть публікації про це була. Не хочуть вони дарувати рашку Китаю..
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16.11.2022 18:01 Відповісти
Сча пособирают остатки Т-72 по всем бывшим странам СЭВ и из частных коллекций
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16.11.2022 17:17 Відповісти
Раздавить донецкую группировку орков абрамсовским сапогом
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16.11.2022 17:26 Відповісти
А можна нам танки з вертикальним взльотом і прольотам кілометрів так на 500? І з задніми стабілізаторами польоту.
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16.11.2022 17:28 Відповісти
Нинішня війна, це не зовсім війна танків, як це було у 2 Світову. А дальнобійної артилерії. Танки з'являються, коли артилерія придавлена артилерією.
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16.11.2022 17:31 Відповісти
Такий великий військовий стратег і на Цензорі (( бігом у ставку найверховнішого , там без тебе ніяк (( Це не ти тут весною писав що "нам танки не потрібні , а потрібні байрактари " ? Знаєш ти багато про другу світову , а іще більше про першу вітчизняну українську ! Танки йому не потрібні (( посидь у окопі коли на тебе виїде кацапський танк без "придавлення артилерією " , може хоч тоді дурню не писатимеш !
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16.11.2022 18:13 Відповісти
Ні, не я писав весною, мій неврівноваженний друже) Так кажуть військові, про роль танків зараз. І не моя провина, що мої слова, перекрутилися в твоїй химерній свідомості)
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16.11.2022 23:21 Відповісти
Врівноваженмй ! Ти військових хоч поруч із собою бачив ? (( Розказували йому військові про другорядність танка ((( Саме через його непотрібність , коли захоплюють справний танк як трофей - вся частина радіє (( Ну а ти і далі воюй на дивані далекобійними коментарями , дивися у когось може і поцілиш
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17.11.2022 14:32 Відповісти
Боже что там еще планировать и доказывать . Технику упаковали привезли распокавали = ****** руснявых . Что еще нужно обсуждать ?Каким цветом красить танки темнозеленым или светлозеленым?
Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . Те еще спасибо за рекламу скажут !!!!
Штаты очень долго запрягают И вот ето **** по капельке по глоточку .Разделили помощь по 400 лямов . Тут войну можно было бы уже закончить если бы онирожали быстрее свой лендлиз .
Украина для американцев горячий жар руками разгребает . Чтобы потом американцы и перед выборцами и перед всякими талибами с китайцами могли сказать : "вот видите американское оружие дает ***** руснявым " ведите себя тихо или тоже прилетит . Поетому это не украина должна америке а украина с америкой сейчас по сути геополитические союзники !
Европа с Амирикой теперь должны украинцам ，не много не мало я думаю речь должна идти о триллионе долларов .
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16.11.2022 17:34 Відповісти
Коли вже вам ці мантри наостопиз*ять…
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16.11.2022 17:54 Відповісти
"Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . " Та потому що танк - не чоботи у супермаркеті і у шахтах , як ***** каже , не росте (( Купівля техніки розтягується на декілька років , а не на " вчора" Щоб мати корейський танк сьогодні , потрібно було його замовляти позавчора ((
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16.11.2022 18:17 Відповісти
Купить можно, но партиями штук по 20 в квартал. Это не спички которые на ленте можно штамповать. Нас это не спасает. А со складов никто уже не продаст. Еще год назад продали бы с ходу, но кому ж оно надо было да?) Кто ж воевать то думал... ну кроме пуйла. А теперь хрен кто продаст, самим нада в такой то ситуации.
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16.11.2022 20:30 Відповісти
https://youtu.be/yZLwiTnyFDg ....
Премьер Британии Сунак мочит рабZeю в сортире...🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:07 Відповісти
РюSSkие.. вы падаль..а не нароТ..
Шариковы рабZeи...Сэээррр

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✌️💙💛
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16.11.2022 18:11 Відповісти
Ну, чешские танки на весь мир известны. А нидерландские где-то вторые после них. Нормально придумали.
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16.11.2022 20:26 Відповісти
Обіцянки - цяцянки....
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16.11.2022 22:01 Відповісти
Так тяжко працюють дев'ятий місяць.. Ніяк не напрацюються.. Слава ЗСУ!!!
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Послухай но, Остіне, ти би розповідав не про "7 країн", а про ваш т.з. лендліз. А то триндіти--ми усі мастєра, а ракети оркостану як літали по 90 з гаком штук щоранку, так і літають. Блть, до мирних угод з московією підводять!..
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17.11.2022 10:24 Відповісти
 
 